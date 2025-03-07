Одиночество больше не помеха

Более двух третей респондентов не боятся одиночества, посчитал ВЦИОМ. Лишь 5% признались, что испытывают страх остаться без помощи и поддержки. Население сегодня в целом спокойнее воспринимает социальную изоляцию из-за развития интернет-общения, соцсетей и служб доставки еды. На фоне этого эксперты говорят о случаях, когда граждане эмоционально привязываются к искусственному интеллекту, который может быть интегрирован в домашние устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в четверг представил результаты исследования о проблеме одиночества. Во всероссийском телефонном опросе приняли участие 1,6 тыс. граждан старше 18 лет.

Не боятся одиночества 68% опрошенных; 15 лет назад так отвечали 54%. Те, кто все-таки испытывает страх социальной изоляции, опасаются возможных проблем со здоровьем, недостатка общения или отсутствия возможности завести семью. Самым уязвимым поколением оказываются зумеры (2001 года рождения и позднее), посчитал ВЦИОМ: они в 1,6 раза чаще других россиян испытывают страх одиночества.

Население стало иначе воспринимать одиноких людей, установили социологи. В 2010 году 48% опрошенных полагали, что «одинокий человек» — это тот, кто не имеет семьи, родственников или родных. Сейчас так считают 22% респондентов. 16% выбирают ответ «без друзей/близких/единомышленников». 10% уверены, что одинок тот, кому не к кому обратиться за помощью или поддержкой.

Доля тех, кто считает, что вторую половину найти «просто», за 15 лет увеличилась с 18 до 25%. Причем женатые (замужние) респонденты уверены в этом вдвое чаще холостых (незамужних).

Практикующий психолог, научный консультант «Психодемии», член Ассоциации ориентированных на решение практиков Елена Лаврова указывает, что современным людям все реже нужен кто-то другой: «Если раньше изгнание из племени означало верную смерть, то сегодня можно жить, не выходя из дома,— поясняет она.— Можно работать онлайн, пользоваться доставкой, получать дистанционные консультации врачей и других специалистов. В таких условиях общение и близость становятся не необходимостью, а удовольствием. Однако выстраивание связей требует усилий, и не каждый к этому готов».

Одиночество перестало быть чем-то пугающим для части поколения людей до 35 лет, добавляет доктор медицинских наук, врач-психиатр психиатрической клиники «ПроМед» Геннадий Гуревич. Он обращает внимание на то, что в конце 1990-х начался расцвет компьютерных клубов и видеоигр, и уже тогда молодежь ушла с улиц, где раньше происходило живое общение. «Развитие интернета и соцсетей усугубило ситуацию,— поясняет эксперт.— Люди начали общаться в чатах, тематических форумах и онлайн-играх, что создало иллюзию социальной активности. Доступность услуг доставки, удаленной работы и других технологий привела к тому, что люди все реже выходят из дома».

Елена Лаврова говорит, что современная культура пропагандирует образ независимого и самодостаточного человека, который делает ставку на «личностное развитие и профессиональную реализацию», осознает свои границы и не готов идти на компромиссы под давлением общества. В итоге люди все чаще выстраивают эмоциональные связи с искусственным интеллектом, воспринимая его как друга или даже психолога, добавляет она (речь идет о софте, встроенном в разнообразные домашние гаджеты, «умные» колонки и т. д.).

Геннадий Гуревич предупреждает: одиночество и изоляция имеют серьезные последствия для психического здоровья. Люди, отвыкшие от живого общения, чаще страдают от социофобии, тревожных расстройств и панических атак, указывает эксперт. В долгосрочной перспективе, по словам господина Гуревича, это может привести к тяжелой депрессии и апатии. «Люди, которые не умеют взаимодействовать, формируют нездоровое общество,— резюмирует эксперт.— Это может привести к росту агрессии, психических расстройств, а также снижению рождаемости и даже вымиранию».

Наталья Костарнова