Трамп пригрозил новыми санкциями, если Россия не пойдет на прекращение огня

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, «пока не стало слишком поздно». Он пригрозил России новыми тарифами и масштабными санкциями против банковского сектора, если прекращения огня не будет достигнуто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters, Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters, Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

«Учитывая, что Россия в настоящее время буквально "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю масштабные банковские и иные санкции и пошлины против России до тех пор, пока не будет перемирия, финального мирного урегулирования»,— написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

После заявления американского президента российский рынок акций перешел к снижению. Индекс Мосбиржи опустился с 3235 до 3176,9 пункта (–1,08%), следует из данных торгов на 17:39 мск. Акции Сбербанка упали с 321,06 руб. до 313,06 руб. за штуку (–0,67%). Стоимость бумаг ВТБ снизилась на 1,80%, до 88,99 руб. за акцию.

В феврале Дональд Трамп еще на год продлил действие антироссийских санкций, допуская их снятие в будущем. Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что страна готова ужесточить санкции против РФ, если это поможет урегулировать украинский кризис. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сегодня, 7 марта, заявил, что провел переговоры с Торговой палатой США по вопросу смягчения экономических ограничений.

О восстановлении отношений между РФ и США — в материале «Ъ» «Между нами тает лед».