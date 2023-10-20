Рынок аграрниченных возможностей

Во время визита в Пекин на этой неделе президент Владимир Путин заявил, что товарооборот между двумя странами по итогам 2023 года превысит $200 млрд. Российские компании рассчитывают, в частности, на расширение экспорта продовольствия. В будущем году ожидается начало поставок свинины, а экспортеры зерна надеются на отмену ограничений на торговлю пшеницей. Однако пока работающие на рынке КНР дистрибуторы продуктов отмечают жесткие подходы китайских импортеров. А эксперты говорят о необходимости увеличения пропускной способности логистической инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Китай занимает первое место в мире по импорту продовольствия: в 2022 году, по подсчетам «Яков и партнеры», страна закупила такой продукции на $236 млрд,. По словам директора компании Олега Шендерюка, в текущих условиях рынок особенно привлекателен возможностью производить расчеты в национальных валютах. Как отметил 18 октября президент РФ Владимир Путин во время визита в Пекин, внешние факторы — общие угрозы — укрепляют российско-китайское взаимодействие, а товарооборот двух стран в этом году превысит $200 млрд.

Российские агрохолдинги надеются, что заметную часть экспорта из РФ в Китай займет именно их продукция. Пекин уже начал точечно давать послабления на ввоз ряда товаров. Так, в сентябре китайская сторона отменила ограничения на ввоз российской свинины —производители ждали этого почти 15 лет.

Однако, уточняют в Минэкономики, подготовка к полноценным отгрузкам займет еще до года. За это время нужно подписать протокол о требованиях к продукции, согласовать ветеринарный сертификат, получить аттестаты для поставщиков, зарегистрировать компании в CIFER — системе поставщиков пищевой продукции КНР.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что пока речь пока идет о достаточно узкой ассортиментной линейке. Но некоторые производители уже начали пересматривать стратегию работы. Сибирская Goldman Group сообщила о приостановке выпуска мясных консервов для розничного рынка РФ, чтобы сконцентрироваться на экспорте в Китай. В «Яков и партнеры» оценивают потенциал поставок свинины из РФ в КНР примерно до 200 тыс. тонн в год.

Объем поставок российского продовольствия в Китай растет и без учета свинины. Подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт» подсчитал, что за январь—август РФ отправила в КНР более 5,5 млн тонн пищевой продукции, что в 2,7 раза больше год к году. В денежном выражении экспорт увеличился на 86%, но стоимость поставок центр не раскрывает. Аналитики объясняет динамику увеличением отгрузок рапсового, подсолнечного, соевого масел, шрота, жмыха, рыбы, морепродуктов и гороха, доступ для которого на рынок Китая получен в конце 2022 года.

Растущий спрос

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев отмечает, что после вступления Китая в ВТО в 2001 году страна укрепилась в роли «мировой фабрики» по переработке рыбы и за 20 лет ее импорт увеличился в десять раз, до $18 млрд. Россия и Норвегия поставляют минтай, треску и сельдь для переработки на китайских площадках. Хотя, по словам господина Зверева, привлекательность китайского сектора переработки сейчас снижается из-за роста средних зарплат в этой отрасли втрое за последние 15 лет.

С другой стороны, отмечает эксперт, заметно богатеющее с 2010 года китайское население открывает для себя морепродукты премиального уровня — в первую очередь живого краба. Кроме того, уточняет он, росту поставок способствует облегчение доступа на рынок. Ранее допуск получали предприятия после регистрации в упраздненном сегодня Главном управлении по контролю качества, инспекции и карантину и процедура тянулась годами.

Но, предупреждают в ВАРПЭ, введение привязанных к курсу рубля экспортных пошлин на морепродукты может осложнить сбыт мороженого краба в Китае. Здесь Россия остро конкурирует с Канадой, и ухудшение ценовых позиций грозит снижением продаж, отмечал господин Зверев.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев говорит, что сегодня часть поставок мороженой рыбы в Китай постепенно замещают российские рыбные полуфабрикаты. По данным китайской таможни, которые приводит АСРФ, в январе—августе 2023 года экспорт филе, фарша, сурими из РФ в КНР вырос на 176% год к году. Господин Осинцев добавляет, что в стране растет интерес к здоровому питанию и блюдам из рыбных продуктов глубокой переработки — лапше и колбасе из сурими, рыбным наггетсам. Это позволяет позиционировать российскую продукцию как премиальную, добавляет Олег Шендерюк.

Тенденция проявляется не только на рыбном рынке. Директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников отмечает, что значительная часть населения Китая сегодня предпочитает более дорогое подсолнечное и рапсовое масло, что создает предпосылки для увеличения поставок. У «Блага», по его словам, уже более половины общего экспорта приходится на Китай.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев уточняет, что за последние десять лет потребление растительных масел в Китае выросло на 6,3 млн тонн со среднегодовым темпом в 3,5%. В ГК «Эфко» говорят, что по этому направлению за последние пять лет объем поставок вырос более чем в полтора раза.

