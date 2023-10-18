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Коммерсантъ FM
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Взрыв без обратного адреса

Полмира не поверило в израильскую версию о том, что разрушившая больницу в Газе ракета была палестинской

Президент США Джо Байден посетил Израиль в среду, на следующий день после трагедии в секторе Газа, где, по утверждениям палестинского Минздрава, в результате попадания ракеты в больницу погиб 471 человек. В Израиле утверждают, что ракета была палестинская, а в Палестине — что израильская. Мнения международного сообщества разделились. К примеру, президент Байден считает более реалистичной версию израильтян. МИД РФ потребовал от Израиля спутниковых снимков, доказывающих, что ракета была не его. Москва сочла случившееся доказательством того, что конфликт между Израилем и палестинским движением «Хамас» надо немедленно остановить.

Исламский мир занял однозначную позицию по вопросу о том, чья ракета разрушила больницу в Газе (на фото: беспорядки у консульства Израиля в Стамбуле)

Исламский мир занял однозначную позицию по вопросу о том, чья ракета разрушила больницу в Газе (на фото: беспорядки у консульства Израиля в Стамбуле)

Фото: Emrah Gurel / AP

Исламский мир занял однозначную позицию по вопросу о том, чья ракета разрушила больницу в Газе (на фото: беспорядки у консульства Израиля в Стамбуле)

Фото: Emrah Gurel / AP

«Судя по тому, что я видел, создается впечатление, что это сделала другая команда, а не вы»,— сказал Джо Байден премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, комментируя взрыв в баптистской больнице «Аль-Ахли» в городе Газа.

Новости о взрыве начали поступать вечером в среду. В соцсетях, а затем в официальных СМИ появились видео мощного пожара. «Люди прибегали в хирургическое отделение с криками: "Помогите нам, помогите нам, в больнице есть убитые и раненые!" Больница была полна мертвых и раненых, расчлененных тел. Мы пытались спасти всех, кого можно было спасти, но это число было слишком велико для команды больницы»,— рассказал агентству Reuters доктор Фадель Наим, заведующий отделением ортопедической хирургии.

Практически сразу палестинская сторона заявила о том, что это была израильская атака по больнице, в результате которой погибли сотни людей. Назывались разные цифры — от 500 до 800 человек.

Уже на следующий день Минздрав Палестины назвал уточненную цифру погибших — 471 человек.

Версия об израильском ударе напрашивалась с учетом того, что ВВС Израиля к тому моменту уже 11 дней наносили удары по сектору Газа в ответ на атаку «Хамаса», в результате которой погибли по меньшей мере около 1,4 тыс. человек, около 4,6 тыс. пострадали и примерно 200 оказались заложниками. В результате израильских действий погибли более 3,5 тыс. палестинцев, примерно 13 тыс. человек ранено. Были попадания и по гражданским объектам, чего Израиль не отрицал.

Что известно о пострадавшей от ракетного удара больнице в Газе

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Между тем в этот раз израильские военные практически сразу выдвинули версию, что причиной взрыва в больнице стал неточный ракетный удар одной из палестинских группировок: метили по Израилю, попали по своим. При этом военные пообещали провести расследование. Через несколько часов армия уже уверенно заявляла, что это был неудачный пуск ракеты «Исламского джихада». К утру пресс-служба израильской армии в качестве доказательств своей версии выложила кадры, демонстрирующие место вокруг больницы до и после взрыва.

Там было видно, что ущерб в основном причинен автомобилям на стоянке около больницы, а также крышам нескольких строений. Но никаких признаков взрыва авиабомбы и образовавшейся после этого воронки, о чем говорилось в арабских СМИ, заметно не было.

На пресс-конференции в среду официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил: с тех пор как полторы недели назад началась война между Израилем и «Хамасом», из сектора Газа были выпущены тысячи ракет и 450 из них в результате приземлились на палестинской территории. Господин Хагари также подчеркнул: невозможно выяснить причину взрыва так быстро, как это сделал во вторник вечером «Хамас», поспешив возложить ответственность на Израиль.

