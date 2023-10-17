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Коммерсантъ FM
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La Datcha стала птицефермой

Бывшая вилла Олега Тинькова сменила владельца

Построенный Олегом Тиньковым комплекс с приватной виллой «Волга дача» в Астраханской области перешел под контроль структур семьи Александра Ткачева. Стоимость сделки могла достигнуть 1 млрд руб., но бизнесмен вряд ли сможет на ней заработать. Такие объекты покупаются в основном для личного пользования, говорят эксперты.

Александр Ткачев

Александр Ткачев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Александр Ткачев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в Kartoteka.ru, с 11 октября владельцем «Ла дача Астрахань», на балансе которого находится построенная экс-владельцем банка «Тинькофф» Олегом Тиньковым приватная вилла «Волга дача» в села Вышка Астраханской области, стало ООО «Птицефабрика "Акашевская"». По данным ЕГРЮЛ, этой птицефабрикой через «Марфининвест» владеет Мария Лисицина, которая, как считается на рынке, представляет интересы семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. В 2000–2010 годах она работала на различных должностях в администрации региона, в 2011–2012 годах входила в совет директоров АО «Сочи-Парк» — компании, контролируемой семьей господина Ткачева.

Связаться с госпожой Лисициной “Ъ” не удалось. В Mantera Group (управляет активами семьи Александра Ткачева в туриндустрии) и «Агрокомплексе» (развивает активы экс-губернатора в агробизнесе) на запрос “Ъ” не ответили.

Исходно «Ла дача Астрахань» была частью инициированного в 2016 году Олегом Тиньковым туристического проекта La Datcha, предполагавшего строительство приватных вилл во Франции, Италии, Мексике. В 2022 году бизнесмен продал банк «Тинькофф» структурам «Интерроса», но активы в туриндустрии в сделку не вошли.

За это время «Ла дача Астрахань» несколько раз меняла владельца. До перехода актива ООО «Птицефабрика "Акашевская"» собственником объекта в Kartoteka.ru была указана Наталия Дубовицкая — полная тезка супруги экс-помощника президента РФ Владислава Суркова. Связаться с ней “Ъ” не удалось. В сети салонов Buro Beauty, где госпожа Дубовицкая выступает соучредителем, на вопросы “Ъ” не ответили.

Забронировать виллу в «Волга даче» можно только целиком — от 2 млн руб. за четыре дня в будни и до 4,9 млн руб. на неделю в августе—октябре, говорится на сайте комплекса. Управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценивает рыночную стоимость «Волга дачи» в 1 млрд руб. Такие объекты, по его словам, называются private villas: они сдаются через профильных агентов и редко экспонируются публично. Господин Ивашкевич предполагает, что инвестор приобрел «Волга дачу» для частных целей, например проведения встреч и переговоров. Зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян тоже сомневается, что актив может работать как гостиница.

В то же время гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что спрос туристов на высокобюджетный отдых в Астраханской области все же есть. «Стоимость виллы в "Волга даче" сопоставима с виллами в крымской "Мрии". На Волге аналогов такому проекту нет»,— объясняет он. По мнению эксперта, для выхода на окупаемость вилла «Волга дача» может успешно сдаваться четыре-пять недель в году, даже если в остальной период ею пользуется собственник.

«Волга дача» — не единственный российский проект под брендом La Datcha. В 2015 году бизнесмен анонсировал проект в Елизовском районе Камчатского края. В 2016 году господин Тиньков приостанавливал строительство, связывая решение с бюрократическими сложностями, но в 2021 году заявил о планах его реанимировать. Двое собеседников “Ъ” в туриндустрии пояснили, что объект так и не был достроен.

Проект в Елизовском районе должно было реализовать ООО «Хонка Камчатка», но и в этой структуре, судя по всему, сейчас происходит процесс смены собственника. В сентябре 2023 года учредителем этого юрлица стала Елена Полетаева, которая также была связана с «Ла дача Астрахань». Но сейчас в ЕГРЮЛ среди бенефициаров компании «Хонка Камчатка» указан кипрский Vurlon Holdings Ltd.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

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