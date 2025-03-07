Трубы собираются в систему

Крупнейший в России производитель полимерных труб «Полипластик» получил контроль в поставщике пластиковых систем «АМС Про», который до 2023 года был подразделением бельгийской Aliaxis. За счет сделки покупатель может обзавестись площадкой для расширения мощностей и усилить направление экспорта. В России выпуск пластиковых труб в 2024 году сократился, но участники рынка считают, что у этого сегмента сохраняется хороший потенциал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Группа «Полипластик» 26 февраля получила 65% в ООО «АМС Про», бывшем подразделении бельгийского поставщика пластиковых труб и фитингов Aliaxis, следует из ЕГРЮЛ. В результате сделки гендиректор «АМС Про» Клим Кан сократил долю с 55% до 19,5%. Пакеты остальных учредителей — Елены Башкиной, Алексея Любимова и Алексея Митюшкина — снизились с 15% до 5,25%, следует из СПАРК.

Aliaxis поставляет трубопроводные системы для инфраструктуры, строительства и сельского хозяйства, работает в более чем 40 странах. В 2023 году бельгийская компания продала структуры в России, работающие сегодня под названиями «АМС Про» и «АМС Групп», местному менеджменту, следует из отчетностей компаний. «АМС Групп», по данным ЕГРЮЛ, на 6 марта владеют Клим Кан, Елена Башкина, Алексей Любимов и Алексей Митюшкин.

В отчете «АМС Про» говорится, что с одобрением сделки с Aliaxis правительственной комиссией был утвержден план развития собственного производства. Компания намерена начать выпуск полиэтиленовых фитингов с закладным нагревательным элементом для замещения продукции из Европы. «АМС Групп» в своем отчете указала, что к концу 2024 года нашла альтернативных поставщиков, наладила логистику и также планирует расширять линейку российской продукции. На сайте «АМС Групп» говорится, что та поставляет в том числе системы Friatec, FIP, Straub и т. д.

«Полипластик» — крупнейший в ЕАЭС производитель полимерных труб для водоснабжения и водоотведения, газораспределения и отопления. Включает 32 завода в РФ, Белоруссии, Казахстане общей мощностью около 750 тыс. тонн. В АКРА долю группы на рынке РФ оценивали в 40,7% в натуральном выражении. В прошлом году структура президента группы Льва Гориловского продала 25% «Полипластика» фонду Газпромбанка (см. “Ъ” от 18 марта 2024 года).

Лев Гориловский сообщил “Ъ”, что сделка производилась по уставной стоимости. «Компания рассматривается нами перспективной в части реализации продукции и в дальнейшем развития на базе предприятия производства»,— заявил он. В «АМС Про» комментарии не предоставили.

Источники “Ъ” на рынке отмечают, что «АМС Про» может стать одной из площадок для расширения производства «Полипластика», а компетенции «АМС Про» как трейдера также могут пригодиться покупателю для развития экспорта. Как отмечает источник “Ъ”, большая часть произведенных в РФ полимерных труб экспортируется: до ужесточения санкций в 2022 году основным рынком была Европа, а теперь поставки переориентированы на Юго-Восточную Азию. Кроме того, добавляет собеседник “Ъ”, продукция востребована на рынках соседних стран. В Казахстане, по его словам, РФ занимает 45% в общем импорте полимерных труб, в Узбекистане — 16%, в Белоруссии — 93%.

Глава Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко отмечает, что российский рынок пластиковых труб, по данным Росстата, в 2024 году снизился на 7%, хотя до того четыре года подряд рос двузначными темпами. Он связывает это в том числе с переориентацией бюджетных средств из программ, касающихся ЖКХ, на другие. Собеседник “Ъ” в отрасли отмечает, что, несмотря на снижение в 2024 году, рынок полимерных труб остается перспективным. Так, указывает он, за последние четыре года потребление полимеров в трубопроводах России увеличилось на 50%. К тому же, отмечает собеседник “Ъ”, стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года предполагает доведение темпов замены сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения до уровня не менее 5% в год. В правительстве на начало 2024 года оценивали изношенность систем теплоснабжения в 30,7%, водоснабжения — в 43,2%, водоотведения — в 46%.

Ольга Мордюшенко