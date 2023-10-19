Это розыгрыш

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить объем расходов на развитие спорта. Это предлагается сделать за счет увеличения доли средств от объема целевых отчислений, которые операторы лотерей направляют в бюджет. Сейчас победители розыгрышей должны платить налог в 13% с суммы выигрыша, а распространители — 10% от разницы между полученной выручкой и призовым фондом. Участники рынка полагают, что может иметь место нецелевое расходование отчислений, которые никак не «окрашиваются». Они предлагают маркировать средства, предназначенные на финансирование спортивных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

В рамках заседания Совета по физкультуре и спорта 19 октября Владимир Путин поручил правительству повысить долю средств, направляемых на развитие спорта от целевых отчислений лотерей: «Мы всегда говорим, что здоровье нации, а это находится в прямой зависимости от занятий физкультурой и спортом,— это приоритет, безусловно. Это не значит, что нужно выводить [отчисления от лотерей] из регулирования Минфином. Просто отчисления от лотерей должны быть в большем объеме».

Победители розыгрышей платят налог в 13% с суммы выигрыша. Распространители билетов делают дополнительные целевые отчисления в размере 10% от разницы между полученной выручкой и призовым фондом.

“Ъ” направил запрос в Минфин.

С июля 2014 года в РФ разрешены только государственные лотереи, организаторами выступают Минспорт и Минфин. АО ГСЛ («Государственные лотереи») — оператор лотереи Минспорта, ООО «Спортлото» — Минфина. Крупнейший распространитель билетов — АО «ТК “Центр”» (бренд «Столото»), все три контролируются холдингом S8 Capital Армена Саркисяна. В 2022 году общая выручка ГСЛ, «Спортлото» и ТК «Центр», согласно Kartoteka.ru, составила около 94 млрд руб.

В 2020 году на рынке появился еще один оператор — ООО «Спортивные лотереи», который распространяет «Национальную лотерею», организуемую Минфином (49% у структур ВТБ, 51% — у президента Международной федерации бокса Умара Кремлева). Выручка ООО в 2021 году составляла 52,3 млн руб., данные за 2022 год в Kartoteka.ru отсутствуют.

Целевые отчисления от лотерейной деятельности ежеквартально перечисляются в бюджет РФ, откуда затем расходуются правительством, поясняют в «Столото».

Далее в соответствии с ФЗ о лотереях деньги используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

Однако отчисления от лотерейной деятельности «не окрашиваются», что не позволяет отследить их дальнейшее использование, подчеркивают в «Столото». В компании считают, что, «возможно, целесообразным будет предусмотреть “окрашивание” средств для финансирования развития спорта, строительства объектов спортивной инфраструктуры, что является стандартной практикой во многих странах мира».

В «Национальных лотереях» заверили, что поддерживают инициативу президента: «Ее реализация будет способствовать расширению аудитории участников лотерей, в целом дальнейшему развитию рынка лотерей в РФ и увеличению адресной поддержки спорта».

Главный редактор InterMedia Евгений Сафронов считает, что отрасль достаточно отрегулирована: «Но, как и в других отраслях, есть проблема, когда не самые эффективные расходы ставят на первое место».

По итогам 2022 года объем перечисленных в бюджет РФ целевых отчислений от «Столото» составил 2,9 млрд руб., а общие отчисления от лотерейной деятельности (включая целевые отчисления, налоги и сборы) — почти 8 млрд руб., а за девять месяцев 2023 года объем целевых отчислений от продажи лотерейных билетов уже достиг показателя 2,3 млрд руб., уточнили в компании. По итогам года в «Столото» ожидают, что показатель превысит 3 млрд руб. В «Национальных лотереях» отмечают, что объем отчислений в бюджет по итогам девяти месяцев вырос в пять раз и продолжит увеличиваться, но конкретные цифры не раскрывают.

Юлия Юрасова