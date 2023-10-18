ПИК собирает землю московскую

ГК ПИК начала консолидацию участков на северо-западе Москвы, где в рамках комплексного развития территории (КРТ) может быть построено 1,35 млн кв. м недвижимости. Структура ПИК стала совладельцем компаний, владеющих 4,3 га земли в этом районе, что может говорить об интересе к реализации КРТ. Аналитики отмечают накопленный спрос на жилье на этой территории, но предупреждают о рисках затягивания проекта из-за споров с не желающими уступать земли и имущество под КРТ собственниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подконтрольное ГК ПИК ООО «ПИК-Инвестпроект» 22 сентября получило 100% АО «Капитал», которому принадлежат участки на северо-западе Москвы, следует из данных СПАРК. «Капитал» владеет 50% в ООО «Гамма Холдинг», головной структуре ООО «Площадь Строгино» и ООО «Трест Мосзеленстрой», которым принадлежат 2,7 га и 1,6 га на улице Маршала Прошлякова. С прежним учредителем АО «Капитал» Камиллой Хафизовой связаться не удалось, в ГК ПИК не ответили на вопросы “Ъ”.

ГК ПИК возводит в РФ 5,2 млн кв. м жилья, занимая первое место по этому показателю, по данным «Наш.Дом.РФ». Выручка группы по итогам первой половины 2023 года составила 264,9 млрд руб., чистая прибыль — 27,9 млрд руб. Контрольным пакетом ГК ПИК долгое время владел Сергей Гордеев, в октябре он снизил долю с 52,5% до 32,5%. Пакет в 20% перешел ЗПИФ «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд №1» под управлением Центральной трастовой компании.

Указанные участки на улице Маршала Прошлякова входят в проект КРТ «Маршала Жукова, владения 17–63» площадью 82,36 га. На портале Москомархитектуры сказано, что здесь будет построено 1,35 млн кв. м недвижимости, включая 954 тыс. кв. м жилья, 400 тыс. кв. м общественно-деловой застройки и гостиницу площадью 24 тыс. кв. м.

В департаменте городского имущества Москвы сообщили “Ъ”, что сейчас этот КРТ находится в проработке у города и пока решение о способе реализации проекта не принято. По словам представителя департамента, правообладателям участков были направлены письма с предложением самостоятельно провести реорганизацию площадки, и если те не изъявят такого желания, то город назначит оператора либо выставит на торги право на реализацию проекта.

Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин говорит, что, по информации на рынке, ПИК уже консолидировала большой объем земли на пересечении МКАД и Маршала Жукова. Покупка еще 4,3 га подтверждает намерение застройщика участвовать в конкурсе на приобретение права реализации данного КРТ, считает он. По словам эксперта, на такой крупный проект застройщик может привлечь и внешних партнеров, тем более что ПИК уже продавала проекты или их часть другим застройщикам. Инвестиции в КРТ на Маршала Жукова господин Рывкин оценивает в 100–120 млрд руб., а выручку от реализации жилья — в 250–270 млрд руб. Отсутствие предложения на первичном рынке в районе Строгино сформировало ощутимый накопленный спрос, отмечает основатель «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова.

Новые жилые комплексы массового сегмента сейчас проектируются преимущественно в рамках проектов КРТ, говорит управляющий партнер Dolgov Pro Александр Кукарин. По данным мэрии Москвы, около 17% территории в старых границах Москвы — промзоны, которые будут реорганизованы. Общая площадь проектов КРТ в Москве может достичь 2,45 тыс. га с градостроительным потенциалом 35 млн кв. м. Инвестиции в эти проекты оцениваются в 8 трлн руб.

Однако у таких проектов есть риски. Партнер ILM Андрей Лукашев указывает, что механизм КРТ предполагает изъятие земель и имущества у собственников, которые не всегда могут быть согласны с этим. Из-за этого реализация проекта может затянуться, отмечает источник “Ъ” на рынке. Кроме того, добавляет Ирина Доброхотова, участие в КРТ требует от девелоперов существенных затрат и привлечения новых компетенций.

Дарья Андрианова; Константин Куркин, Санкт-Петербург