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Война с войной

Волна антиизраильских протестов прокатилась от США до Австралии

Ответ израильской армии на расправу радикального палестинского движения «Хамас» над мирными гражданами Израиля спровоцировал протесты по всему миру. Антиизраильские волнения затронули не только Ближний Восток и весь мусульманский мир, но и страны Запада. Попытки организовать пропалестинские акции предпринимались и в России, но пока дело ограничилось коллективной молитвой в Чечне против «притеснителей народа Палестины». Пожалуй, наибольшее внимание в последние дни привлекла акция американской организации «Еврейский голос за мир» — ее активисты избрали местом действия одно из зданий комплекса Капитолия в Вашингтоне и этим вызвали ассоциации со штурмом Конгресса сторонниками экс-президента США Дональда Трампа.

Активисты американской организации «Еврейский голос за мир» абсолютно законно вошли в одно из зданий Конгресса, но вскоре были задержаны за проведение протестной акции и сопротивление полицейским

Активисты американской организации «Еврейский голос за мир» абсолютно законно вошли в одно из зданий Конгресса, но вскоре были задержаны за проведение протестной акции и сопротивление полицейским

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst, Jonathan Ernst / Reuters

Активисты американской организации «Еврейский голос за мир» абсолютно законно вошли в одно из зданий Конгресса, но вскоре были задержаны за проведение протестной акции и сопротивление полицейским

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst, Jonathan Ernst / Reuters

«Евреи говорят: надо прекратить огонь сейчас»

После террористической вылазки «Хамаса» 7 октября Израиль начал массированные удары по территории сектора Газа. Почти сразу мир охватили протесты, участники которых требуют остановить насилие на Ближнем Востоке. После того же, как 17 октября в больницу в секторе Газа попала ракета, принадлежность которой воюющие стороны приписывают друг другу, ситуация и вовсе накалилась до предела. Одной из точек напряжения стали США.

С одной стороны, официальный Вашингтон безоговорочно поддержал Израиль, лишь призывая его придерживаться международного гуманитарного права в своих ответных действиях. С момента эскалации конфликта в страну дважды прилетал госсекретарь США Энтони Блинкен, а 18 октября с экстренным визитом там побывал и президент Джо Байден. Среди американских законодателей также наблюдался практически полный консенсус, если не считать нескольких представителей Демократической партии, придерживающихся крайне левых взглядов.

Между тем в американском обществе ситуация на Ближнем Востоке была воспринята не столь однозначно. По всей стране прокатились пропалестинские акции. Одна из самых ярких произошла 18 октября на Капитолийском холме.

Активисты, собравшиеся поначалу на площади и лужайке перед комплексом зданий Конгресса, требовали от законодателей и администрации Джо Байдена, который в тот момент находился в Израиле, добиваться прекращения огня в секторе Газа. Акция была организована движением «Еврейский голос за мир» — еврейской антисионистской организацией. И все наверняка закончилось бы мирно (как-никак первая поправка к Конституции США позволяет свободу собраний), если бы активисты не решились в какой-то момент донести свои идеи до политиков не снаружи, а изнутри Капитолия.

Сергей Строкань об особенностях мировой реакции на трагедию в Палестине

Сергей Строкань об особенностях мировой реакции на трагедию в Палестине

В итоге, когда в Европе уже был вечер, люди, облаченные в черные футболки с надписями «Еврейский голос за мир», «Евреи говорят: надо прекратить огонь сейчас» и «Не от нашего имени», проникли в Кэннон Хаус, старейшее офисное помещение Капитолия, и, расположившись в его ротонде, начали хлопать в ладоши, распевать песни и размахивать баннерами «Прекращение огня». В этот момент мировые СМИ начали облетать молнии, что в Вашингтоне снова, как и 6 января 2021 года, протестующими захвачен Капитолий. Однако дело в том, что Кэннон Хаус традиционно открыт для посетителей в дневные часы. Для «захвата» ротонды активисты всего-навсего должны были пройти через пропускные пункты, что они и сделали. Как объяснила полиция Капитолия, сам факт проникновения протестующих в помещение был законен. Незаконным было лишь проведение протестной акции — это запрещено во всех зданиях комплекса.

Поначалу полиция попыталась убедить собравшихся, что они нарушают установленный порядок. Но те настаивали, что «только Байден может надавить на Израиль и спасти невинные жизни», а также только таким образом у евреев есть возможность помочь господину Байдену «открыть глаза». Протестующие отказывались подчиниться требованиям полицейских и даже оказали им сопротивление. В итоге, по оценке полиции, около 300 участников акции были задержаны.

«Ирония в том, что Конституция США защищает свободу этих протестующих быть абсолютными идиотами»,— прокомментировал произошедшее член Палаты представителей республиканец из Монтаны Райан Зинке.

Впрочем, у активистов оказались покровители среди законодателей. Так, первая мусульманка, избранная в Палату представителей, демократка и потомок палестинских иммигрантов Рашида Тлаиб в этот момент подбадривала активистов снаружи. Будучи представительницей неформальной крайне левой группы демократов «Отряд» (Squad), госпожа Тлаиб обвинила президента США в финансировании «геноцида палестинцев» и возлагала вину за разрушение больницы в Газе на Израиль. «Я говорю вам прямо сейчас, президент Байден, не вся Америка с вами в этом вопросе. Вам нужно проснуться и понять это»,— заявляла демократка.

