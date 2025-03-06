Сдавайте ваши «главпродукты»
Крупный продовольственный холдинг может перейти под полный контроль государства
Московский арбитраж рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об аресте всех активов владельца группы компаний (ГК) «Главпродукт» Леонида Смирнова. По версии надзора, компании, принадлежащие гражданину США, незаконно вывели за границу 1,3 млрд руб. в качестве дивидендов и по инструкциям владельца противодействовали представителям Росимущества. Поскольку взыскать с иностранца эти средства не представляется возможным, в доход России должны быть обращены доли компаний. Сам господин Смирнов, уверенный в законности своих действий, полагает, что вопрос с ГК может быть решен не в суде, а в политической плоскости.
Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ
Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступает Леонид Смирнов, Universal beverage company и Universal company 2000, владеющие группой компаний (ГК) «Главпродукт». В холдинг входит более трех десятков компаний, выпускающих пищевую продукцию, в том числе тушенку. По данным надзора, в 2009 году создатель ГК Смирнов перевел активы на американские Universal beverage company и Universal company 2000. А в 2022 году, после начала СВО присоединился к незаконным действиям органов власти США, направленных на нанесение Российской Федерации стратегического поражения, используя для этого подконтрольные ему российские общества и иностранные компании, считает ведомство.
Так, говорится в иске, игнорируя ряд указов президента России Владимира Путина, направленных на защиту национальных интересов, господин Смирнов и подконтрольные ему компании решили в обход ограничений вывести за границу финансовые активы ГК «Главпродукт».
Для этого, используя свой привилегированный статус единственных участников головных компаний ГК, они с 2022 по 2024 год приняли решения о переводе в иностранной валюте на счета в американском JP Morgan Chase Bank N.A. 1 млрд 379 млн руб. под видом распределения чистой прибыли. А чтобы придать видимость законности операциям, ответчики, по версии Генпрокуратуры, раздробили на части размером до 10 млн руб. обязательства по выплате прибыли ООО «Промстрой», ООО «Промсельхозинвест», ООО «Главпродукт-Патент» и ООО «Инвестиционная компания "Сокол"».
В результате за период введения специальных экономических мер с банковских счетов ООО «Промсельхозинвест» на счет Universal beverage company было незаконно перечислено 830 млн 130 тыс. руб. Со счетов ООО «Промстрой» в ту же компанию поступило 180 млн 600 тыс. руб. Из «Сокола» в Universal company 2000 было выведено 281 млн 208 тыс. руб., а ООО «Главпродукт-Патент» отправило той же компании 87,9 млн руб.
В Генпрокуратуре полагают, что в соответствии с требованиями Гражданского кодекса данные решения о распределении прибыли и переводе средств за границу являются ничтожными сделками. Эти действия ответчиков «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку направлены на скрытый от общества и завуалированный от контролирующих органов вывод финансовых активов, считает истец.
В надзорном ведомстве напоминают, что в соответствии с указами президента Владимира Путина от 25 апреля 2023 года и 15 октября 2024 года в отношении отдельных компаний группы «Главпродукт» введено временное управление. 100% долей в уставных капиталах ООО «Главпродукт», ООО «Промсельхозинвест», ООО «Главпродукт-Патент», ООО «Объединенная индустриальная компания» и акции ООО «Балтийский консервный завод», ООО «Объединенные консервированные заводы», АО «Орелпродукт», ООО «Верховский молочно-консервный комбинат», АО «Главпродукт» переданы во временное управление Росимуществу.
Однако, по данным Генпрокуратуры, господин Смирнов «продолжил противоправную деятельность» и «из мести» стал блокировать работу временной администрации, в том числе по поставке продуктов питания в зону специальной военной операции на Украине, отмечается в документе.
Для этого с 6 декабря 2024 по 2 февраля 2025 года на электронные почты работников ГК «Главпродукт» господин Смирнов направил пять указаний не предоставлять информацию временной администрации, противодействовать законной деятельности Росимущества и назначенному государством управляющему. Таким образом, отмечает истец, он препятствовал исполнению указов президента Путина, целью которых является защита национальных интересов РФ и обеспечение ее безопасности. В свою очередь уже состоявшийся незаконный вывод средств ГК «Главпродукт» за границу «объективно исключает возможность их принудительного взыскания».
В связи с этим, считает надзор, единственным способом восстановления нарушенных прав государства, его защиты от противоправной деятельности ответчиков и ее пресечения является изъятие принадлежащих Universal beverage company и Universal company 2000 100% долей в уставных капиталах ООО «Промстрой», «Промсельхозинвест», «Главпродукт-Патент» и «Инвестиционная компания "Сокол"», которые «используются в качестве инструмента для нанесения ущерба национальным (публичным) интересам».
Данный вывод полностью соответствует принципу эффективного правосудия, предполагающего возможность превентивной судебной защиты субъекта гражданского оборота от действий, нарушающих его права, отмечено в заявлении.
Надзор требует признать недействительными сделки о распределении прибыли в ГК и ее вывода за границу, взыскав эти средства в доход государства.
А в счет возмещения ущерба изъять в пользу Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО «Промсельхозинвест», «Промстрой», «Инвестиционная компания "Сокол"» и ООО «Главпродукт-Патент». До судебного решения на эти доли должны быть наложены обеспечительные меры. Кроме того, надзор требует арестовать все движимое и недвижимое имущество Леонида Смирнова, а также его доли в российских компаниях.
По данным “Ъ” соответствующее заявление представителей Генпрокуратуры арбитражный суд рассмотрит уже в самое ближайшее время.
Сам Леонид Смирнов сообщил “Ъ”, что никакого криминального вывода средств из его компаний не было, а была соответствующая всем нормам российского законодательства выплата дивидендов.
«Об этом знали в банках, осуществлявших операции, Центробанке, который их контролирует, Росфинмониторинге и прочие»,— отметил собеседник “Ъ”, подчеркнув, что с этих средств официально выплачивались налоги.
Господин Смирнов заявил, что не противодействовал указу президента о передаче Росимуществу акций ГК, однако отметил, что его юристы обжаловали действия представителей ведомства, поскольку доли компаний оказались не во временном пользовании, а в постоянном. Более того, отмечает он, вместе с временным управляющим в качестве консультантов в ГК попали представители компании, заинтересованной в том, чтобы получить «Главпродукт» под свой контроль. Именно с их действиями и были связаны обращения к коллективу сотрудников ГК.
Господин Смирнов полагает, что в период потепления отношений между Россией и США все вопросы с ГК «Главпродукт», учредителями которой являются американские резиденты, должны решаться не через силовые структуры и суды, а в иной, «политической» плоскости.