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Коммерсантъ FM
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«Лента» подкинула «Монетку»

Федеральная сеть приобрела магазины на Урале и в Сибири

Четвертый по размеру выручки продуктовый ритейлер в России «Лента» Алексея Мордашова усиливает позиции в сегменте малоформатных магазинов. Компания закрыла сделку по приобретению сети «Монетка», управляющей 2,1 тыс. точек продаж на Урале и в Западной Сибири. Покупатель планирует сохранить бренд «Монетки» и рассчитывает на синергию от объединения закупок. Средним и небольшим сетям все сложнее конкурировать с федеральными игроками, говорят аналитики.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Розничная сеть «Лента» приобрела сеть «Монетка», которая управляет 2,1 тыс. магазинов у дома, сообщила 17 октября «Лента». Большинство точек «Монетки» расположены на Урале и в Западной Сибири, средняя торговая площадь одного магазина — 290 кв. м. В сделку также входят пять распределительных центров общей площадью 116 тыс. кв. м и парк грузовых автомобилей. В 2022 году выручка «РМ Групп», материнской структуры «Монетки», выросла на 29%, до 177,8 млрд руб. В первой половине 2023 года показатель увеличился на 16,8%, а сопоставимые (LfL) продажи — на 8,7%, уточнили в «Ленте». Стоимость сделки не раскрывается, для покупки использованы собственные средства компании и заемное финансирование.

По итогам 2022 года «Лента» была четвертой торговой сетью продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) по версии Infoline с выручкой около 537 млрд руб. На 30 июня 2023 года под управлением «Ленты» было 260 гипермаркетов, 513 супермаркетов и магазинов «Мини Лента». Основной акционер — «Севергрупп» Алексея Мордашова, состояние семьи которого Forbes оценивает в $20,9 млрд.

О том, что «Лента» ведет переговоры о покупке «Монетки», источники «Ъ» говорили в июле. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость «Монетки» в сумму от 65 млрд руб. «Монетка» — одна из быстрорастущих региональных FMCG-сетей, рентабельность валовой прибыли которой в 2022 году превышала показатели «Ленты», «Красного & Белого», Metro и «Светофора», отмечал эксперт.

В «Ленте» сообщили, что бизнес «Монетки» продолжит работать как отдельная структура, а у магазинов останется существующий бренд.

Дальнейший рост формата «магазин у дома» также будет идти за счет открытий точек под вывеской «Монетка», говорится в материалах «Ленты». Там отмечается, что сделка позволит увеличить торговую площадь магазинов малых форматов в 2,4 раза, до 902 тыс. кв. м и укрепить позиции компании с точки зрения «закупочной силы». По словам господина Бурмистрова, «Монетку» отличает выверенный ассортимент и высокая эффективность, поэтому использовать концепцию и бренд для малых форматов, которые у «Ленты» объективно проблемные, логично и целесообразно.

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Председатель совета директоров «Ленты» Алексей Мордашов заявил, что сделка придаст новый импульс развитию группы, усиливая позиции в регионах и увеличивая долю на рынке продуктовой розницы. По словам гендиректора «Ленты» Владимира Сорокина, следующим шагом будет объединение закупочных условий и поиск синергии в логистике, IT и других процессах, чтобы повысить эффективность бизнеса. Гендиректор «Монетки» Ирина Смирнова добавила, что команда этой сети продолжит развивать сегмент магазинов у дома и после сделки с «Лентой».

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что «Лента» ставит целью развитие через органический рост и M&A, а региональные малоформатные сети — логичный объект для поглощения. По его словам, конкуренция для средних и небольших продуктовых сетей без специализации на каком-либо ассортименте будет только усложняться. У «Ленты», добавляет аналитик, есть опыт интеграции сетей Billa и «Семья». Михаил Бурмистров говорит, что вызовом будет тиражирование формата «Монетки» в новых регионах и выбор нового руководителя. В успехах сети была очень высока роль прежнего владельца Романа Заболотнова, который был глубоко погружен в операционные процессы, указывает эксперт.

Анатолий Костырев

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