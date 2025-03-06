Путин: Россия никому не собирается уступать в ситуации на Украине

Президент Владимир Путин заявил, что России нужен такой вариант мира на Украине, который обеспечит спокойствие на историческую перспективу и стабильное развитие в условиях безопасности. Он исключил любые уступки российской стороны по этому вопросу.

«Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и обеспечил спокойствие для нашей страны на длительную историческую перспективу. Нам нужен такой вариант, который бы обеспечил стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности. Нам ничего чужого не нужно, но и своего мы не отдадим»,— сказал президент во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Российские власти исключили возможность территориальных уступок. Вместе с тем Украина требует гарантий безопасности, в качестве которых Европа предлагает разместить на территории страны миротворцев. Москва идею о европейских миротворцах отвергла.

Лусине Баласян