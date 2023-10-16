РПЦ раскритиковала дизайн новых банкнот с полумесяцем

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что к выбору изображений для банкнот «следует подходить тщательнее». Ранее священник Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский обратил внимание, что на новой купюре номиналом 1000 рублей изображена башня с полумесяцем, а на здании бывшей церкви на той же купюре, в котором сейчас музей, креста нет.

Ранее сегодня Банк России представил новые банкноты. На обратной стороне тысячерублевой банкноты, посвященной Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, изображена башня Сююмбике в Казанском кремле, которую венчает полумесяц. Рядом с ней — Музей истории государственности татарского народа, расположенный в здании бывшей дворцовой церкви. Крест с этой церкви убрали после прихода советской власти.

«Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? На новой купюре в 1000 рублей изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста. Не играйте с огнем»,— заявил после анонса купюры священник РПЦ Павел Островский.

«Полагаю, что к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно. Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно быть»,— отметил глава отдела РПЦ по взаимодействию со СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале. При этом его заместитель в синодальном отделе Вахтанг Кипшидзе считает, что создателям дизайна купюры не удалось показать Казань как «межрелигиозный город».

Анастасия Ларина