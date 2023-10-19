Дуда: в Польше до 1989 года только свиньи ходили на выборы
Президент Польши Анджей Дуда, выступая на конгрессе профсоюза «Солидарность», назвал свиньями тех, кто голосовал на польских выборах до 1989 года. Президент отметил высокую явку на парламентских выборах, прошедших в воскресенье, 15 октября.
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
«Мы все прекрасно помним, что до 1989 года голосовать ходили только свиньи»,— подытожил Анджей Дуда. По его словам, люди, которые знали, какова ситуация в стране, и понимали, каким фарсом были коммунистические выборы, просто не голосовали. Его слова передает польское агентств naTemat. Господин Дуда также отметил, как поляки «повзрослели с 1989 года».
Анджей Дуда сказал, что на выборах до 1989 года «объявлялись заоблачные результаты при пустых избирательных участках». Он подчеркнул, что на текущий момент в Польше «совершенно другая ситуация».
На прошедших 15 октября парламентских выборах правящая в Польше партия «Право и справедливость» (ПиС) победила, набрав 35,38% голосов. При этом она потеряла большинство в парламенте — такой результат не позволит получить большинство мест и затруднит самостоятельное формирование правительства. Второе место заняла оппозиционная «Гражданская платформа» во главе с экс-премьером Дональдом Туском, которая набрала 30,7%, третье — правоцентристская партия «Третий путь» (14,4%), четвертое — «Новые левые» (8,61%). Явка была рекордной — 71,99%.
Подробнее об итогах выборов — в материале «Ъ» «Дональд Туск пришел исправить».