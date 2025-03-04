Власти выделили дополнительные деньги на ликвидацию разлива мазута возле Кубани

Правительство выделило из резервного фонда 104,8 млн руб. на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Деньги направят Росморречфлоту на покупку боновых заграждений и биосорбента для локализации и ликвидации разлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник МЧС России во время ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на побережье Черного моря (январь 2025 года)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сотрудник МЧС России во время ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на побережье Черного моря (январь 2025 года)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу правительства, за счет федеральных средств закупят не менее 12 тыс. м боновых заграждений и не менее 30 т биосорбента. Власти уточнили, что завершается разделка кормовой части танкера «Волгонефть-239» и вывоз металла на утилизацию. Также продолжается сбор мазута со дна Черного моря и очистка пляжей. Работы координирует правкомиссия под руководством вице-премьера Виталия Савельева.

15 декабре 2024 года в Керченском проливе из-за сильного шторма затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,5 тыс. т топочного мазута, часть нефтепродуктов осталась внутри затонувших судов и в кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшей на мель у мыса Панагия.

В январе президент Владимир Путин назвал ситуацию одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым РФ столкнулась в последние годы, а принятые для ее ликвидации меры — недостаточными. Правительство уже выделяло на работы по утилизации и обезвреживанию загрязненного песка 1,5 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».