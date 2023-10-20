Правительство ставит вопрос ремнем

Правительство, выяснил “Ъ”, поручило Минпромторгу ужесточить требования к автокреслам и «детским удерживающим устройствам» на фоне роста числа ДТП, в которых получают травмы дети. Но цена суррогатных устройств — корректоров и адаптеров ремней безопасности — значительно ниже сертифицированных аналогов, что и привлекает покупателей. Депутаты Госдумы совместно с ГИБДД уже работают над поправками к ПДД, исключающими возможность использования любых заменителей автокресел под угрозой штрафа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

До 15 ноября Минпромторг проработает предложения по ужесточению требований к «детским удерживающим устройствам», а также соответствующим корректорам (адаптерам) ремней безопасности. Такое поручение дал глава правительственной комиссии по безопасности движения комиссии вице-премьер Марат Хуснуллин. Это подтвердил “Ъ” представитель господина Хуснуллина. В Минпромторге “Ъ” сказали, что вопрос находится «в проработке».

ПДД, напомним, обязывают возить ребенка до семи лет в машине в «детском удерживающем устройстве» (ДУУ). Детей от 7 до 11 лет можно перевозить с использованием штатных ремней безопасности, если позволяет рост и вес пассажира. Нарушение правил чревато штрафом в 3 тыс. руб. По данным ГИБДД, в январе—сентябре в России произошло 13,5 тыс. ДТП (+10% к аналогичному периоду прошлого года) с пострадавшими в возрасте до 16 лет, из них в 910 авариях дети не были пристегнуты или ехали без автокресла.

Как пояснил “Ъ” руководитель Научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке автомототехники ФГУП НАМИ Денис Загарин, главная проблема — в разнообразных «корректорах и адаптерах» ремней безопасности (представляют собой, как правило, тканевую треугольную накладку с застежкой). Они стоят на порядок дешевле автокресел (200–500 руб.), что и привлекает покупателей. «Ребенок при ДТП из-под адаптера выскальзывает либо получает повреждения. Ремень должен проходить строго по ключице, а не по животу или по шее»,— пояснил “Ъ” господин Загарин. Не меньшую угрозу представляют и так называемые бескаркасные автокресла (стоят 800–900 руб.). Это тканевый рюкзак, который крепится к штатному ремню безопасности (при этом ребенок в нем пристегивается отдельными ремнями). Эти устройства также не способны удержать ребенка при сильном ДТП, говорят в НАМИ.

Эти товары из продажи нужно убирать, настаивает Денис Загарин. Его позицию поддерживают и в Роскачестве: «При участии Росаккредитации, а также ряда организаций и объединений мы постоянно ведем борьбу с продажей таких устройств, а также информируем россиян, что суррогаты детских удерживающих устройств опасны». В 2023 году Роскачество в сотрудничестве с ритейлерами и Росстандартом направило продавцам ряд предостережений: торговые площадки закрывали карточки товаров, Росстандарт штрафовал некоторые магазины. Из офлайновой торговли адаптеры и «треугольники» практически удалось убрать, но они по-прежнему присутствуют в сети, сказала “Ъ” первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Так, вчера “Ъ” обнаружил на маркетплейсах несколько десятков активных объявлений о продаже адаптеров и бескаркасных автокресел, в том числе в Wildberries и Ozon. В пресс-службе Ozon “Ъ” заверили, что запрещают их продажу. «Перед публикацией карточек мы проверяем товары в автоматическом и ручном режиме, некоторые продавцы могут нарушать правила площадки и пытаются обойти систему модерации, например, относят автотовар к иной категории или указывают другое название,— пояснили в компании.— Такие товары мы находим и скрываем в ручном режиме». В Роскачестве подтверждают, что устройства проникают на рынок под различными наименованиями: найденные вчера адаптеры продавались как «чехлы» и «заглушки». В пресс-службе Wildberries “Ъ” заверили, что «оперативно» снимают с продажи адаптеры и подобные им устройства, если продавцы не предоставляют «подтверждающие документы о безопасности продукции». В компании добавили, что поддерживают инициативу правительства и соблюдение требований к безопасности ДУУ.

Нужно внедрять инструменты «цифровизации и искусственного интеллекта», предотвращающие создание новых страниц на маркетплейсах с «суррогатами» ДУУ, заявили “Ъ” в Росстандарте. «Через маркетплейсы проходит значительная доля нелегального оборота опасных товаров для перевозки детей в автомобилях, в связи с чем также необходимо говорить о необходимости регулирования онлайн-торговли и усиления ответственности маркетплейсов,— считают в агентстве. — Эффективными в качестве предупредительной меры, направленной на предотвращение оборота на рынке опасной продукции, являются так называемые "оборотные штрафы". Введение данных штрафов на топливным рынке в сочетании с регулярными проверками позволило с 2015 года сократить оборот некачественного топлива с 20% до 4,9% в 2021 году».

Татьяна Буцкая предлагает законопроект, обязывающий интернет-магазины с товарами для детей давать ссылку на сертификаты или на декларацию о соответствии требованиям безопасности. «Все эти псевдокресла сертификата получить не смогут, рядом должно стоять предупреждение, что товар для детей не предназначен,— пояснила она “Ъ”.— Также мы прорабатываем с ГИБДД поправки к ПДД, чтобы еще четче прописать запрет применения адаптеров и треугольников». До 2018 года, напомним, ПДД разрешали для перевозки детей вместо ДУУ «иные средства» (то есть те же адаптеры), потом эту лазейку убрали. Производители, поясняет Денис Загарин, умудряются получать сертификаты, которые придают адаптерам статус автокресла: эти документы водители предъявляют ГИБДД в доказательство, что ребенок перевозится якобы по правилам. Сертификаты отзывают, но производители получают новые, причем нередко в государствах-членах ЕАЭС, рассказали “Ъ” в Росстандарте. «По обращению Росстандарта органы государственного контроля (надзора) государств-членов ЕАЭС отменяют действие таких сертификатов, но это не препятствует быстрому появлению новых сертификатов, выданных в нарушение норм техрегламента»,— пояснили в агентстве. «Нужно найти достаточно корректный термин, чтобы производители "тряпочек" не смогли обойти правила,— говорит Татьяна Буцкая.— Тогда нарушители будут гарантированно оштрафованы при попытках такой адаптер использовать».

Применение санкций в любом случае остается задачей инспекторов, напоминает главный редактор передачи «Главная дорога на НТВ» Илья Скрябин, сейчас их мало на дорогах: «Чтобы попасть на рейд по проверке автокресел, нужно еще постараться». Эксперт считает, что нужно проводить мощную социальную кампанию, объясняющую населению, что нельзя использовать адаптеры и корректоры, а автокресла после каждого ДТП лучше менять на новые.

Иван Буранов