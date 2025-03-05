Безработица в России впервые за год выросла на 0,1%

Уровень безработицы в России в январе поднялся до 2,4%, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России». С начала 2024 года показатель последовательно снижался, к декабрю достигнув 2,3%. Последний раз рост безработицы фиксировался в конце 2023 года — с 2,9% до 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Среди граждан от 15 лет и старше в январе численность рабочей силы составила 75,3 млн человек, уточняется в документе. Из них 73,5 млн человек были задействованы в экономической деятельности. В итоге уровень занятости в этой возрастной группе был 60,7%. 1,8 млн человек считались безработными (1,1 млн — городские жители, 0,7 млн — сельские).

Из них доля женщин составила 51,15%, уровень безработицы женщин (2,5%) выше уровня безработицы мужчин (2,3%). Средний возраст безработных от 15 лет и старше достиг 38,1 года. Молодежь до 25 лет составила среди безработных 19%, граждане от 50 лет и старше — 21,2%, а не имеющие опыта работы вообще — 28,9%.

По оценке Росстата, в январе средняя продолжительность поиска работы составила пять месяцев. При этом на 2 п.п. выросла доля безработных, которые пытались трудоустроиться в течение 1-3 месяцев, достигнув 30,7%. 10,1% находились в состоянии застойной безработицы (в поиске работы более года).

Росстат проанализировал и среднюю продолжительность рабочего дня. В 2024 году россияне в среднем работали 7,19 часа, что на 0,2% выше прошлогоднего показателя.

Об обновлениях в рабочем процессе россиян — в материале «Ъ» «Сверхурочные ставят на паузу».