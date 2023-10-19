«Непобедимые боевые товарищи»

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 октября завершил визит в КНДР, в ходе которого было сказано немало слов о «расцвете дружбы, солидарности и сотрудничества» двух стран. Так, министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи охарактеризовала связи Москвы и Пхеньяна как «непобедимое боевое товарищество». А Сергей Лавров отнес КНДР к немногим «по-настоящему независимым государствам». Визит состоялся вскоре после того, как власти США со ссылкой на разведданные заявили: Пхеньян передал России более 1 тыс. контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами. В Кремле эти утверждения назвали бездоказательными. Зато готовность сотрудничества во всех других сферах, включая туризм, охотно подтверждают и в Москве, и в Пхеньяне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Росси Сергей Лавров (слева) и председатель КНДР Ким Чен Ын (справа)

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС Министр иностранных дел Росси Сергей Лавров (слева) и председатель КНДР Ким Чен Ын (справа)

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Против гегемонии и империализма

Сергей Лавров прибыл в северокорейский аэропорт Сунан в среду вечером по местному времени. У трапа российского министра, стоя под дождем, встречали глава МИД КНДР Цой Сон Хи и сотни корейцев, которые размахивали букетами из искусственных цветов.

Из аэропорта кортеж главы МИД РФ направился на торжественный прием правительства республики. В приветственной речи Цой Сон Хи упомянула о том, как 75 лет назад Советский Союз сыграл ключевую роль в освобождении Северной Кореи от «японского колониального господства», первым признал молодое северокорейское государство, а затем оказал ему содействие в национальном строительстве.

«К нашему общему огромному сожалению, события последних лет показывают, что японский милитаризм никуда не исчез, американская гегемония никуда не исчезла,— выступил вслед за корейским министром Сергей Лавров.— И, в целом, западный колониализм в полной мере остается главной задачей и главным направлением действий европейцев, американцев и японцев».

Господин Лавров отнес КНДР к тем немногим «по-настоящему независимым государствам», которые «открыто заявляют о своей солидарности с Россией».

Он подчеркнул, что Москва ценит «принципиальную, однозначную поддержку действий России в связи со специальной военной операцией на Украине». И добавил, что речь идет «о той войне, которую Запад во главе с США развязал против РФ на Украине».

Пхеньян в украинском вопросе действительно выступает на стороне Москвы. О причинах этого говорил ранее, в частности, лидер КНДР Ким Чен Ын. В конце сентября на девятой сессии Верховного народного собрания 14-го созыва он призвал к укреплению солидарности с «антиимпериалистическими независимыми странами», которые «противостоят гегемонистской стратегии США и Запада».

Между тем на Западе уверены, что одной лишь устной солидарностью дело не ограничивается.

На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил со ссылкой на разведданные, что Северная Корея в период с 7 сентября по 1 октября поставила России не менее 1 тыс. контейнеров с боеприпасами и оружием. «Мы осуждаем КНДР за передачу России этого военного оборудования, которое будет использовано для нападений на украинские города, убийств украинских гражданских лиц и дальнейшее ведение нелегитимной войны России»,— сказал он.

В подтверждение утверждения о передаче оружия Белый дом показал кадры со спутника, на которых видно: со склада боеприпасов в Северной Корее на судно с российским флагом загрузили некий груз, перевезли его в РФ, а потом по железной дороге доставили на склад у юго-западной границы России. Как заверил Джон Кирби, в обмен северокорейское руководство также попросило у Москвы вооружение — истребители, ракеты, бронетехнику и так далее.

Эксперты британского Королевского института оборонных исследований (RUSI), проанализировав спутниковые снимки, также пришли к выводу: Москва и Пхеньян наладили регулярные поставки северокорейских боеприпасов в Россию. Кроме того, аналитический проект Beyond Parallel Центра стратегических и международных исследований (CSIS) со ссылкой на спутниковые снимки сообщал о резком росте объемов грузоперевозок на северокорейской железнодорожной станции Туманган на границе с Россией, начавшемся после сентябрьского визита Ким Чен Ына в РФ.

В четверг, 19 октября, министр объединения Южной Кореи Ким Ён Хо в интервью агентству «Рёнхап» и телеканалу «Рёнхап News TV» заявил: в Сеуле также уверены, что «из Северной Кореи в Россию идет оружие». При этом он добавил, что республика «будет вынуждена ввести санкции» вместе с западными странами против России и КНДР в случае «передачи российских военных технологий Пхеньяну в обмен на боеприпасы». «Если Россия предложит военные технологии Северной Корее, это будет представлять серьезную угрозу безопасности Республики Корея»,— пояснил он.

В свою очередь, в Москве дают понять: утверждения Запада о том, что КНДР якобы начала поставку вооружений в Россию, не основаны ни на чем. «Ну это не только британская разведка, это и американская разведка, они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств»,— сказал на днях журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения представителей Запада.

В ожидании туристов и пионеров

«Теперь, после проведения исторического саммита между президентом Путиным и председателем Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября, мы можем с уверенностью сказать, что наши отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень»,— заявил Сергей Лавров на переговорах с Цой Сон Хи.

А глава МИД КНДР, в свою очередь, сказала: «Во время борьбы ради общего дела на протяжении долгого времени, в ходе которой в жертву приносились жизни, во время тесного сотрудничества и оказания поддержки народы двух стран оказались прочно объединены самой искренней дружбой и товариществом». Нынешние связи, как передает агентство ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, она охарактеризовала как «непобедимое боевое товарищество».

