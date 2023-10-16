Из страны и из профессии

Российских адвокатов могут лишать статуса в случае их отъезда за границу — как сообщает Федеральная палата адвокатов (ФПА), правительство предложило добавить такую поправку в закон «Об адвокатуре». Норма может применяться, если адвокаты без уважительной причины не появлялись в РФ более года или решили постоянно проживать в другой стране. Опрошенные “Ъ” адвокаты опасаются, что такая норма будет применяться для давления на коллег, которые из-за рубежа продолжают добросовестно работать в российской юрисдикции. Вице-президент ФПА Олег Баулин отмечает: если поправка и будет принята, решение о прекращении статуса адвоката останется за его коллегами из совета адвокатской палаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Федеральная палата адвокатов сообщила на своем сайте, что комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила свои поправки к законопроекту, изменяющему закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Законопроект был разработан Минюстом в диалоге с ФПА и в феврале 2023 года внесен в Госдуму. Законопроект, в частности, ужесточал «требования, предъявляемые к кандидатам в адвокаты», вводил единый госреестр адвокатов и регламентировал статус общеадвокатской информационной системы. В апреле депутаты приняли законопроект в первом чтении.

Как сообщает ФПА, правительственная комиссия предложила дополнить закон важным положением: «Статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты при наличии заключения квалификационной комиссии в случае выявления факта выезда адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы РФ». Исключения будут составлять «выезд для лечения или обучения либо сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых или иных функций органами государственной власти или российскими организациями, и выезд по иным уважительным причинам». В ФПА приводят пояснения авторов поправки: «Согласно поступающей в Минюст России информации, есть случаи, когда адвокаты РФ выехали на продолжительное время либо уехали на постоянное место жительства в иностранные юрисдикции, в том числе в недружественные РФ государства, и продолжают свою деятельность, в том числе направленную на подрыв доверия к институту адвокатуры». “Ъ” запросил в Минюсте полный текст предлагаемых поправок, но ответа пока не получил.

Отметим, по законам РФ только адвокат может представлять человека в уголовном процессе. Лишенный такого статуса юрист может давать консультации и заниматься гражданскими и административными делами. Однако в последние годы все чаще обсуждается «адвокатская монополия», то есть запрет юристам без статуса адвоката работать непосредственно в суде. В частности, весной 2023 года министр юстиции Константин Чуйченко на юридическом форуме в Петербурге заявил, что государство готово ввести такую монополию — «пусть и не абсолютную» — и хотело бы получить право решать, что «этот судебный представитель (адвокат.— “Ъ”) для нас нерукопожатен». Тогда же министр пообещал «подумать», как «будут реализовывать это право».

Адвокат столичной адвокатской палаты Илья Сидоров считает, что такое основание для лишения статуса противоречит ч. 2 ст. 27 Конституции, согласно которой каждый может свободно выезжать за пределы РФ. Кроме того, российский закон не запрещает гражданам других стран получать статус адвоката: «Например, в Москве и Московской области есть адвокаты с украинским гражданством. Есть адвокаты, у которых два или более гражданства и статус адвоката есть и в России, и в какой-либо иной стране». Наконец, он напоминает, что российский адвокат может за рубежом оказывать юридическую помощь российским гражданам или компаниям, а продолжительность таких судебных споров и других процедур может превышать один год.

«Эта поправка может свести адвокатскую работу к конкретным действиям на территории РФ,— добавляет петербургский адвокат Валерия Ветошкина (включена в реестр иностранных агентов).— Разумеется, большая часть адвокатской деятельности действительно привязана к нахождению в РФ, но есть часть работы, которую можно делать за рубежом».

Впрочем, вице-президент ФПА Олег Баулин в беседе с “Ъ” поспешил успокоить коллег. Он сообщил “Ъ”, что лишение статуса точно не грозит адвокатам, которые за рубежом защищают интересы российских граждан и компаний. Отъезд же адвоката из России на срок более года не будет автоматически приводить к лишению статуса: для этого потребуется «заключение квалификационной комиссии региональной палаты, которая оценит обстоятельства, в связи с которыми адвокат покинул РФ». Отметим, впрочем, что в состав квалификационных комиссий входят не только адвокаты, но и представители Минюста и судебной системы. Окончательное решение о прекращении адвокатского статуса должен принять совет адвокатской палаты, отмечает господин Баулин: «Совет может и не принять такого решения. Процедурно адвокаты, которые покинули Россию, защищены в том отношении, что именно их коллеги будут определять результат решения».

«Духу права такая поправка, конечно, противоречит — она ограничивает право на труд, свободу передвижения и в целом ограничивает права адвокатов без надобности,— считает адвокат Нижегородской коллегии адвокатов Козыревых Даниил Козырев, который сам сейчас работает из-за рубежа.— Проживание за границей не должно являться — и не является — нарушением адвокатской этики или закона».

Господин Козырев согласен, что адвокаты, «деятельность которых направлена на подрыв доверия к институту адвокатуры», не должны быть частью этого института. Но он «не совсем понимает», как с этим связана ситуация выезда адвоката за рубеж: «Я могу найти этому эмоциональное объяснение, но не логическое. Подрывать авторитет адвокатуры нельзя ни из недружественной страны, ни из дружественной, ни изнутри — лишать человека статуса надо именно за это и объяснять именно этим». Впрочем, господин Козырев полагает, что поправка в случае принятия не сильно повлияет на работу российских адвокатов, которые уже находятся за рубежом: «Полноценно вести адвокатскую деятельность онлайн невозможно. Но для тех действий, которые в таком режиме все-таки возможны, наличие адвокатского статуса не является определяющим».

Вице-президент ФПА Олег Баулин подчеркивает: в самом тексте поправки про «подрыв доверия» или «недружественные государства» речи не идет — это формулировки из сопроводительных документов. «Действия адвоката, направленные на подрыв доверия к адвокатуре, и сейчас повод для возбуждения дисциплинарного производства»,— напоминает господин Баулин. Он полагает, что предложенная мера ни в коем случае не является репрессивным механизмом: «Решение о лишении статуса лежит на совете палаты. Я не сталкивался с ситуациями, когда адвокатское сообщество как-то воздействовало бы на адвокатов в принципе — этот институт возможности такого воздействия не предполагает». Текст поправок ко второму чтению еще может быть изменен, отмечают в ФПА.

Эмилия Габдуллина, Александр Черных