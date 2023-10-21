Удар по больнице в Газе, Путин в Пекине и отзыв ратификации ДВЗЯИ

По букве закона

Госдума проголосовала за отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Конституционный суд Грузии признал президента Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за поездок за рубеж, однако по итогам голосования парламент не смог объявить ей импичмент.

Военное следствие СКР добилось продления ареста Героя России Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве.

В международный розыск объявлен бывший топ-менеджер «Роскосмоса» и замначальника департамента аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Владимир Мешков.

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность Центрально-Европейского университета.

Цифры недели

Минздрав Палестины заявил о 471 погибшем в результате попадания ракеты в больницу «Аль-Ахли» в городе Газа.

В Пекине прошел форум «Один пояс — один путь», в котором приняли участите свыше 4 тыс. человек более чем из 140 стран. В ходе своего 18-го визита в КНР президент России Владимир Путин встретился с лидерами 9 стран, в том числе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Рынок автомобилей с пробегом в сентябре вырос на 10,9%, до 509,5 тыс. машин.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2023 года превысит $200 млрд.

Средневзвешенная стоимость зимних шин за год увеличилась на 8–14%.

Группа ПИК может построить 1,35 млн кв. м на северо-западе Москвы.

Цены на цифровые копии фильмов ушедших из РФ правообладателей с сентября выросли на 10–13%.

Российским нефтекомпаниям удалось отправить по Севморпути в 2023 году около 1,5 млн тонн нефти в Китай.

Инициативы недели

Волна антиизраильских протестов прокатилась от США до Австралии.

Центробанк представил обновленные банкноты номиналом 5000 руб. и 1000 руб., однако выпуск последней регулятор приостановил из-за критики ее дизайна РПЦ.

В правительстве обсуждается возможность привязки курсовых экспортных пошлин к мировым ценам.

Правительство совместно с Банком России готовит «системные решения», которые увеличат доступность расчетов с иностранными контрагентами.

Российских адвокатов могут лишать статуса в случае их отъезда за границу.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить объем расходов на развитие спорта.

В Пхеньяне министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном.

В Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации электросамокатов, моноколес и иных средств индивидуальной мобильности через портал «Госуслуги».

Минобрнауки предлагает усовершенствовать процедуру учета научных работ.

Правительство поручило Минпромторгу ужесточить требования к автокреслам и «детским удерживающим устройствам».

Цитаты недели

«Если война Россией проиграна, то зачем поставляют ATACMS? Пусть президент США забирает ATACMS, все другое вооружение, садится за блины и приезжает в Россию на чаепитие» (президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине).

«Мы заглянули в замочную скважину ада» (волонтер Макс Бродский о сборе тел погибших на юге Израиля).

«Неужели на всю Казань только этот кадр нужно было делать и нельзя было найти чего-либо несущего мир и согласие, а не раздор, тем более на религиозной почве» (священник РПЦ Павел Островский о дизайне новой тысячерублевой купюры).

«Вы сейчас видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри» (министр обороны Израиля Йоав Галант о наземной операции против «Хамаса»).

«Мы все прекрасно помним, что до 1989 года голосовать ходили только свиньи» (президент Польши Анджей Дуда на конгрессе профсоюза «Солидарность»).

Сделки недели

Розничная сеть «Лента» приобрела сеть «Монетка», управлявшей 2,1 тыс. точек продаж на Урале и в Западной Сибири.

Построенный Олегом Тиньковым комплекс с приватной виллой «Волга дача» в Астраханской области перешел под контроль структур семьи Александра Ткачева.

Аптечная сеть «36,6» закрыла сделку по покупке объединенной сети «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья».

Ритейлер «Магнит» договорился о покупке маркетплейса KazanExpress.

Отставки и назначения

Замглавы Минцифры стал руководитель департамента реализации инфраструктурных проектов министерства Дмитрий Угнивенко.

Совет директоров ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») назначил новым президентом компании вице-президента Александра Панкова.