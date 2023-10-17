Госдума прошла испытание договором

Государственная дума во вторник приняла в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Соавторами документа в знак солидарности с президентом РФ Владимиром Путиным, инициировавшим вопрос о дератификации, стали едва ли не все депутаты нижней палаты парламента. США призвали Россию не отзывать ратификационную грамоту, чтобы не подвергать угрозам глобальный мораторий на ядерные испытания. В Госдуме в ответ напомнили, что США до сих пор не ратифицировали ДВЗЯИ и им бы стоило «начать с себя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: первый заместитель председателя Госдумы России Александр Жуков, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Слева направо: первый заместитель председателя Госдумы России Александр Жуков, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект об отзыве ратификационной грамоты ДВЗЯИ депутаты Госдумы приняли единогласно. Во втором чтении его рассмотрят 18 октября, а в третьем — 19 октября. Соавторами документа стали 438 депутатов из 449 ныне заседающих — рекорд в истории Госдумы. Не подписавшиеся под документом законодатели, судя по сообщению «РИА Новости», тоже принципиальных возражений против него не имеют. «Кто-то из депутатов отсутствовал в Москве, не присутствовал в Госдуме или находился на больничном»,— объяснило агентство отсутствие нескольких подписей под законопроектом.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал это единодушие свидетельством «большой консолидации» законодателей. По словам депутата Султана Хамзаева, Госдума сочла нужным продемонстрировать: «то, что говорит президент, находит коллективную поддержку среди законодателей» (цитата по «РИА Новости»).

О том, что Россия могла бы дератифицировать ДВЗЯИ, чтобы уравнять ситуацию с США, президент РФ Владимир Путин сказал 5 октября в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Напомним, ДВЗЯИ был одним из первых международных соглашений, ратифицированных Госдумой весной 2000 года, после того как Владимир Путин стал президентом. Открыт к подписанию же договор был еще в 1996 году. С тех пор его подписали 187 государств и ратифицировали — 178. Но договор до сих пор не действует. Чтобы ДВЗЯИ заработал, нужна ратификация 44 стран из «Приложения 2», имеющих ядерное оружие или возможности его создания. Из этого списка документ ратифицировали 36 государств, включая РФ. Из оставшихся восьми стран договор не подписали три: Индия, КНДР и Пакистан. Подписали, но не ратифицировали пять: США, Китай, Египет, Израиль и Иран. Предлагая отозвать ратификацию ДВЗЯИ, Владимир Путин сослался на необходимость «повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами».

«На протяжении 23 лет мы ждали, что США ратифицируют этот договор. Но Вашингтон из-за своих двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности не сделал этого,— заявил во вторник и Вячеслав Володин.— В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию ДВЗЯИ. Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит».

Между тем США накануне призвали Госдуму не принимать законопроект. «Дума рассматривает документ об отзыве ратификации Россией ДВЗЯИ. Этот шаг необоснованно ставит под угрозу глобальный мораторий на ядерные испытания. Призываем Россию не делать этого»,— заявил постоянный представитель США на конференции по разоружению Брюс Тернер. Ранее в Госдепартаменте агентству Reuters заявили, что если Россия стремится быть «на равных» с США, то ей «не стоило отказываться от контроля над вооружениями и делать безответственные заявления на ядерную тематику в безуспешной попытке оказать давление на другие государства».

В американском внешнеполитическом ведомстве предположили, что отзыв ратификации ДВЗЯИ обусловлен стремлением Москвы убедить Вашингтон перестать поставлять оружие Украине.

В Госдуме на призыв США не отзывать ратификацию ДВЗЯИ отреагировали отповедью. «Вдумайтесь, 23 года они не ратифицировали этот документ, а вчера проснулись и вспомнили о депутатах Государственной думы. Им надо уходить в отставку с такой ответственностью,— заявил Вячеслав Володин.— Наше решение — зеркальное. Сейчас (США.— “Ъ”) истерику начинают по всему миру разносить. Обвиняют, ищут врагов. С себя надо начинать».

Совет федерации может рассмотреть законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ на следующей неделе. После этого документ ляжет на подпись президенту.

Между тем заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов подчеркнул, что отзыв ратификации не означает намерение России возобновить ядерные испытания.

«Как заявил президент России Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, мы не станем проводить ядерные испытания первыми. Ответственность за то, как будет складываться ситуация в этой области, полностью лежит на США»,— отметил он в ходе своего выступления на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Представитель подготовительного комитета Организации по ДВЗЯИ Хосе Розенберг в ходе того же мероприятия выразил «большое сожаление» в связи с планами России. В то же время он подчеркнул, что сторонники договора «не намерены менять курс» и будут продолжать добиваться его вступления в силу.

Елена Черненко