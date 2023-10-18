Взрыв без обратного адреса

Президент США Джо Байден посетил Израиль в среду, на следующий день после трагедии в секторе Газа, где, по утверждениям палестинского Минздрава, в результате попадания ракеты в больницу погиб 471 человек. В Израиле утверждают, что ракета была палестинская, а в Палестине — что израильская. Мнения международного сообщества разделились. К примеру, президент Байден считает более реалистичной версию израильтян. МИД РФ потребовал от Израиля спутниковых снимков, доказывающих, что ракета была не его. Москва сочла случившееся доказательством того, что конфликт между Израилем и палестинским движением «Хамас» надо немедленно остановить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исламский мир занял однозначную позицию по вопросу о том, чья ракета разрушила больницу в Газе (на фото: беспорядки у консульства Израиля в Стамбуле)

Фото: Emrah Gurel / AP Исламский мир занял однозначную позицию по вопросу о том, чья ракета разрушила больницу в Газе (на фото: беспорядки у консульства Израиля в Стамбуле)

Фото: Emrah Gurel / AP

«Судя по тому, что я видел, создается впечатление, что это сделала другая команда, а не вы»,— сказал Джо Байден премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, комментируя взрыв в баптистской больнице «Аль-Ахли» в городе Газа.

Новости о взрыве начали поступать вечером в среду. В соцсетях, а затем в официальных СМИ появились видео мощного пожара. «Люди прибегали в хирургическое отделение с криками: "Помогите нам, помогите нам, в больнице есть убитые и раненые!" Больница была полна мертвых и раненых, расчлененных тел. Мы пытались спасти всех, кого можно было спасти, но это число было слишком велико для команды больницы»,— рассказал агентству Reuters доктор Фадель Наим, заведующий отделением ортопедической хирургии.

Практически сразу палестинская сторона заявила о том, что это была израильская атака по больнице, в результате которой погибли сотни людей. Назывались разные цифры — от 500 до 800 человек.

Уже на следующий день Минздрав Палестины назвал уточненную цифру погибших — 471 человек.

Версия об израильском ударе напрашивалась с учетом того, что ВВС Израиля к тому моменту уже 11 дней наносили удары по сектору Газа в ответ на атаку «Хамаса», в результате которой погибли по меньшей мере около 1,4 тыс. человек, около 4,6 тыс. пострадали и примерно 200 оказались заложниками. В результате израильских действий погибли более 3,5 тыс. палестинцев, примерно 13 тыс. человек ранено. Были попадания и по гражданским объектам, чего Израиль не отрицал.

Между тем в этот раз израильские военные практически сразу выдвинули версию, что причиной взрыва в больнице стал неточный ракетный удар одной из палестинских группировок: метили по Израилю, попали по своим. При этом военные пообещали провести расследование. Через несколько часов армия уже уверенно заявляла, что это был неудачный пуск ракеты «Исламского джихада». К утру пресс-служба израильской армии в качестве доказательств своей версии выложила кадры, демонстрирующие место вокруг больницы до и после взрыва.

Там было видно, что ущерб в основном причинен автомобилям на стоянке около больницы, а также крышам нескольких строений. Но никаких признаков взрыва авиабомбы и образовавшейся после этого воронки, о чем говорилось в арабских СМИ, заметно не было.

На пресс-конференции в среду официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил: с тех пор как полторы недели назад началась война между Израилем и «Хамасом», из сектора Газа были выпущены тысячи ракет и 450 из них в результате приземлились на палестинской территории. Господин Хагари также подчеркнул: невозможно выяснить причину взрыва так быстро, как это сделал во вторник вечером «Хамас», поспешив возложить ответственность на Израиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате попадания ракеты в баптистскую больницу «Аль-Ахли» в городе Газа, по данным Минздрава Палестины, погиб 471 человек

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters В результате попадания ракеты в баптистскую больницу «Аль-Ахли» в городе Газа, по данным Минздрава Палестины, погиб 471 человек

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

В качестве подтверждения своей версии израильские военные также опубликовали аудиофайл на арабском, где два человека предполагают, что летящая ракета, скорее всего, принадлежит «Исламскому джихаду». На то, что это разговор двух членов «Хамаса», как утверждает израильская сторона, ничто не указывает. Данных о жертвах в больнице у израильтян нет, но ряд экспертов (в том числе те, кого трудно обвинить в симпатиях к Израилю) сомневаются в приведенных палестинцами цифрах погибших, так как на фотографиях, появившихся в сети, были видны тела лишь пары десятков человек.

