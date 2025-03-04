Лукашенко поручил копать и найти в Белоруссии редкоземельные металлы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с правительством задался вопросом, есть ли в республике редкоземельные металлы. Он поручил профильному блоку под руководством вице-премьера Юрия Шулейко «копать» и искать эти металлы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Петров / БелТа / ТАСС Фото: Николай Петров / БелТа / ТАСС

Господин Лукашенко назвал геологоразведку «актуальнейшей темой». По его словам, она развита в стране недостаточно, а поиск редкоземельных металлов «выпадает из поля зрения». «Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?» — сказал белорусский президент (цитата по БЕЛТА).

Он добавил, что министру природных ресурсов и профильному вице-премьеру «упираться придется прилично». «Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле»,— подчеркнул Александр Лукашенко.

Какие металлы называют редкими и редкоземельными К редкоземельным металлам относятся: самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий и прометий. К редким металлам относятся 14 видов полезных ископаемых (литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений).

Минприроды Белоруссии сообщало, что в стране есть диабазовое редкометальное месторождение. Оно находится в Гомельской области, там нашли «значительные запасы» бериллия, а также иттрия и тербия, писал портал Reform. Чиновники отмечали, что для увеличения обеспеченности запасов на 50 лет нужны дополнительные геолого-разведочные работы.

Эту тему начали обсуждать на фоне готовившейся сделки США по украинским полезным ископаемым. Вашингтон ожидал от нее $20 млрд прибыли, но ее подписание сорвалось после публичной ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Владимир Путин заявил, что Россия тоже готова предложить США сотрудничество в проектах по добыче редкоземельных металлов, господин Трамп поддержал эту идею.

Подробности — в материале «Ъ» «Редкоземельная политика».