Трамп предложил лидеру Ирана заключить сделку по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, предложив провести переговоры по вопросу иранской ядерной программы. Глава Белого дома выразил надежду, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном.

«Я отправил в четверг письмо иранскому лидеру, предпочел бы заключить сделку с Ираном. Я сказал, что надеюсь, что он будет вести переговоры, потому что так будет намного лучше для Ирана»,— сказал господин Трамп в интервью телеканалу Fox Business (цитата по Reuters).

Он также выразил мнение, что иранская сторона «хотела бы получить такое письмо». Дональд Трамп вновь подчеркнул, что «Иран не должен завладеть ядерным оружием».

Bloomberg писало, что во время телефонного разговора 12 февраля Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина о посредничестве в переговорах США и Ирана. По данным агентства, эту тему также обсудили на встрече делегаций России и США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Утверждается, что Россия согласилась на посредничество и Вашингтон заинтересован в договоренностях с Тегераном по его ядерной программе и региональной стабильности.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Если Иран не идет к Вашингтону».