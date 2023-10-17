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Коммерсантъ FM
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Перестройка идет к банкоматам

Какой прием ожидает новые купюры

Появление в массовом масштабе новых купюр в 1 тыс. руб. и 5 тыс. руб. ожидается нескоро. В частности, новые сторублевки, анонсированные больше года назад, занимают в обращении всего 0,1%. Это связано с длительным процессом адаптации сети банкоматов и других устройств для приема высокозащищенных купюр. Разработанное Гознаком необходимое ПО скорее будет временным, и вопрос замены значительной доли банкоматного парка остается актуальным.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Представленные 16 октября Банком России новые банкноты номиналом 1000 руб. и 5000 руб. получили усиленную защиту. В Гознаке пояснили, что прежний комплекс был существенно переработан. В частности, стала использоваться новая защитная нить, содержащая три защитных признака, два оптически-переменных защитных элемента, а также применены комбинированные водяные знаки.

По мнению зампреда ЦБ Сергея Белова, сложностей с настройкой банкоматов под новые банкноты не будет. Донастройки требуют рециркулируемые банкоматы, а с устройствами, которые работают только на выдачу наличных (занимают 26% парка), никаких проблем не ожидается. За прошедший год с выпуска купюр в 100 руб. (см. “Ъ” от 19 июня), по словам господина Белова, поставщики и производители оборудования настроили большую часть своей сети. Однако доля новых купюр 100 руб. в обращении составила всего 0,1%.

Основные производители банкоматов также говорят о готовности приема новых банкнот. В компаниях «САГА Технологии» и группы компаний БФС заявили, что уже работают с банкнотами в 100 руб. Причем в «САГА Технологии» готовы работать и с банкнотами новых номиналов. Глава компаний БФС Артем Жилонов отметил, что они ожидают получения банкнот в специализированном кассовом центре для проведения адаптации банкоматов и после этого направят устройства на сертификацию в сервисный центр ЦБ.

По словам технического директора «САГА Технологии» Александра Талдыкина, основной проблемой для российских банков станет ранее закупленное оборудование с функцией рециркуляции американских и японских производителей, которое не сможет их принимать. В Сбербанке традиционно заявили, что при поступлении новых купюр в оборот будут готовы принимать их в банкоматах. Но, например, в Реалист-банке отметили, что «новые купюры обладают инновационными способами защиты, которые неизбежно создают проблемы в банкоматных сетях, поэтому сейчас банки ищут альтернативные варианты перехода на отечественный софт и оборудование».

По оценке АБР, на конец 2022 года всего на российском рынке использовалось более 170 тыс. банкоматов, из которых 60% приходилось на американские устройства. Новый банкомат на замену американским будет стоить около 2 млн руб.

Как сообщили несколько источников “Ъ” на платежном рынке, Гознак разрабатывает собственное решение, которое должно позволить банкоматам американских компаний NCR и Diebold Nixdorf распознавать новые банкноты. Один из собеседников “Ъ” считает, что банки смогут начать тестировать «заплатку» в ближайшее время и это поможет небольшим игрокам, поскольку даст им время не торопясь найти замену американским банкоматам. Другой собеседник “Ъ” уверен, что до промышленной реализации решения далеко, и даже если оно будет программным, без замены «железа», то появится не в этом году.

Но все источники “Ъ” полагают, что если Гознак и добьется успеха, то это будет временное решение, а основной курс все равно будет на замену недружественной техники, к которой нет ни запчастей, ни нового ПО. В Гознаке заявили, что разработанные решения планируется продемонстрировать на следующей неделе, и они могут быть «применены к любым банкоматам, однако возможность установки решения на конкретные банкоматы будет определяться особенностями их ПО».

Между тем участники рынка связывают невысокий темп внедрения купюр в обращение в том числе и с неготовностью инфраструктуры в целом, не только банкоматов. Как считает вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, «банкноты появятся, когда будет готово технологическое кассовое оборудование для возможности их физического приема и обработки в кредитных организациях».

При этом потребуются дополнительные технические мероприятия, в том числе обучение всех работающих с денежной наличностью сотрудников банков и кассовых узлов. Глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров указывает, что «затраты будут явно ненулевые при неочевидном экономическом эффекте такого нововведения».

Максим Буйлов

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