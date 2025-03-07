Премьер Италии предложила гарантировать Украине коллективную оборону НАТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину пятую статью устава НАТО, предусматривающую принцип коллективной обороны. При этом о предоставлении стране членства в альянсе речи не идет. По ее словам, такой вариант уже обсуждается.

«Это отличается от вступления в НАТО, но это означает расширение тех же гарантий на Украину, какими пользуются страны-члены. Это была бы стабильной, длительной гарантией, более эффективной, чем другие предложения. И мы это обсуждаем»,— сказала госпожа Мелони после саммита Евросоюза (ЕС) (цитата по ТАСС).

Президент России Владимир Путин называл отказ Украины от стремления в НАТО одним из условий мирного урегулирования конфликта. В декабре 2024 года МИД Украины отказался от любых альтернатив приглашению в альянс. В конце февраля 2025-го президент США Дональд Трамп заявил, что Киев может забыть о вступлении в Североатлантический альянс.

О поддержке Украины странами ЕС — в материале «Ъ» «Виктор Орбан — один в поле не воин».