То, что Россия сейчас является приоритетным партнером для КНДР, корреспонденту «Ъ» подтвердили и северокорейские дипломатические источники.

Они отметили, что видят в лице Москвы «надежного партнера».

Контакты между Москвой и Пекином в последнее время действительно активизировались. В июле в Пхеньяне впервые побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу: он встретился с министром обороны КНДР Кан Сун Намом и с Ким Чен Ыном, а также посетил военный парад и выставку с новыми образцами оружия и техники КНДР. А в сентябре и сам Ким Чен Ын посетил Россию с недельным визитом, в ходе которого провел переговоры с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу, а также побывал на космодроме Восточный. Тогда же господин Путин получил приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян, которое, по сообщению южнокорейского агентства «Рёнхап», российский лидер принял. Впрочем, по словам Дмитрия Пескова, ответный визит пока не прорабатывается.

«Месяц назад состоялся контакт на высшем уровне, сегодня — на высоком. Уверен, что они продолжатся»,— заявил в четверг Сергей Лавров. И отметил, что в ноябре на заседании межправительственной комиссии РФ—КНДР будут рассмотрены все направления сотрудничества, которые обсуждались лидерами двух стран на космодроме Восточный: «Там есть и геологоразведка, есть и планы поставок энергоносителей, других товаров, которые необходимы нашим друзьям из КНДР».

Кроме того, на вопрос одного из журналистов, рекомендовал ли бы он КНДР как место отдыха для российских туристов, Сергей Лавров ответил положительно.

При этом похоже, что в КНДР ждут гостей всех возрастов. Напомним, что ранее, принимая у себя в регионе Ким Чен Ына, губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил отправлять российских детей в северокорейские пионерлагеря. «Вы знаете, я с ним (Ким Чен Ыном.— “Ъ”) обязательно переговорю. Раньше мы, когда были такими, как вы, мы тогда ездили, там у них хорошие лагеря, в Корее,— сказал он встречавшим северокорейского лидера детям.— Поэтому, может быть, договоримся, кого-нибудь отправим в пионерские лагеря, встречающих... Там и море потеплее».

Очень памятный визит

На второй день пребывания в Пхеньяне Сергей Лавров отправился к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, то есть деду и отцу Ким Чен Ына. Мемориальный комплекс, расположенный на возвышенности Мансудэ в центре Пхеньяна, представляет собой две 20-метровые бронзовые статуи лидеров и барельефы, символизирующие борьбу против империализма, к которым традиционно возлагают цветы как зарубежные гости, так и местные жители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Памятники Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС Глава МИД РФ Сергей Лавров Сергей Лавров (третий слева) и глава МИД КНДР Цой Сон Хи (первая справа) возложили цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС Следующая фотография 1 / 2 Памятники Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС Глава МИД РФ Сергей Лавров Сергей Лавров (третий слева) и глава МИД КНДР Цой Сон Хи (первая справа) возложили цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

В знак почета «вечных» северокорейских лидеров (в преамбуле конституции страны Ким Ир Сен значится «вечным президентом» КНДР) цветы возложил и Сергей Лавров. И это не единственная церемония, в которой он принял участие. После переговоров с северокорейской коллегой Сергей Лавров посетил сразу несколько памятников соотечественникам. У первого монумента — мемориала «Освобождение», посвященного событиям августа 1945 года, когда советские воины разгромили японскую квантунскую армию на Корейском полуострове,— министра встречали с особым размахом. У памятника дежурил почетный караул, а военный оркестр исполнил российский гимн и «Песню Ким Ир Сена».

После вступительной части северокорейцы провели Сергею Лаврову краткую экскурсию, акцентировав внимание на том, что этот монумент последние четыре года подряд посещал сам Ким Чен Ын. По их словам, это свидетельство того, что «дружественные отношения между двумя странами повышаются на более качественно высокий уровень». Впрочем, из их слов следовало, что еще есть куда стремиться: «Мы искренне желаем, чтобы наши традиционно дружественные отношения развивались более активно, интенсивно, а также чтобы российское правительство и народ достигли больших успехов в строительстве сильной России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров возложил цветы на Советском мемориальном кладбище

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС Сергей Лавров возложил цветы на Советском мемориальном кладбище

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

На самой стеле висит табличка с надписью на русском и корейском языках: «Вечная слава великой Советской Армии, освободившей корейский народ от ига японских империалистов и открывшей ему путь к свободе и независимости!». Как следовало из высказываний министров, этот текст все еще актуален. Во всяком случае, с точки зрения Москвы и Пхеньяна.

Затем состоялось еще два возложения цветов: на кладбище, где похоронены советские военнослужащие и граждане, погибшие на северокорейской земле в период с 1945 по 1950 год, а также к барельефу дипломата Андрея Карлова, который в 2016 году, будучи послом в Турции, был застрелен в Анкаре (в 2001–2006 годах он возглавлял диппредставительство в КНДР).

Кульминацией визита стала встреча Сергея Лаврова с самим Ким Чены Ыном. В МИД РФ заявили журналистам, что беседа продолжалась больше часа. Но каких-либо подробностей не сообщили.

Анастасия Домбицкая, Пхеньян; Павел Тарасенко