В результате попадания ракеты в баптистскую больницу «Аль-Ахли» в городе Газа, по данным Минздрава Палестины, погиб 471 человек

В результате попадания ракеты в баптистскую больницу «Аль-Ахли» в городе Газа, по данным Минздрава Палестины, погиб 471 человек

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

В результате попадания ракеты в баптистскую больницу «Аль-Ахли» в городе Газа, по данным Минздрава Палестины, погиб 471 человек

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

В качестве подтверждения своей версии израильские военные также опубликовали аудиофайл на арабском, где два человека предполагают, что летящая ракета, скорее всего, принадлежит «Исламскому джихаду». На то, что это разговор двух членов «Хамаса», как утверждает израильская сторона, ничто не указывает. Данных о жертвах в больнице у израильтян нет, но ряд экспертов (в том числе те, кого трудно обвинить в симпатиях к Израилю) сомневаются в приведенных палестинцами цифрах погибших, так как на фотографиях, появившихся в сети, были видны тела лишь пары десятков человек.

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В то же время палестинцы утверждают, что израильтяне лгут. Заместитель министра здравоохранения сектора Газа Юсеф Абу ар-Риш дал пресс-конференцию на фоне тел погибших. Большинство из них были укрыты белой тканью, сколько там человек, понять было невозможно. Перед ним сидели несколько палестинцев, которые держали на руках тела детей. «То, что оккупанты сделали в баптистской больнице,— воплощение преступлений, которые происходили в фашистские времена»,— сказал Юсеф Абу ар-Риш, добавив, что видел детей с оторванными головами и невообразимые сцены. Это был явный ответ израильтянам, которые ранее рассказали всему миру о преступлениях «Хамаса» во время нападения на еврейские населенные пункты 7 октября, в том числе о сожженных телах и обезглавленных детях. Палестинские СМИ сообщают, что Юсеф Абу ар-Риш отправил фотографии взорванной больницы представителям различных международных организаций.

Между тем у израильской версии нашлись весьма влиятельные сторонники. По словам президента Байдена, на основании информации, полученной из Пентагона, он пришел к выводу о непричастности Израиля к удару по больнице. А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что слишком много людей «поспешили с выводами» о причине взрыва.

«Ошибка повлечет за собой еще больше жизней»,— подчеркнул он, намекая на протесты, вспыхнувшие по всему исламскому миру после сообщений, где указывалось на ответственность Израиля за атаку.

В первую очередь такую версию приняли арабские страны — даже те, кто достаточно лояльно относится к Израилю. Еще ночью ОАЭ решительно осудили нападение Израиля на больницу и подчеркнули «необходимость немедленного прекращения насилия, а также обеспечения защиты мирных жителей и гражданских объектов». Саудовская Аравия назвала произошедшее «отвратительным преступлением» и «жестокой расправой» над мирными жителями. С аналогичными заявлениями также выступили другие страны Персидского залива — Бахрейн, Кувейт и Оман. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси счел удар по больнице преднамеренным, тем более в арабских СМИ появились сообщения, что ранее Израиль уже дважды обстреливал больницу. Король Иордании Абдалла II призвал Израиль «немедленно прекратить свою жестокую агрессию». А министр иностранных дел страны Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в эфире телеканала CNN заявил: никто в арабском мире не поверит в то, что Израиль не ответственен за удар по больнице. Во многих мусульманских странах прошли демонстрации в знак солидарности с палестинцами. Персонал израильских посольств в Иордании, Египте и Марокко был эвакуирован во избежание инцидентов.

Фотогалерея

Последствия удара по больнице

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Раненый житель Газы после обстрела больницы

Раненый житель Газы после обстрела больницы

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшего везут в госпиталь на каталке

Пострадавшего везут в госпиталь на каталке

Фото: Reuters / Reuters TV

Мужчина несет раннего ребенка

Мужчина несет раннего ребенка

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшие от авиаудара в госпитале

Пострадавшие от авиаудара в госпитале

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Спасатели оказывают помощь раненому

Спасатели оказывают помощь раненому

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Пострадавшего от авиаудара несут в госпиталь

Пострадавшего от авиаудара несут в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди несут раненых в госпиталь

Люди несут раненых в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди вокруг тел погибших от авиаудара

