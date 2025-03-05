Бригада врачей и пациентов

Как стало известно “Ъ”, сразу 12 человек стали фигурантами уголовного дела о коррупции в 419-м военном госпитале Краснодара. Солдаты и офицеры передавали взятки через посредников, в том числе медсестру, руководству учреждения. По одной из версий, таким образом военным оформлялись диагнозы, позволяющие избежать продолжения службы или получать выплаты, в том числе за ранения и травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Военный следственный отдел по Краснодарскому гарнизону СКР расследует уголовное дело о взятках в 419-м военном госпитале. Информация об этом содержится в нескольких судебных актах, опубликованных Краснодарским краевым судом, где речь идет об обжаловании ранее избранных мер пресечения фигурантам дела.

Как следует из документов, в качестве обвиняемых всего по делу привлекаются 12 человек, в том числе трое руководящих сотрудников госпиталя, которым инкриминируют получение взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Обвинения предъявлены начальнику ФГКУ «419-й ВГ» Минобороны РФ, заместителю начальника госпиталя по медицинской части, а также начальнику ведомственной поликлиники.

При этом в судебном акте не указано, идет ли речь о головной структуре госпиталя в Краснодаре или о каком-либо из его филиалов. Запросы “Ъ” в Минобороны РФ, а также в Главное военное следственное управление СКР с уточняющими вопросами остались без ответа.

Помимо военных медиков фигурантами дела о коррупции в госпитале являются пятеро военнослужащих в звании от рядового до младшего сержанта, им вменяют в вину дачу взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 4 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). Посредниками при этом (ч. 3 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) следствие считает двоих гражданских лиц, одного военнослужащего, а также старшую медсестру одного из отделений ФГКУ «419-й ВГ». Несколько фигурантов дела с середины 2024 года содержатся под стражей. Защита несколько раз просила направить каждого из них под домашний арест, однако суд не согласился с доводами адвокатов. Другие подробности расследования дела выяснить не удалось, защитники обвиняемых, участвовавшие в заседаниях об избрании меры пресечения, отвечать на вопросы “Ъ” не стали.

Дело о взятках в ФГКУ «419-й ВГ» Минобороны РФ, находящееся сейчас в производстве военных следователей, не первый выявленный случай коррупции в структурах Краснодарского военного госпиталя.

Как ранее сообщал “Ъ”, в январе текущего года вступил в силу приговор Владимиру Карпову, бывшему начальнику отделения филиала ФГКУ «419-й ВГ» в Майкопе. Военный врач Карпов был приговорен к выплате штрафа в сумме 2,5 млн руб. за получение крупной взятки и освобожден от наказания в связи с отбытием в зону СВО. Приговором установлено, что Владимир Карпов получил от офицера — участника боевых действий — взятку в сумме 1 млн руб., обещая содействие в оформлении документов о ранении. Медик утверждал, что только таким образом офицер может получить причитающиеся ему выплаты.

Анна Перова, Краснодар