Пути из «Роскосмоса» и полпредства привели за границу

Как стало известно “Ъ”, сбежал за границу и объявлен в международный розыск бывший топ-менеджер «Роскосмоса» и замначальника департамента аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Владимир Мешков. По данным СКР, он участвовал в хищении более 600 млн руб., выделенных из бюджета на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) — головной организации «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей.

Рассмотрение ходатайства главного следственного управления (ГСУ) СКР о заочном аресте 41-летнего Владимира Мешкова не заняло у судьи Басманного суда Натальи Дударь много времени. Доводы следствия оказались стандартными, как, впрочем, и аргументы защиты. Из вынесенного судом постановления следует, что находящийся в розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) фигурант арестован на два месяца. Этот срок будет отсчитываться с момента экстрадиции Владимира Мешкова в РФ из-за границы или его задержания на территории России.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве, фигурантом которого он является, было возбуждено 11 января 2019 года. Основанием для расследования стали материалы проверки Генпрокуратуры, выявившей махинации при исполнении контракта между НИЦ РКП и подрядчиком, которым выступало ООО «Москапстрой». По версии надзора, из выделенных на исполнение гособоронзаказа по реконструкции и техническому перевооружению стендов НИЦ РКП 3,2 млрд руб. бюджетных средств около 1 млрд было похищено.

В ходе расследования ГСУ СКР установило, что из 1,5 млрд руб., полученных «Москапстроем» практически сразу после победы в конкурсе, более 1 млрд руб. оказалось на счетах фирм, «имевших признаки фиктивности». Оттуда они, по версии следствия, ушли контрагентам. «Москапстрой», в феврале 2020 года признанный банкротом, как установили следователи, выполнил лишь 3% работ, израсходовав на них всего 53 млн руб.

Практически всех фигурантов этого расследования задержали с 14 по 16 июля 2021 года. Тогда по ходатайству следствия Басманный суд отправил в СИЗО экс-соучредителя и бывшего главного бухгалтера ООО «Москапстрой» Василия Тубольцева, а также нескольких руководителей фирм, задействованных, как считают в СКР, в выводе денег. Всем им, помимо изначально вмененного мошенничества, в мае 2022 года инкриминировали еще и легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Скрывшийся от следствия гендиректор и второй соучредитель «Москапстроя» Максим Щербаков, который и заключил 20 договоров на сумму более 1 млрд руб., был арестован заочно в ноябре 2021 года.

С ролью в этой истории тогдашнего топ-менеджмента «Роскосмоса» следствие долго не могло определиться. Лишь в апреле 2022 года компанию коммерсантам в СИЗО составил экс-заместитель директора департамента строительства «Роскосмоса» Максим Мамсуров. По некоторым данным, якобы именно он завизировал перечисление бюджетных средств на счета «Москапстроя».

Сейчас, по данным “Ъ”, обвиняемый Мамсуров и остальные фигуранты завершают ознакомление с материалами дела. Нанесенный ими ущерб следствие скорректировало до 600 млн руб.

При этом основания для привлечения к уголовной ответственности того же Владимира Мешкова, а также исполнительного директора «Роскосмоса» по капстроительству Алексея Бородина появились у следствия еще весной 2019 года. Во всяком случае, в переданных тогда Генпрокуратурой в СКР материалах проверки говорилось, что в их действиях усматриваются как минимум признаки превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В надзорном ведомстве полагали, что именно господа Бородин и Мешков способствовали реализации криминальной схемы. В частности, якобы с их помощью «Москапстрой» оказался единственным участником закрытого тендера. При этом к участию в конкурсе ООО допустили в нарушение закона «О контрактной системе...», поскольку организация не только не обладала строительными мощностями для выполнения госзаказа, но и, как выяснилось в ходе проверки, приложила к конкурсной заявке фальшивую банковскую гарантию.

В ноябре 2018 года Алексей Бородин и Владимир Мешков уволились из «Роскосмоса», а в марте 2019 года заняли соответственно должности начальника и замначальника департамента аппарата полпреда президента РФ в ПФО. Господин Мешков, по данным “Ъ”, в 2021 году, когда к его персоне стал проявлять интерес СКР, уволился и оттуда, а потом и вовсе исчез. Отметим, что господин Бородин ушел из полпредства еще раньше. Впрочем, есть ли у правоохранительных органов к нему претензии, неизвестно. Но, в отличие от коллеги Мешкова, данных Алексея Бородина в разыскной базе МВД России нет.

Олег Рубникович