Люди вокруг тел погибших от авиаудара

Фото: Dawood NEMER / AFP

Раненого палестинца несут в больницу Аль-Шифа в Газе

Раненого палестинца несут в больницу Аль-Шифа в Газе

Фото: Abed Khaled / AP

Пострадавшие в больнице Аль-Шифа

Пострадавшие в больнице Аль-Шифа

Фото: Abed Khaled / AP

Тела погибших от авиаудара во дворе больницы Аль-Шифа

Тела погибших от авиаудара во дворе больницы Аль-Шифа

Фото: Abed Khaled / AP

Раненые на полу в больнице Аль-Шифа

Раненые на полу в больнице Аль-Шифа

Фото: Abed Khaled / AP

Место взрыва в больнице Аль-Ахли

Место взрыва в больнице Аль-Ахли

Фото: Abed Khaled / AP

Люди на месте взрыва

Люди на месте взрыва

Фото: Abed Khaled / AP

Женщина с ребенком в больнице Аль-Шифа

Женщина с ребенком в больнице Аль-Шифа

Фото: Abed Khaled / AP

Мужчина толкает автомобиль, нагруженный матрасами, в районе больницы Аль-Ахли

Мужчина толкает автомобиль, нагруженный матрасами, в районе больницы Аль-Ахли

Фото: / AP / / AP

Палестинец осматривает повреждения в больнице Аль-Ахли

Палестинец осматривает повреждения в больнице Аль-Ахли

Фото: AP / Abed Khaled

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Раненый житель Газы после обстрела больницы

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшего везут в госпиталь на каталке

Фото: Reuters / Reuters TV

Мужчина несет раннего ребенка

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшие от авиаудара в госпитале

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Спасатели оказывают помощь раненому

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Пострадавшего от авиаудара несут в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди несут раненых в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди вокруг тел погибших от авиаудара

Фото: Dawood NEMER / AFP

Раненого палестинца несут в больницу Аль-Шифа в Газе

Фото: Abed Khaled / AP

Пострадавшие в больнице Аль-Шифа

Фото: Abed Khaled / AP

Тела погибших от авиаудара во дворе больницы Аль-Шифа

Фото: Abed Khaled / AP

Раненые на полу в больнице Аль-Шифа

Фото: Abed Khaled / AP

Место взрыва в больнице Аль-Ахли

Фото: Abed Khaled / AP

Люди на месте взрыва

Фото: Abed Khaled / AP

Женщина с ребенком в больнице Аль-Шифа

Фото: Abed Khaled / AP

Мужчина толкает автомобиль, нагруженный матрасами, в районе больницы Аль-Ахли

Фото: / AP / / AP

Палестинец осматривает повреждения в больнице Аль-Ахли

Фото: AP / Abed Khaled

Смотреть

К позиции арабских стран присоединились и некоторые другие — в частности, Турция, Куба, Венесуэла, Иран, Индонезия и Малайзия. Так, в турецком МИДе отметили, что сторона, чьи действия направлены против мирного населения и которая наносит «удары по больницам и школам», предстанет перед международным правосудием.

Страны, не обвинившие напрямую Израиль в атаке, тем не менее призвали его соблюдать «законы войны» и тщательно расследовать произошедшее.

Это в том числе звучало и со стороны США и ЕС. Президент РФ Владимир Путин назвал удар по больнице трагедией и гуманитарной катастрофой, выразив надежду, что это будет воспринято как сигнал о необходимости как можно быстрее заканчивать конфликт. МИД РФ выразил соболезнование семьям погибших и пострадавших и призвал к немедленному прекращению военных действий. Кроме того, в ведомстве потребовали от Израиля обнародования спутниковых снимков, доказывающих, что ракета была не его.

Конфликт Израиля и Палестины обсуждают на всех возможных площадках

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о необходимости проведения объективного расследования удара и наказания виновных. Об этом он сказал на заседании Совбеза, где обсуждался бразильский проект резолюции, касающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа. Документ в итоге не был принят из-за вето США — точно так же, как ранее не был принят и российский вариант резолюции. Господин Небензя подчеркнул, что Совбез теряет время, в то время как население Газы переживает трагедию. Ранее представители международных организаций заявляли о том, что в секторе Газа почти не осталось еды и лекарств. Со своей стороны, американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила: в бразильском проекте Вашингтон не устроил тот факт, что там не было отражено право Израиля на самооборону. Она также добавила, что вне зависимости от резолюций США работают над облегчением блокады сектора и решением других гуманитарных вопросов, в том числе таких, как освобождение заложников и указание на необходимость сохранения жизней мирных граждан.

Сам президент Байден по итогам визита в Тель-Авив сообщил, что в ходе переговоров Израиль дал согласие на доставку гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта, а США приняли решение ассигновать палестинцам на такие цели $100 млн. При этом он подчеркнул, что гуманитарная помощь никоим образом не должна попасть в руки «Хамаса». Но как и кем это будет контролироваться, не пояснил.

Марианна Беленькая, Тель-Авив

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

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Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Фото: Hussein Malla / AP

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

Фото: Israel Defense Forces / AP

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Фото: Reuters / Anas al-Shareef

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Фото: Hussein Malla / AP

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

Фото: Israel Defense Forces / AP

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Фото: Reuters / Anas al-Shareef

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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