Саломе Зурабишвили можно отстранять

Правительство Грузии получило мощного союзника в противостоянии с президентом Саломе Зурабишвили. Конституционный суд (КС) в понедельник постановил, что госпожа Зурабишвили нарушила основной закон страны, нанеся визиты в Бельгию, ФРГ и Францию вопреки прямому запрету со стороны правительства. Теперь ее политическая судьба зависит от голосования в парламенте. Но набрать там необходимые для импичмента 100 голосов противникам президента Зурабишвили будет крайне сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Фото: Kenzo Tribouillard / AFP Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Фото: Kenzo Tribouillard / AFP

Резолютивную часть решения Конституционного суда зачитал его председатель Мераб Турава. «Президент нарушила статью 52 конституции в части своих представительских полномочий, осуществив визиты 31 августа, 1 сентября и 6 сентября»,— объявил он, имея в виду поездки Саломе Зурабишвили в Брюссель, Берлин и Париж. Тогда среди прочего госпожа Зурабишвили встретилась с президентами Германии и Франции Франком-Вальтером Штайнмайером и Эмманюэлем Макроном.

Статья 52 основного закона предписывает президенту каждый раз согласовывать с правительством свои зарубежные визиты. Саломе Зурабишвили в письменной форме запрашивала у премьер-министра Ираклия Гарибашвили разрешения на посещение Брюсселя, Берлина и Парижа, но получала отказы. Тем не менее она не отменяла поездки, объясняя это необходимостью проведения переговоров на высшем уровне для предоставления Тбилиси статуса кандидата в члены ЕС уже к концу текущего года.

Но такое объяснение в правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) сочли неубедительным. Председатель партии Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили вместе с 80 членами парламента от правящей партии направили в КС «конституционное представление» о начале процедуры импичмента главы государства.

Саломе Зурабишвили отказалась лично участвовать в заседаниях, направив в Батуми (там уже 15 лет заседает высшая судебная коллегия по конституционному надзору) своих адвокатов.

Те пытались убедить коллегию, что поездки президента не могут считаться нарушением конституции, поскольку она «исполняла требование статьи 78 основного закона страны, вменяющего в обязанность органам власти делать все для интеграции Грузии в НАТО и ЕС».

Эти доводы убедили трех из девяти членов высшей коллегии. Они оформили свое «особое мнение», хотя и подписались под окончательным вердиктом. Но шесть судей (две трети состава коллегии) однозначно решили, что глава государства нарушила конституцию.

Бывший председатель Конституционного суда, один из авторов основного закона страны Автандил Деметрашвили сказал “Ъ”, что Саломе Зурабишвили «лишь формально нарушила конституцию» и «допустила тактическую ошибку», обратившись к правительству с просьбой разрешить ей зарубежные визиты. По его словам, если бы президент отправилась в Европу, не спрашивая на то разрешения кабинета министров, то ее поездки можно было бы квалифицировать как частные визиты. «Тем более что Саломе Зурабишвили отправилась в Берлин и Париж за свой счет, а не за счет государственного бюджета»,— отметил господин Деметрашвили.

При этом собеседник “Ъ” обратил внимание на политическую составляющую вопроса: вердикт КС не может вступить в силу, если за смещение главы государства с поста не проголосуют 100 членов парламента — две трети от списочного состава депутатов. И хотя уже после решения КС председатель ГМ Ираклий Кобахидзе назвал Саломе Зурабишвили «формальным президентом» и «хромой уткой», он признал: пока за импичмент президенту готовы голосовать лишь 88 депутатов.

Все оппозиционные фракции, в том числе «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили, выступают против импичмента. Так, оппозиционная партия «Лело» бизнесмена Мамуки Хазарадзе назвала вердикт КС «выполнением приказа Москвы по срыву европейской интеграции Грузии».

Эксперты же обращают внимание на фундаментальную разницу в подходах «Грузинской мечты» и госпожи Зурабишвили к внешнеполитическому курсу. Президент резко негативно настроена по отношению к РФ и максимально активно выступает за евроинтеграцию Тбилиси. При этом она часто критикует ГМ за «недостаточную солидарность» с Украиной. «В то же время ГМ и ее правительство всячески пытаются не делать резких движений в треугольнике Грузия—Запад—Россия, чтобы лишний раз не раздражать Москву»,— сказал “Ъ” эксперт информационно-аналитического издания Nation.ge Давид Авалишвили. В частности, он напомнил о недавнем решении правящей партии не голосовать за резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, объявляющую президента РФ Владимира Путина «диктатором».

Напомним, что Саломе Зурабишвили, будучи карьерным французским дипломатом и потомком представителей первой волны грузинской эмиграции 1921 года, была избрана президентом в 2018 году. Произошло это при поддержке ГМ и по итогам всенародных выборов. Президентский срок госпожи Зурабишвили истекает в 2024 году. А следующий президент будет избран уже не прямым голосованием, а специальной коллегией выборщиков.

Георгий Двали, Тбилиси