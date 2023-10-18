ЦБ остановил выпуск банкноты в 1000 рублей, дизайн которой раскритиковала РПЦ

Центробанк (ЦБ) решил приостановить выпуск обновленной банкноты в 1000 рублей. Регулятор пояснил, что доработает дизайн купюры. В широкое обращение она не поступила, отмечается в пресс-релизе ЦБ. С чем связано решение, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Никольская башня Нижегородского Кремля на купюре Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе на оборотной стороне купюры Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Никольская башня Нижегородского Кремля на купюре Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе на оборотной стороне купюры Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото

ЦБ 16 октября показал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

В Русской православной церкви обратили внимание, что на купюре номиналом 1000 рублей изображена башня с полумесяцем, а на здании бывшей церкви на той же купюре, в котором сейчас музей, креста нет. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что к выбору изображений для банкнот «следует подходить тщательнее».

О купюрах с обновленным дизайном— в материале «Ъ» «Перестройка идет к банкоматам».

Лаура Кеффер