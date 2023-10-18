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Коммерсантъ FM
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Дмитрий Угнивенко назначен замглавы Минцифры

Новым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России назначен глава департамента реализации инфраструктурных проектов министерства Дмитрий Угнивенко. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На посту замглавы Минцифры господин Угнивенко сменил Дмитрия Кима.

«Назначить Угнивенко Дмитрия Константиновича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации»,— говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Господин Угнивенко занял должность директора департамента в Минцифры в 2021 году. Он курировал развитие инфраструктурных проектов, в частности, подключение к интернету социально значимых объектов, обеспечение Wi-Fi в школах и программу «Устранение цифрового неравенства».

До Дмитрия Угнивенко должность замглавы Минцифры занимал Дмитрий Ким. Согласно распоряжению правительства, он покинул должность 29 сентября по собственному желанию.

Милена Костерева

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