Ранее три другие демократки, также состоящие в «Отряде», Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар и Кори Буш, призвали господина Байдена отказаться от помощи Израилю.

«Америка — дьявол, настоящий дьявол»

Между тем в США демонстрации были относительно спокойными и компактными по сравнению с акциями в ближневосточных и других мусульманских странах. Так, в четверг многотысячные протесты состоялись во всех 58 провинциях Алжира. Как сообщило агентство ТАСС, люди вышли на улицы с транспарантами «Да здравствует Палестина, свободная и независимая!», «Остановите геноцид в Газе!», «Алжир против сионистской агрессии!» и «Мы все — Газа!».

Не везде пропалестинские акции оказались мирными. Так, в среду в Ливане, где базируется группировка «Хезболла», силам безопасности пришлось применять слезоточивый газ и водометы против активистов, учинивших погром около американского посольства в Бейруте.

«Америка — дьявол, настоящий дьявол, потому что она поддержала Израиль, и затем весь мир ослеп. Вы не видите, что произошло вчера?» — цитировало агентство Reuters одного из демонстрантов в Бейруте.

Не утихают акции и в Иране. Там, правда, у властей и населения в этом отношении полное взаимопонимание. Улицы и площади иранских городов в эти дни пестрят плакатами «Смерть Америке» и «Смерть Израилю». «Каждая капля крови палестинцев, убитых в этой войне, приближает сионистский режим к своему падению»,— заявил еще 16 октября, до трагедии с больницей в Газе, президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая по телевидению.

Что происходило в Израиле. День 13-й

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«Американцы должны знать, что их поддержка террористического Израиля принесет им поражение и опустошение»,— настаивали сторонники проиранских шиитских группировок, протестуя возле моста, ведущего в «зеленую зону» в столице Ирака Багдаде, где расположены посольство США и другие дипмиссии.

«Нет посольству сионистов на арабской земле»,— скандировали демонстранты в столице Иордании Аммане, где после попадания ракеты в больницу в Газе был отменен саммит лидеров США, Египта и Палестины. Несмотря на то что иорданские власти возложили вину за жертвы в госпитале на Израиль, в среду местный спецназ все равно вступил в дело и не позволил протестующим прорваться к израильскому посольству в Аммане. Не обошлось и без ранений ряда стражей правопорядка.

В Тунисе от активистов досталось не только американцам и израильтянам, но и французам, чьего посла вместе с главой дипмиссии США они потребовали срочно выслать из страны.

А в Йемене, где представители удерживающих власть хуситов пообещали «сражаться вместе» с «Хамасом», тысячи людей прошли маршем по столице государства Сане.

Обещанная Израилем наземная операция против «Хамаса» не начинается

Кроме того, не обошли стороной акции Египет, Марокко, Пакистан и Турцию. В последней, союзнице США по НАТО, из-за волнений и из соображений безопасности пришлось даже временно закрыть американское консульство в Адане. Кроме того, официальным представителям США, находящимся на турецкой территории, посольство страны рекомендовало лишний раз не появляться на улице. «Любое собрание, даже если оно было мирным, может закончиться насилием»,— говорится в заявлении дипмиссии. В Стамбуле полиции уже пришлось применять перцовый газ, чтобы утихомирить участников митинга, пытающихся добраться до центрального консульства Израиля в Турции.

Неспокойно и в Европе. Демонстрации в поддержку палестинцев проходили в Германии, Испании, Греции, Нидерландах и Франции.

При этом в последней правительство еще 12 октября запретило какие-либо пропалестинские акции. Протестная волна докатилась даже до Австралии, где несколько дней назад группа активистов вышла с призывом «убивать евреев».

В России попытка организовать митинг в поддержку Палестины была предпринята в Дагестане, однако акция не была согласована, и местные власти побоялись, что она может спровоцировать «ненужные волнения». В итоге участников акции задержали, а гражданам призывного возраста, как сообщили местные СМИ, вручили повестки в военкомат.

Впрочем, одна массовая акция в поддержку Палестины в России все-таки состоялась. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, утром 17 октября мусульмане региона совершили коллективную молитву во всех мечетях республики, попросив «Всевышнего Аллаха обезопасить народ Палестины от преступных посягательств со стороны притеснителей», а также заодно «даровать победу» российским военным, «сражающимся на Украине с сатанистами».

Алексей Забродин

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

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Палестинцы разбирают завалы в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Палестинцы разбирают завалы в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису

Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису

Фото: Fatima Shbair / AP

Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел

Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел

Фото: Ali Mohmoud / AP

Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника

Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника

Фото: Fatima Shbair / AP

Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве

Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Фото: Hussein Malla / AP

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

Фото: Israel Defense Forces / AP

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Фото: Reuters / Anas al-Shareef

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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Палестинцы разбирают завалы в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису

Фото: Fatima Shbair / AP

Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел

Фото: Ali Mohmoud / AP

Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника

Фото: Fatima Shbair / AP

Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Фото: Hussein Malla / AP

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

Фото: Israel Defense Forces / AP

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Фото: Reuters / Anas al-Shareef

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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