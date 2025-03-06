Дональд Туск: Евросоюз победит Россию в гонке вооружений

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией. В первую очередь страны Евросоюза должны увеличить финансирование оборонной промышленности, сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Туск

Фото: Omar Havana / AP Дональд Туск

Фото: Omar Havana / AP

«Все полны решимости принять этот вызов... Нет сомнений, что война на Украине, новый подход американской администрации к Европе и прежде всего гонка вооружений, начатая Россией... ставят перед нами совершенно новые вызовы. Европа должна принять этот вызов, гонку вооружений, и должна ее выиграть»,— заявил господин Туск перед саммитом ЕС в Брюсселе (цитата по PAP).

По словам господина Туска, Европа находится в переломном моменте и осознала лежащую на ней ответственность. Он утверждает, что Россия проиграет эту гонку подобно СССР. Он добавил, что идея президента Франции Эмманюэля Макрона о сдерживании с помощью ядерного оружия «больше остальных заслуживает рассмотрения». По его словам, Европа способна победить в любой конфронтации.

Накануне в вечернем телеобращении к нации Эмманюэль Макрон заявил о попытке России превратить конфликт с Украиной в глобальный. Он назвал Россию угрозой для Франции и Европы. По его словам, в свете напряженности в отношениях с США Европе необходим общий «атомный зонтик», чтобы предотвратить возможные риски. Кремль счел это заявление конфронтационным.

Подробнее о речи господина Макрона — в материале «Ъ».