По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, Китай ежегодно импортирует более 1,5 млн тонн продукции птицеводства — почти треть от производства мяса птицы в России, а 90% импорта приходится на субпродукты — лапки и части крыльев. Цена таких продуктов хорошего качества для Китая может в десять раз превышать их стоимость в стране-производителе, указывает он. В ГК «Дамате» также отмечают, что в КНР потребляют такие продукты. К тому же рост экспорта этих позиций в Китай не влияет существенно на баланс российского рынка, отмечает гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

Жесткие партнеры

Но работа на китайском рынке сопряжена со многими сложностями. Президент и совладелец кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев говорит, что китайские партнеры будут «стараться сделать все по-своему и найти свою выгоду». Лучшее доверие — 100-процентная предоплата, указывает он. Также необходимо заранее зарегистрировать товарные знаки, иначе это сделают сами импортеры, причем еще до первой поставки и в разных классах, указывает господин Муравьев. По его словам, как только продукт становится минимально узнаваемым на китайском рынке, начинаются массовые подделки.

Сергей Юшин подтверждает, что китайские компании — жесткие переговорщики. Рынок КНР — «лакомый кусочек» для производителей и поставщиков со всего мира, и ценовой фактор здесь определяющий, поэтому китайские импортеры склонны покупать большими объемами и с дисконтом, рассказывает он. Как отмечает эксперт, при экспорте иногда приходится продавать с нулевой рентабельностью, чтобы справиться с избытком внутреннего предложения. Хотя цены на свинину и себестоимость этого мяса в Китае, к примеру, выше, чем в России, указывает он.

Как отмечает Виталий Муравьев, в Китае работа с одним импортером чревата тем, что он начинает диктовать свои условия, ограничивать ассортимент, выкручивать руки. «Победа», по его словам, решила работать с двумя контрагентами, разделив ассортимент. Управляющий директор «Объединенных кондитеров» (фабрики «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт») Андрей Орлов говорит, что также необходима адаптация рецептуры и упаковки некоторых продуктов, чтобы соответствовать ожиданиям китайских потребителей.

Сложности прибавились и из-за введенных правительством РФ экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, добавляет господин Муравьев. Мера, говорит он, затронула и желейную продукцию, экспорт которой сократился. «Мармелад производит огромное число производителей во всем мире, и заменить нас на других с более привлекательной ценой китайцам несложно»,— отметил господин Муравьев. В ГК «Эфко» барьером называют завышенные относительно европейских стандартов требования в КНР по содержанию ГМО в масложировой продукции и необходимость переработчиков регистрироваться в двух системах контроля.

Ограниченный потенциал

Дальнейшее расширение аграрного экспорта сдерживается действующими ограничениями КНР на поставки, считает Олег Шендерюк. Снятие запретов происходит на межправительственном уровне и занимает длительное время. Согласование допуска российской говядины в Китай заняло десять лет, мяса птицы — девять лет, поясняет эксперт. Экспорт рапса, кукурузы и риса возможен только из определенных регионов, а ограничения на поставки озимой пшеницы, действующие с 1997 года, не сняты до сих пор, указывает господин Шендерюк.

В Союзе экспортеров зерна говорят, что интерес китайского бизнеса к российской пшенице «очень большой», но пока экспорт возможен только из Сибири. По данным участников рынка с июля, первого месяца сезона, на середину октября РФ экспортировала в КНР только 60,8 тыс. тонн пшеницы. В союзе отмечали, что вопрос с поставками может быть решен на высшем уровне. По данным компании «Яков и партнеры», без ограничений РФ могла бы поставлять в Китай 5 млн тонн пшеницы в год. Как сообщал Bloomberg, Китай обновляет рекорды по импорту пшеницы в условиях снижения мировых цен. За январь—август страна закупила 9,56 млн тонн этого зерна, более 60% — из Австралии.

Однако еще один фактор, пока ограничивающий поставки российского продовольствия в Китай,— длительная и дорогостоящая логистика. Грузы из РФ вынуждены проходить на китайской таможне дополнительный фитосанитарный контроль, что приводит к задержкам поставок, поясняет Андрей Орлов. Кроме того, железнодорожная логистика, на которую ориентируются производители при экспорте в КНР, по словам руководителя проектов в аграрном секторе компании «Яков и партнеры» Станислава Ветошкина, всегда существенно дороже морской.

Поэтому, по его мнению, транспортными узлами для развития экспорта в КНР должны стать порты Дальнего Востока. Но там отсутствуют специализированные терминалы, экспорт идет напрямую без элеватора или в контейнерах, а железнодорожная инфраструктура региона — БАМ и Транссиб — загружена, отмечает он. По словам эксперта, без расширения инфраструктуры экспортировать более 1,5 млн тонн зерновых через эти порты не получится. Михаил Мальцев также отмечает, что с учетом увеличения объемов поставок масложировой продукции в Китай нагрузка на сухопутную часть существенно возросла и требует увеличения пропускной способности на российской стороне.

Анатолий Костырев, Екатерина Ракитина