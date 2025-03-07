Посольства США занялись поиском яиц для американцев

Компании по продаже птицы и яиц из Польши, Франции, Индонезии и некоторых других государств начали получать множество запросов от посольств США в этих странах о возможности экспорта куриных яиц в США. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, для того, чтобы насытить рынок куриными яйцами, США необходимо импортировать 70–100 млн яиц в ближайшие пару месяцев.

Ситуация, которую президент Дональд Трамп уже назвал «катастрофой», осложняется тем, что куриные яйца — не самый удобный экспортный продукт. Короткий срок годности и хрупкость усложняет их транспортировку и делает практически невозможным создание каких-то вменяемых запасов товара. Кроме того, санитарные и другие требования для трансграничной торговли животными сельскохозяйственными продуктами строже, чем требования к экспорту, например, зерна или сахара.

По данным Bloomberg, этим объясняется то, что американские дипломаты и представители Министерства сельского хозяйства, тоже озаботившиеся поиском иностранных яиц, часто получают отказ на свои запросы.

Дефицит куриных яиц в США разразился после того, как неожиданно мощная вспышка птичьего гриппа привела к смерти миллионов кур. Цены на яйца взлетели. Магазины начали ограничивать продажу яиц, а рестораны ввели наценку. Кроме того, распространилась мода на содержания куриц дома.

Виктор Буй