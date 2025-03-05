Алкомаркер сделки

На фоне корпоративного конфликта в сети алкомаркетов «Ароматный мир» ее собственники — братья Валерий и Павел Задорины — рассматривают возможность продажи бизнеса. Одним из возможных претендентов на актив, который оценивается примерно в 22 млрд руб., могут быть структуры владельца «Севергрупп» Алексея Мордашова, развивающего также через свою розничную компанию «Лента» алкомаркеты «Вингараж». На желание господ Задориных продать бизнес могло повлиять усиливающееся давление на алкомаркеты со стороны региональных властей, не исключают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О том, что владельцы сети алкомаркетов «Ароматный мир» рассматривают продажу бизнеса, рассказали два источника “Ъ” — на алкогольном рынке и на рынке ритейла. Еще двое собеседников “Ъ” на рынке торговой недвижимости слышали о возможной смене собственников сети. В сети не предоставили “Ъ” комментарии.

Как сообщал “Ъ” 4 марта, один из основателей компании Валерий Задорин направил нескольку исков в Арбитражный суд Москвы, оспаривая некую сделку, которую согласовал второй владелец компании и его брат — Павел Задорин. Также Валерий Задорин требует через суд от ООО «АМ Ритейл», управляющего сетью алкомаркетов «Ароматный мир», предоставить документы компании.

Согласно СПАРК, в «АМ Ритейле» Павлу Задорину принадлежит 57,5%, Валерию Задорину — 32,5%, по 2,5% — у Александра Задорина, Михаила Задорина, Анны Задориной и Софии Задориной.

По данным ЕГРЮЛ на 2022 год, Павлу Задорину принадлежали 100% акций АО «Торговый дом "Арома"», входившего тогда же, по подсчетам отраслевого информационного центра WineRetail, в топ-20 импортеров вина в России. По данным СПАРК, выручка АО «Торговый дом "Арома"» в 2023 году сократилась на 18,55%, до 5,6 млрд руб., чистая прибыль — на 15,03%, до 164 млн руб.

Сеть алкомаркетов «Ароматный мир» на октябрь 2024 насчитывала около 1 тыс. магазинов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других городах в центре и на юге страны, а также в Поволжье. По данным рейтинга A.List, стабильно входит в топ-10 по продажам алкоголя среди федеральных сетей. Доля реализации коньяка компанией составляет около 10% от общих продаж этого напитка в рознице, виски — 2,1%, рома — 2,6%, джина — 2%, водки — 0,45%. По данным Infoline, выручка сети алкомаркетов «Ароматный мир» в 2023 году увеличилась на 20%, до 41,2 млрд руб.

По словам одного из собеседников “Ъ”, среди интересантов на покупку «Ароматного мира» — структуры владельца «Севергрупп» Алексея Мордашова, владеющего также розничной сетью «Лента». По его словам, бизнесмен хочет приобрести готовый бизнес алкомаркетов, поскольку запущенная ранее «Лентой» отдельная специализированная сеть «Вингараж» не продемонстрировала ожидаемой рентабельности. В «Севергрупп» заявили “Ъ”, что не комментируют рыночные слухи. По словам другого источника “Ъ”, стороны действительно некоторое время назад встречались по поводу возможной сделки, но с тех пор не было никаких активных переговоров, утверждает он.

По подсчетам инвестбанкира Ильи Шумова, совокупная выручка сети «Ароматный мир» и АО «Торговый дом "Арома"» по итогам 2024 года составила примерно 50 млрд руб., а EBITDA при ориентировочной маржинальности бизнеса в 8% — около 4 млрд руб. Эксперт оценивает стоимость всего бизнеса в 22 млрд руб. что соответствует 5,5 размера EBITDA. «Поскольку розница и импорт алкоголя у группы скорее всего крепко связаны, логично выглядит сделка по одновременной продаже обоих бизнес-направлений»,— считает господин Шумов.

Сергей Студенников, основатель сети «Красное & Белое», в интервью РБК в ноябре 2024 года: «Алкоголь — это природный антидепрессант, все время рассказывают про его вред, но никто про его пользу почему-то не говорит».

На возможное желание выйти из активов могло повлиять возрастающее давление на алкогольные магазины в России со стороны региональных властей, не исключает руководитель аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз. Так, в феврале текущего года власти Подмосковья приняли решение запретить размещать алкомаркеты на первых этажах многоквартирных домов и ввести временные ограничения для торговли спиртным в общепите, а с марта в Вологодской области начало действовать правило продажи алкоголя только два часа в день.

В Подмосковье ситуация усугубляется тем, что во многих муниципальных и городских округах так называемые радиусы трезвости увеличились с 30–50 м до 100 м от школ и до 70 м от медицинских учреждений. В Красногорске нашлось 122 магазина с алкоголем не недопустимом расстоянии, в Раменском — 50 объектов, сообщает отраслевое издание Shopper’s. В некоторых районах практически не найти места, где можно продавать алкоголь. Например, в микрорайоне Павшинская пойма Красногорска под алкомаркеты годятся только пять-шесть зданий, в Одинцове подходящие места есть только в основном в промзонах.

Владимир Комаров, Полина Трифонова, София Мешкова