Автомобили въехали в депрессию

Рынок новых легковых автомобилей в феврале ожидаемо сократился, но объем падения, зафиксированного в годовом выражении впервые с марта 2023 года, неприятно удивил дилеров. Помимо уже реализованного спроса и дорогих кредитов, продажи затормозили на слухах о возможном возвращении в Россию зарубежных брендов и надеждах на снижение цен из-за укрепления рубля. И первое, и второе — это иллюзии, предупреждают эксперты, а в марте продажи могут упасть еще на 15–30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале сократились на 24,9% год к году, до 78,04 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Рынок продемонстрировал негативную динамику в годовом выражении впервые с марта 2023 года, свидетельствуют данные агентства. Относительно января 2025 года продажи снизились на 12,4%. По оценке гендиректора ГК «Автоспеццентр» Андрея Терлюкевича, месяц выдался «на редкость депрессивным». Одна из основных причин такой тенденции, по мнению Сергея Удалова из «Автостата»,— выбранный спрос (те, кто хотел купить автомобиль, сделали это преимущественно до ноября, ожидая роста цен).

Эксперт напоминает, что тренд на охлаждение рынка начался в декабре—январе, но продажи на тот момент поддержали выгодные скидочные предложения дилеров. «В феврале заинтересованных в покупке автомобиля уже было мало»,— резюмирует он.

Другой фактор негативной динамики — слухи о возможном возвращении в Россию ряда зарубежных автоконцернов, считает господин Удалов. По мнению директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, часть клиентов, очевидно, хотят получить машины тех брендов, на которых ездили раньше, поэтому готовы верить в их возвращение. «Но никакого "чуда" не произойдет. Это просто невозможно сейчас»,— отмечает он. Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский также уверен, что никто из ушедших брендов не вернется в Россию в 2025 году: для этого нет никаких предпосылок и условий.

Андрей Терлюкевич добавляет, что новости о возможном возвращении ушедших брендов дезориентируют покупателей, вызывая ложные надежды. По мнению топ-менеджера, любой массовый бренд в ближайшее время не сможет быть конкурентным без локального производства. «Маловероятно, что потребитель будет готов переплатить за свою любовь к "вернувшемуся бренду" 30%, которые составит разница в утильсборе»,— считает он.

Спрос на авторынке, по оценке Сергея Удалова, также замедлили новости о снижении курса евро и доллара по отношению к рублю.

Потребитель ожидает пропорционального снижения в ценах на машины, поясняет директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. «Но этого точно не произойдет в силу того, что рост утильсбора отработан в закупочных ценах от дистрибуторов лишь наполовину»,— уверен он. Николай Иванов согласен, что дешеветь автомобили не будут. Кроме того, продажи продолжает сдерживать высокая ставка ЦБ, соглашаются эксперты и участники рынка.

Топ моделей по продажам новых автомобилей по итогам февраля 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Объем продаж (шт.) Изменение год к году (%) Доля рынка (%) 1 Lada Granta 9513 –27,2 12,19 2 Lada Vesta 8169 14 10,47 3 Haval Jolion 3770 –25,2 4,83 4 Chery Tiggo 7 Pro Max 3652 –2,9 4,68 5 Lada Niva Travel 2771 –33,6 3,55 6 Lada Niva Legend 2095 –49,4 2,68 7 Chery Tiggo 4 Pro 2086 –24,6 2,67 8 Changan UNI-S/CS55 Plus 2075 –0,5 2,66 9 Lada Largus VP 1971 в 42 раза 2,53 10 Geely Monjaro 1912 –60,4 2,45 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

По подсчетам «Автостата», в феврале продажи сократились почти у всех брендов из топ-10. Традиционный лидер — Lada — сократила реализацию на 14,3%, до 24,57 тыс. штук. В АвтоВАЗе накануне отчитались о падении на 4% год к году, до 26,72 тыс. машин. Находящийся на втором месте китайский Haval сократил продажи в РФ на 20,1%, до 9,57 тыс. машин. Топ-3 замыкает Chery с результатом 8,39 тыс. автомобилей, что на 15,5% меньше показателей прошлого года. Продажи Geely и Changan сократились на 58,4%, до 5,1 тыс. штук, и на 26,2%, до 4,42 тыс. штук, соответственно. Положительную динамику, по данным агентства, демонстрируют только Jetour (рост на 22,5%), Jaecoo (на 39,8%) и Belgee (на 92%). В модельном рейтинге «Автостата» первенство в феврале сохраняет Lada Granta, на втором месте — Lada Vesta, на третьем — Haval Jolion.

Март большинство аналитиков и дилеров оценивают одинаково пессимистично: год к году рынок, вероятнее всего, продемонстрирует падение. Аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов прогнозирует сокращение продаж на 15–20%. На негативную динамику продолжат влиять высокие ставки, дороговизна автомобилей и фактор выбранного спроса. «Я не верю в оживление спроса в марте. И контрактование в первую неделю даже хуже, чем в феврале. Ситуация на рынке новых автомобилей крайне тяжелая и плохая»,— говорит Николай Иванов. По его оценкам, объем продаж будет на уровне 100 тыс. автомобилей. В этом случае авторынок в марте может сократиться более чем на 30%.

Наталия Мирошниченко