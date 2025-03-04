Путин поблагодарил премьера Мьянмы за подаренных шестерых слонят

В Кремле прошли переговоры президента Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлаина. Они обсудили вопросы экономики и развития двусторонних отношений. Президент России на встрече также поблагодарил премьера Мьянмы за шестерых слонят, которых Москва получила в подарок от Нейпьидо.

«И конечно, не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый: Вы привезли в прошлом году, прислали нам шесть слонят, и они уже переданы в Московский зоопарк. Спасибо большое»,— сказал Владимир Путин в начале встречи (цитата по сайту президента России).

Господин Путин отметил, что в 2025 году Россия и Мьянма отмечают 25 лет подписания декларациях об основах дружбы. Он также сказал, что за прошлый год товарооборот между странами вырос на 40%, и поблагодарил за организацию российской работы в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее Мин Аун Хлаин встретился с премьером России Михаилом Мишустиным. Владимир Путин во время переговоров отметил, что во время визита в Россию премьера Мьянмы ждет «большая программа, посещение трех городов дополнительно».

Слонов, которых России подарила Мьянма, транспортировали в Москву спецбортом Ил-76. В январе их передали в Большой Московский цирк, где, как говорил его директор Эдгард Запашный, должны были начать дрессировать. О переводе животных в Московский зоопарк, как сказал Владимир Путин, не сообщалось.