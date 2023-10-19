«Магнит» покупает KazanExpress для запуска своего маркетплейса

Ритейлер «Магнит» договорился о покупке маркетплейса KazanExpress. На его базе будет запущен «Магнит Маркет». В офлайн-магазинах будут организованы пункты выдачи заказов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Ритейлер приобретет 100% ООО «КазаньЭкспресс» у AliExpress Россия, предпринимателя Сергея Еремеева и основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханда. Планируется, что сделка будет профинансирована за счет собственных средств. Покупка должна пройти согласование в Федеральной антимонопольной службе. «Ожидается, что сделка окажет сильный синергетический эффект на основной бизнес "Магнита", равно как и на бизнес KazanExpress, а также позволит ритейлеру сделать рывок в реализации своей омниканальной стратегии»,— говорится в сообщении компании.

Сумма сделки не раскрывается. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил ее в 10 млрд руб. Оценка эксперта приводится изданием Shopper's (принадлежит «Магниту»). В сделку входит вся инфраструктура маркетплейса: технологическая платформа, пункты выдачи заказов, склады, автопарк, а также интеллектуальная собственность. «Магнит» также получит «наработанный пул из 12 тыс. российских продавцов маркетплейса».

После приобретения KazanExpress сменит название на «Магнит Маркет». Будет проведена экспертиза возможности масштабирования маркетплейса. KazanExpress, по оценке INFOLine за 2022 год, находился на пятом месте среди маркетплейсов по числу заказов. Аудитория превышает 5 млн человек в месяц. Сеть пунктов выдачи заказов насчитывает 500 точек в 120 городах. «Магнит» хочет «кратно увеличить» географию и число пунктов выдачи заказов за счет магазинов «Магнит» всех форматов. По мнению компании, это «позволит покупателям получать заказы в удобной локации рядом с домом, а ритейлеру — привлечь дополнительный трафик».

Почему селлеры уходят с «AliExpress Россия» на другие маркетплейсы — в материале «На всем продавецком пространстве».

Леонид Уварчев