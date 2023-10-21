Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Удар по больнице в Газе, Путин в Пекине и отзыв ратификации ДВЗЯИ

Чем запомнилась неделя 16–21 октября: цифры, цитаты и факты

По букве закона

Госдума проголосовала за отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Конституционный суд Грузии признал президента Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за поездок за рубеж, однако по итогам голосования парламент не смог объявить ей импичмент.

Военное следствие СКР добилось продления ареста Героя России Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве.

В международный розыск объявлен бывший топ-менеджер «Роскосмоса» и замначальника департамента аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Владимир Мешков.

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность Центрально-Европейского университета.

Цифры недели

Минздрав Палестины заявил о 471 погибшем в результате попадания ракеты в больницу «Аль-Ахли» в городе Газа.

В Пекине прошел форум «Один пояс — один путь», в котором приняли участите свыше 4 тыс. человек более чем из 140 стран. В ходе своего 18-го визита в КНР президент России Владимир Путин встретился с лидерами 9 стран, в том числе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Рынок автомобилей с пробегом в сентябре вырос на 10,9%, до 509,5 тыс. машин.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2023 года превысит $200 млрд.

Средневзвешенная стоимость зимних шин за год увеличилась на 8–14%.

Группа ПИК может построить 1,35 млн кв. м на северо-западе Москвы.

Цены на цифровые копии фильмов ушедших из РФ правообладателей с сентября выросли на 10–13%.

Российским нефтекомпаниям удалось отправить по Севморпути в 2023 году около 1,5 млн тонн нефти в Китай.

Инициативы недели

Волна антиизраильских протестов прокатилась от США до Австралии.

Центробанк представил обновленные банкноты номиналом 5000 руб. и 1000 руб., однако выпуск последней регулятор приостановил из-за критики ее дизайна РПЦ.

В правительстве обсуждается возможность привязки курсовых экспортных пошлин к мировым ценам.

Правительство совместно с Банком России готовит «системные решения», которые увеличат доступность расчетов с иностранными контрагентами.

Российских адвокатов могут лишать статуса в случае их отъезда за границу.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить объем расходов на развитие спорта.

В Пхеньяне министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном.

В Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации электросамокатов, моноколес и иных средств индивидуальной мобильности через портал «Госуслуги».

Минобрнауки предлагает усовершенствовать процедуру учета научных работ.

Правительство поручило Минпромторгу ужесточить требования к автокреслам и «детским удерживающим устройствам».

Цитаты недели

«Если война Россией проиграна, то зачем поставляют ATACMS? Пусть президент США забирает ATACMS, все другое вооружение, садится за блины и приезжает в Россию на чаепитие» (президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине).

«Мы заглянули в замочную скважину ада» (волонтер Макс Бродский о сборе тел погибших на юге Израиля).

«Неужели на всю Казань только этот кадр нужно было делать и нельзя было найти чего-либо несущего мир и согласие, а не раздор, тем более на религиозной почве» (священник РПЦ Павел Островский о дизайне новой тысячерублевой купюры).

«Вы сейчас видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри» (министр обороны Израиля Йоав Галант о наземной операции против «Хамаса»).

«Мы все прекрасно помним, что до 1989 года голосовать ходили только свиньи» (президент Польши Анджей Дуда на конгрессе профсоюза «Солидарность»).

Сделки недели

Розничная сеть «Лента» приобрела сеть «Монетка», управлявшей 2,1 тыс. точек продаж на Урале и в Западной Сибири.

Построенный Олегом Тиньковым комплекс с приватной виллой «Волга дача» в Астраханской области перешел под контроль структур семьи Александра Ткачева.

Аптечная сеть «36,6» закрыла сделку по покупке объединенной сети «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья».

Ритейлер «Магнит» договорился о покупке маркетплейса KazanExpress.

Отставки и назначения

Замглавы Минцифры стал руководитель департамента реализации инфраструктурных проектов министерства Дмитрий Угнивенко.

Совет директоров ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») назначил новым президентом компании вице-президента Александра Панкова.

Фотогалерея

Лучшие фото недели

Предыдущая фотография
Пекин, Китай. Участники форума «Один пояс — один путь» прибывают в Дом народных собраний

Пекин, Китай. Участники форума «Один пояс — один путь» прибывают в Дом народных собраний

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Посетитель экспортного форума «Сделано в России» в ЦВЗ «Манеж»

Москва. Посетитель экспортного форума «Сделано в России» в ЦВЗ «Манеж»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пекин. Встреча президента России Владимира Путина с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином (слева) на полях форума «Один пояс — один путь»

Пекин. Встреча президента России Владимира Путина с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином (слева) на полях форума «Один пояс — один путь»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Губернатор Александр Беглов (в центре) осматривает новый трамвай

Санкт-Петербург. Губернатор Александр Беглов (в центре) осматривает новый трамвай

Фото: Коммерсантъ / Михаил Богородский  /  купить фото

Москва. Съемка заседания круглого стола в Мосгордуме

Москва. Съемка заседания круглого стола в Мосгордуме

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Москва. Премьер-министр Михаил Мишустин (в центре) у вездехода Tinger на форуме «Сделано в России»

Москва. Премьер-министр Михаил Мишустин (в центре) у вездехода Tinger на форуме «Сделано в России»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Мужчина в толстовке с цитатой из Конституции перед заседанием Василеостровского райсуда по делу художницы Александры Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков о российской армии

Санкт-Петербург. Мужчина в толстовке с цитатой из Конституции перед заседанием Василеостровского райсуда по делу художницы Александры Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков о российской армии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Душутин  /  купить фото

Москва. Депутат Госдумы Мария Бутина и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании

Москва. Депутат Госдумы Мария Бутина и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бахчисарай. Мужчина кормит бегемота тыквой в парке «Крым в миниатюре на ладони»

Бахчисарай. Мужчина кормит бегемота тыквой в парке «Крым в миниатюре на ладони»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Табло пункта обмена валют отражается в луже

Москва. Табло пункта обмена валют отражается в луже

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Исаакиевский собор в лучах солнца

Санкт-Петербург. Исаакиевский собор в лучах солнца

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 11

Пекин, Китай. Участники форума «Один пояс — один путь» прибывают в Дом народных собраний

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Посетитель экспортного форума «Сделано в России» в ЦВЗ «Манеж»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пекин. Встреча президента России Владимира Путина с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином (слева) на полях форума «Один пояс — один путь»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Губернатор Александр Беглов (в центре) осматривает новый трамвай

Фото: Коммерсантъ / Михаил Богородский  /  купить фото

Москва. Съемка заседания круглого стола в Мосгордуме

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Москва. Премьер-министр Михаил Мишустин (в центре) у вездехода Tinger на форуме «Сделано в России»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Мужчина в толстовке с цитатой из Конституции перед заседанием Василеостровского райсуда по делу художницы Александры Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков о российской армии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Душутин  /  купить фото

Москва. Депутат Госдумы Мария Бутина и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бахчисарай. Мужчина кормит бегемота тыквой в парке «Крым в миниатюре на ладони»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Табло пункта обмена валют отражается в луже

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Исаакиевский собор в лучах солнца

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...