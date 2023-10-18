Аптекарский разворот

Восьмая по размеру выручки в России аптечная сеть «36,6» продолжает экспансию в регионы. Компания закрыла сделку оценочной стоимостью до 8 млрд руб. по приобретению объединенной сети «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья» в Петербурге и Ленинградской области. После насыщения Москвы аптеками крупные фармритейлеры обратили внимание на северо-запад страны, где уже возникла серьезная конкуренция среди игроков рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в «36,6», компания закрыла сделку по покупке объединенной сети «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья», управляющей 170 аптеками в Петербурге и Ленинградской области. Теперь фармритейлер стал владельцем 100% долей в восьми основных операционных компаниях сети, включая ООО «Аптека "Родник здоровья"», «ЛекОптТорг», «Аптечное объединение», «Аптиаки». Им принадлежат договоры аренды помещений для аптек, бренды и товарные запасы.

Приобретенные аптеки продолжат работать под своими брендами, так как они хорошо известны потребителям в Петербурге и области, сообщил “Ъ” гендиректор «36,6» Александр Кузин.

О других деталях сделки он не стал говорить. В «ЛекОптТорге» и «Роднике здоровья» на вопросы “Ъ” не ответили.

По оценке гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, примерная сумма сделки с учетом долговых обязательств объединенной сети могла составить 6–8 млрд руб. Чистая стоимость актива без обременений варьируется от 2,5 млрд до 3 млрд руб., считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

«36,6» — восьмой по объему выручки фармритейлер в РФ по итогам первого полугодия 2023 года (34 млрд руб.), по данным DSM Group. Объединяет 1,9 тыс. аптек под брендами «36,6» и «Горздрав». Владельцы компании не раскрываются. В 2019 году фармритейлер сообщил, что 29,97% его акций принадлежат инвесткомпании Altus Capital. ООО «ЛекОптТорг» основано в 1996 году в Петербурге и представлено брендами «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья». По данным DSM Group, выручка продаж объединенной сети за 2022 год составила 13 млрд руб., ее доля на рынке Петербурга и области — 4,6%. По данным СПАРК, сеть в равных долях принадлежала Назиму Рамазанову и Анне Рубайло.

По словам Александра Кузина, сейчас «36,6» занимает седьмое место на рынке Петербурга и области, а сделка по покупке «ЛекОптТорга» и «Родника здоровья» позволит компании увеличить долю в регионе и войти в топ-3 на этом рынке. Ранее отраслевое издание Vademecum сообщало, что за счет сделки «36,6» сможет приблизиться к основным конкурентам «Эркафарм» и «Нео-Фарм» по охвату рынка Петербурга и Ленобласти.

Опрошенные “Ъ” фармритейлеры говорят, что московский рынок достаточно насыщен аптеками, поэтому федеральные сети ищут выход в другие регионы, особенно на северо-западе страны, где уже наблюдается серьезная конкуренция. Петербург наравне с Москвой остается для фармритейлеров самым большим и платежеспособным рынком, поясняет независимый эксперт по фармрынку Николай Демидов.

Сейчас фармритейлерам выгоднее купить действующий бизнес с налаженным трафиком, говорит президент сети «Монастырев.РФ» Александр Монастырев.

Так поступают и продуктовые ритейлеры. Например, во вторник «Лента» Алексея Мордашова закрыла сделку по приобретению сети «Монетка» из 2,1 тыс. магазинов на Урале и в Западной Сибири (см. “Ъ” от 17 октября).

В кризис в рознице, в том числе и в фарминдустрии, по словам Николая Демидова, активность сделок M&A всегда возрастает. Это может быть связано с тем, что небольшие игроки вынуждены искать возможности избавиться от своих аптек из-за снижения выручки в фармритейле, которая, по данным DSM Group, в январе—июне 2023 года в целом сократилась на 5% год к году, до 840 млрд руб.

В то же время у федеральных фармритейлеров сильные позиции в закупках и дистрибуции. Та же «36,6» год назад купила подмосковную сеть «Кит-Фарма» (см. “Ъ” от 1 сентября 2022 года). Тогда же компания приобрела еще одну петербургскую сеть — «Калина фарм». А «Ригла» в этом году приобрела сеть «Фарм» в Приморье и «Трик-фарм» в Краснодаре.

Екатерина Ракитина, Полина Гриценко