Туск предложил увеличить присутствие войск НАТО и ЕС на границе с Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом саммита Евросоюза сообщил о планах обсудить с европейскими союзниками увеличение присутствия войск Европы и НАТО на границе с Россией и Белоруссией. По его словам, единая Европа сильнее России в военной, финансовой и экономической областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

«Европа в целом действительно способна одержать победу в любой военной, финансовой и экономической конфронтации с Россией — мы просто сильнее. Нам просто нужно было начать верить в это. И сегодня, похоже, это происходит»,— сказал Дональд Туск журналистам перед саммитом (цитата по Reuters).

«Буду также разговаривать о необходимости увеличения присутствия европейских войск и войск НАТО на границах с РФ и Белоруссией»,— рассказал польский премьер. Среди ключевых вызовов Дональд Туск назвал российско-украинский конфликт, новый подход республиканской администрации США к Европе и гонку вооружений. «Европа должна принять этот вызов и выиграть эту гонку вооружений»,— сказал глава польского правительства.

Главной темой саммита 6 марта станет утверждение программы ReArm Europe («Перевооружить Европу»), обнародованной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Программа увеличения военного потенциала ЕС стоимостью €800 млрд призвана стимулировать инвестиции в национальные ВПК и снизить зависимость от США в обеспечении европейской безопасности. При этом вопрос о пакете помощи Украине на €20 млрд из повестки саммита исключили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европа сжимает кулаки».

Лусине Баласян