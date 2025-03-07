Чистая прибыль «Совкомфлота» по итогам 2024 года упала на 44%

Чистая прибыль крупнейшей судоходной компании России «Совкомфлот» (MOEX: FLOT) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год сократилась на 44% год к году и составила 46,2 млрд руб., следует из отчетности. После публикации отчета акции «Совкомфлота» на Мосбирже упали на 3,9%, до 92,35 руб. за штуку, следует из данных торгов на 17:23 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Выручка компании снизилась на 19%, до $1,87 млрд, против $2,32 млрд в 2023 году. Показатель EBITDA уменьшился на 34%, до $1,04 млрд. На конец прошлого года активы «Совкомфлота» составили $6,69 млрд.

«Деятельность компании была подвержена влиянию геополитических факторов и незаконно вводимых санкций со стороны недружественных стран. Новые масштабные санкции со стороны Министерства финансов США, введенные после отчетной даты, стали дополнительным ограничивающим фактором в работе компании»,— сказано в пресс-релизе.

В июне 2024 года Евросоюз ввел санкции в отношении «Совкомфлота». В марте того же года США ужесточили ограничения в отношении компании.