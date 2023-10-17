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Коммерсантъ FM
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Пробег трусцой

Подержанные автомобили осенью стали хуже продаваться

Рынок автомобилей с пробегом в сентябре вырос на 10,9%, до 509,5 тыс. машин, но темпы реализации по отношению к августу, как и ожидал “Ъ”, замедлились. Так, продажи оказались сразу на 7,6% ниже, чем в предыдущем месяце, но спрос все же остается на достаточно высоком уровне. Основную долю рынка продолжают занимать популярные в прошлые годы японские, корейские, европейские и американские марки, а также отечественная Lada. Аналитики полагают, что высокий спрос на подержанные автомобили сохранится, в том числе из-за отсутствия на первичном рынке привычных брендов.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Продажи легковых автомобилей с пробегом в сентябре выросли на 10,9% в сравнении год к году, до 509,5 тыс. штук, следует из данных «Автостата». Среди марок на вторичном рынке продолжает лидировать отечественная Lada — продажи машин бренда выросли на 8,4%, до 115,3 тыс. штук. Следом по популярности для перепродажи идут Toyota (59,1 тыс. машин), Kia (27,9 тыс. штук), Hyundai (27,3 тыс. штук) и Nissan (27,1 тыс. штук). В целом весь топ-10 и далее состоит из японских, европейских и американских марок, продажи которых были высокими на рынке новых автомобилей в последние десять лет. Это сформировало объемный парк автомобилей. Сейчас ни одна из представленных среди бестселлеров вторичного рынка марок, за исключением Lada, официально не поставляет новые автомобили в РФ.

Китайские бренды, лидирующие в 2023 году в продажах новых автомобилей, пока не входят в лидеры вторичного рынка из-за сравнительно малых объемов накопленного парка.

Кроме того, основную долю вторичного рынка традиционно занимают автомобили старше семи лет (около 80% от общих продаж).

При этом общий объем продаж в сентябре оказался на 7,6% меньше реализации в пиковом для вторичного рынка августе (551,3 тыс. штук). Этого ожидал “Ъ” на фоне роста цен и стоимости кредитования на рынке (см. “Ъ” от 11 октября). Стоимость машин на вторичном рынке росла в том числе на фоне увеличения утильсбора с 1 августа, а также сокращения предложения из-за роста курса валют, ограничившего приток машин по параллельному импорту, и запрета на поставки популярных автомобилей из Японии в РФ.

Рынок новых легковых автомобилей в сентябре пока лишь замедлил темпы роста к августу: продажи оказались на 0,5% выше (см. “Ъ” от 4 октября). Однако участники рынка фиксировали и тренд на снижение спроса — также по причине удорожания автомобилей из-за роста утильсбора и ослабления рубля при одновременном исчерпании складов автомобилей по старым ценам. Кроме того, емкость сегмента в несколько раз меньше: новых легковых автомобилей за девять месяцев продано всего 717,3 тыс. штук.

На вторичном же рынке по итогам января—сентября, по данным «Автостата», реализовано 4,3 млн легковых автомобилей — это на 23,6% выше, чем годом ранее.

Автодилеры отмечали, что спрос в сегменте остается на достаточно высоком уровне и в октябре.

Автокредиты догоняют автоцены

Впрочем, спрос по сравнению с летними месяцами будет немного остывать, считает автомобильный эксперт Владимир Беспалов. По его словам, эффект ажиотажа на фоне обесценения рубля стабилизировался. «Рынок должен постепенно прийти в равновесие,— продолжает аналитик.— Однако спрос на автомобили с пробегом останется, в том числе как альтернатива первичному рынку, где нет новых автомобилей привычных брендов». В то же время господин Беспалов не ожидает, что насыщение предложения в сегменте новых автомобилей приведет к существенному росту продаж автомобилей в возрасте около трех лет. «Все-таки основной спрос останется в сегменте от пяти-шести лет, в том числе и из-за высокой стоимости более "молодых" предложений»,— заключает он.

Ольга Никитина

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