В то же время палестинцы утверждают, что израильтяне лгут. Заместитель министра здравоохранения сектора Газа Юсеф Абу ар-Риш дал пресс-конференцию на фоне тел погибших. Большинство из них были укрыты белой тканью, сколько там человек, понять было невозможно. Перед ним сидели несколько палестинцев, которые держали на руках тела детей. «То, что оккупанты сделали в баптистской больнице,— воплощение преступлений, которые происходили в фашистские времена»,— сказал Юсеф Абу ар-Риш, добавив, что видел детей с оторванными головами и невообразимые сцены. Это был явный ответ израильтянам, которые ранее рассказали всему миру о преступлениях «Хамаса» во время нападения на еврейские населенные пункты 7 октября, в том числе о сожженных телах и обезглавленных детях. Палестинские СМИ сообщают, что Юсеф Абу ар-Риш отправил фотографии взорванной больницы представителям различных международных организаций.

Между тем у израильской версии нашлись весьма влиятельные сторонники. По словам президента Байдена, на основании информации, полученной из Пентагона, он пришел к выводу о непричастности Израиля к удару по больнице. А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что слишком много людей «поспешили с выводами» о причине взрыва.

«Ошибка повлечет за собой еще больше жизней»,— подчеркнул он, намекая на протесты, вспыхнувшие по всему исламскому миру после сообщений, где указывалось на ответственность Израиля за атаку.

В первую очередь такую версию приняли арабские страны — даже те, кто достаточно лояльно относится к Израилю. Еще ночью ОАЭ решительно осудили нападение Израиля на больницу и подчеркнули «необходимость немедленного прекращения насилия, а также обеспечения защиты мирных жителей и гражданских объектов». Саудовская Аравия назвала произошедшее «отвратительным преступлением» и «жестокой расправой» над мирными жителями. С аналогичными заявлениями также выступили другие страны Персидского залива — Бахрейн, Кувейт и Оман. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси счел удар по больнице преднамеренным, тем более в арабских СМИ появились сообщения, что ранее Израиль уже дважды обстреливал больницу. Король Иордании Абдалла II призвал Израиль «немедленно прекратить свою жестокую агрессию». А министр иностранных дел страны Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в эфире телеканала CNN заявил: никто в арабском мире не поверит в то, что Израиль не ответственен за удар по больнице. Во многих мусульманских странах прошли демонстрации в знак солидарности с палестинцами. Персонал израильских посольств в Иордании, Египте и Марокко был эвакуирован во избежание инцидентов.

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К позиции арабских стран присоединились и некоторые другие — в частности, Турция, Куба, Венесуэла, Иран, Индонезия и Малайзия. Так, в турецком МИДе отметили, что сторона, чьи действия направлены против мирного населения и которая наносит «удары по больницам и школам», предстанет перед международным правосудием.

Страны, не обвинившие напрямую Израиль в атаке, тем не менее призвали его соблюдать «законы войны» и тщательно расследовать произошедшее.

Это в том числе звучало и со стороны США и ЕС. Президент РФ Владимир Путин назвал удар по больнице трагедией и гуманитарной катастрофой, выразив надежду, что это будет воспринято как сигнал о необходимости как можно быстрее заканчивать конфликт. МИД РФ выразил соболезнование семьям погибших и пострадавших и призвал к немедленному прекращению военных действий. Кроме того, в ведомстве потребовали от Израиля обнародования спутниковых снимков, доказывающих, что ракета была не его.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о необходимости проведения объективного расследования удара и наказания виновных. Об этом он сказал на заседании Совбеза, где обсуждался бразильский проект резолюции, касающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа. Документ в итоге не был принят из-за вето США — точно так же, как ранее не был принят и российский вариант резолюции. Господин Небензя подчеркнул, что Совбез теряет время, в то время как население Газы переживает трагедию. Ранее представители международных организаций заявляли о том, что в секторе Газа почти не осталось еды и лекарств. Со своей стороны, американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила: в бразильском проекте Вашингтон не устроил тот факт, что там не было отражено право Израиля на самооборону. Она также добавила, что вне зависимости от резолюций США работают над облегчением блокады сектора и решением других гуманитарных вопросов, в том числе таких, как освобождение заложников и указание на необходимость сохранения жизней мирных граждан.

Сам президент Байден по итогам визита в Тель-Авив сообщил, что в ходе переговоров Израиль дал согласие на доставку гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта, а США приняли решение ассигновать палестинцам на такие цели $100 млн. При этом он подчеркнул, что гуманитарная помощь никоим образом не должна попасть в руки «Хамаса». Но как и кем это будет контролироваться, не пояснил.

Марианна Беленькая, Тель-Авив