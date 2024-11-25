Биография Александра Дарчиева

В Москве готовятся утвердить кандидатуру нового посла России в США. По данным «Ъ», наиболее вероятный кандидат на этот пост — директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дарчиев Александр Никитич родился 14 мая 1960 года. В 1983 году окончил исторический факультет МГУ. Кандидат исторических наук, тема диссертации — «Леволиберальные силы в общественно-политической жизни США, 70–80-е годы».

В 1983–1992 годах — аспирант, младший научный сотрудник, научный сотрудник Института США и Канады АН СССР. С 1992 года — на дипломатической службе. В 1992–1997 годах — первый секретарь, заведующий отделом, начальник отдела департамента Северной Америки МИД РФ. В период с 1997 по 2002 год работал советником посольства России в США.

В 2003–2005 годах — заместитель директора департамента Северной Америки МИДа. С 2005 по 2010 год — советник-посланник посольства РФ в США. Затем до 2014 года — директор департамента Северной Америки МИДа.

С октября 2014 по январь 2021 года — посол России в Канаде. С января 2021 года — директор департамента Северной Америки МИД РФ.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2016). Награжден орденами Дружбы и Почета.

Владеет английским и французским языками.