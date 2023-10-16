К электросамокатам прикручивают номера

В Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации электросамокатов, моноколес и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) через портал госуслуг. Эти транспортные средства предлагается снабдить номерами, «позволяющими индицировать владельца и применять совокупность мер государственного принуждения». Инициатива, считают авторы, позволит сократить количество аварий с участием СИМ. Их обязательную регистрацию по аналогии с постановкой машины на учет предлагает наладить и Минтранс, но речь о выдаче госномеров для СИМ ведомство не ведет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты намерены ввести такие правила регистрации СИМ, чтобы без труда найти при необходимости их владельцев

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Депутаты намерены ввести такие правила регистрации СИМ, чтобы без труда найти при необходимости их владельцев

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Группа депутатов от ЛДПР (во главе с лидером партии Леонидом Слуцким) внесла в Госдуму поправки к закону о государственной регистрации транспортных средств, согласно которым все средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса, сигвеи и т. д.) должны подлежать государственному учету. Процедуру предлагается осуществлять на едином портале госуслуг, по ее результатам владельцам СИМ будут выданы номера. Детальный порядок регистрации должно установить правительство РФ. «Действующее законодательство не создает достаточных инструментов правового регулирования использования СИМ,— пишут авторы в пояснительной записке.— Проявлением этого является возрастающее количество аварий. Видится обоснованным запрет использования данного вида транспорта без наличия номерных знаков, позволяющих индицировать владельца транспорта и применять совокупность мер государственного принуждения».

Высокий уровень аварийности с участием нового вида транспорта, напомним, обсуждается несколько лет. Для усиления контроля движения СИМ Минтранс и ГИБДД подготовили поправки к ПДД, вступившие в силу 1 марта: владельцам СИМ запретили, в частности, развивать скорость выше 25 км/ч, выезжать на автомагистрали и т. д. ГИБДД, проводя рейды, штрафует нарушителей на суммы от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

Однако федеральные власти уже признали, что нужны дополнительные меры контроля, поскольку аварий все больше.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за шесть месяцев текущего года зарегистрировано более 1 тыс. ДТП с участием СИМ (+181,9%), в которых погибли 12 человек, ранено более 1 тыс. человек, в том числе 432 ребенка. Так, в минувшую среду в Москве двое взрослых на кикшеринговом самокате сбили ребенка, того с травмами увезли в больницу.

В сентябре Минтранс (“Ъ” рассказывал об этом) подготовил проект «дорожной карты», включающий ряд новых мер для регулирования средств индивидуальной мобильности, в том числе новые поправки к ПДД (в них запишут, помимо прочего, обязанность для пользователей СИМ проходить медицинское освидетельствование). В перечне мер речь шла и об обязательной регистрации устройств. Но в отличие от депутатов Минтранс предложил внести поправки к законам «Об организации дорожного движения» и «О безопасности дорожного движения»: физлиц и юрлиц обяжут вносить данные об электросамокатах в федеральный реестр. Это станет госуслугой по аналогии с постановкой машины на учет.

Документ, по данным “Ъ”, находится на финальной стадии согласования в Белом доме.

На этом фоне региональные власти уже занимаются самостоятельным регулированием. Москва, к примеру, расширяет список зон, где автоматически ограничивается скорость (или вообще запрещается катание) кикшеринговых самокатов: сейчас в городе 250 таких зон, но будет больше.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман концептуально идею «тотальной» регистрации СИМ поддерживает, обращая внимание на то, что все кикшеринговые электросамокаты имеют номера и контролируются дистанционно. Теперь, говорит эксперт, нужно наладить аналогичный контроль и за СИМ в частном владении, подключив их к единой (уже анонсированной властями) платформе. Это, считает госпожа Эрдман, позволит в будущем принудительно ограничивать скорость движения в «медленных зонах».

«Мы поддерживаем меры, направленные на регулируемость и прозрачность рынка СИМ, особенно в отношении частных самокатов,— говорят в пресс-службе "Юрент".— В сервисах аренды уже сейчас есть авторизация и идентификационные номера самокатов, а также другие инструменты, позволяющие установить личность пользователя в случае ДТП. В то время как определить личность владельцев частных СИМ и курьеров практически невозможно». В «Юрент» подчеркнули, что законопроект ЛДПР по сути дублирует предложения, заложенные в «дорожной карте» Минтранса.

Законопроект вызывает много вопросов, говорит гендиректор экспертного центра «Движение без опасности», член общественного совета Минтранса Вадим Мельников. «Что должны будут сделать владельцы СИМ для регистрации? Кто и как это будет проверять на дорогах? — задает вопрос эксперт.— Может быть, лучше, перед тем как делать тотальный учет, продумать маркировку, чтобы понять, сколько СИМ сейчас на дорогах? Сделать это можно сначала с электросамокатами кикшеринга и курьеров, а потом уже переходить к частным СИМ».

Иван Буранов