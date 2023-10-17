«Ты почему такая дерзкая?»

Как стало известно «Ъ», военное следствие СКР добилось еще на три месяца продления ареста Героя России Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве. Главным аргументом в пользу дальнейшего содержания подполковника под стражей стала особая сложность разбирательства: как заявил суду следователь, его работе мешает «общественный резонанс вокруг дела» и «противодействие командования части», в которой служит обвиняемый. Между тем убедительный мотив убийства офицером девушки в Луганске до сих пор не назван. По версии следствия, после совместного распития спиртного герою не понравилась «манера общения» потерпевшей. Посчитав ее слишком дерзкой, офицер якобы выстрелил девушке в живот и убежал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подполковник Ирек Магасумов

Фото: Администрация Правительства Кузбасса Подполковник Ирек Магасумов

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Решение о дальнейшей мере пресечения для обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) заместителя командира 74-й Отдельной гвардейской мотострелковой бригады (ОМБСР) подполковника Ирека Магасумова было принято поздно вечером в минувшую пятницу судьей Луганского гарнизонного военного суда (ГВС) Виталием Киршенманом. Следователь главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР Сергей Шишов просил продлить арест подполковнику Магасумову до 11 января следующего года, поскольку именно до этой даты руководство комитета продлило сроки расследования дела.

Необходимость содержания Героя России под стражей автор ходатайства обосновал особой сложностью расследования.

По его словам, за оставшиеся три месяца следствию предстоит детально установить обстоятельства произошедшего, завершить несколько «сложных и трудоемких экспертиз», а также устранить противоречия в показаниях свидетелей. При этом работу возглавляемой им следственно-оперативной группы, по данным господина Шишова, серьезно осложняют два фактора — «общественный резонанс вокруг расследования» и активное «противодействие со стороны командования 74-й ОМБСР».

Защита Ирека Магасумова, в свою очередь, пыталась убедить суд в том, что боевой офицер и так необоснованно и незаконно отсидел в луганском СИЗО более двух месяцев по решению районного суда, хотя никакой необходимости в применении столь строгой меры пресечения к герою не было. По мнению адвокатов, во время предварительного следствия он вполне мог бы находиться под надзором командира своей части.

В якобы особой сложности расследования защита тоже усомнилась, заявив суду, что до настоящего времени экспертным путем не установлены все обстоятельства гибели потерпевшей, с результатами наиболее важных экспертиз защиту до сих пор не ознакомили, а «бездействие (следствия— “Ъ”) демонстрирует личную заинтересованность» в исходе уголовного дела.

Судья Киршенман все же согласился с аргументами ГВСУ СКР, а не защиты. Он оставил Ирека Магасумова в СИЗО, сократив при этом запрошенный срок его ареста на неделю. Почему офицеру предстоит пробыть в изоляторе именно до 3 января 2024 года, станет ясно после передачи участникам расследования мотивировочной части судебного постановления.

Стоит отметить, что скандалы с обвинением и мерой пресечения для авторитетного участника СВО Магасумова не утихают с 12 августа, когда подполковника взяли под стражу. Начавшее расследование дела об убийстве военное следственное управление (ВСУ) СКР по Объединенной группировке войск (сил) почему-то обратилось за арестом подполковника не в военный, а в Ленинский районный суд Луганска. По его решению офицер тем не менее пробыл в ИВС и СИЗО до октября. В том же райсуде следствие рассчитывало и продлить арест обвиняемого, но ситуацию исправил Верховный суд ЛНР: он отменил решение «гражданского» суда и дал участникам расследования две недели на устранение ошибок, связанных с подсудностью ареста. Защитники рассчитывали, что Луганский ГВС проявит снисхождение к офицеру, принимавшему участие в СВО с первого дня спецоперации, однако и военные судьи сначала утвердили избранный ему ранее, в августе, двухмесячный срок ареста, а затем и продлили его еще на три месяца. Все обращения к судам в защиту героя, подготовленные политиками и чиновниками федерального уровня, на их решения не повлияли.

Трагедия, о которой идет речь в уголовном деле, случилась 11 августа, через неделю после торжественного награждения Ирека Магасумова медалью «Золотая звезда» Героя России в Георгиевском зале Кремля. Вечер этого дня подполковник Магасумов в компании еще трех своих подчиненных проводил в луганском кафе «Панорама». Там же офицеры познакомились с 18-летними девушками. Спутницам по их просьбе заказали водку и кальян, а после того как в 22 часа заведение закрылось, вся компания, взяв с собой шампанское, переместилась на площадку у кафе «Панорама». Там и произошли события, в которых участники расследования сейчас разбираются.

По версии девушки, ставшей свидетелем, ее подруга, увидев под ветровкой подполковника Магасумова оружие, попросила разрешение выстрелить, так как умеет обращаться с оружием и учится в школе полиции. Мужчина «в черной куртке и с бородой», по данным свидетеля, согласился и позволил девушке сделать два выстрела.

Забрав у нее оружие, их новый знакомый, как утверждает очевидец, совершенно беспричинно выстрелил в живот ее подруге и убежал.

Пока она оказывала помощь раненой, скрылся и второй участник мероприятия.

О каких-либо конфликтах между девушками и офицерами следствию не заявил ни один из свидетелей стрельбы. В их показаниях упоминается единственная фраза подполковника, якобы ставшая причиной происшедшего: «Ты почему такая дерзкая?»

Впрочем, по мнению очевидцев, она была скорее комплиментом в адрес потерпевшей, чем признаком раздражения героя. Более того, уже днем следующего дня в убийстве признался другой участник застолья и посиделок — подчиненный Ирека Магасумова старший лейтенант Павел Яськевич. По его словам, именно он взял в ресторан свой табельный ПМ, и он же после учебной стрельбы забрал у девушки оружие, чтобы разрядить его и убрать в кобуру. В этот момент старший лейтенант Яськевич, по его словам, и произвел случайный выстрел в девушку.

Однако следствие поверило свидетельнице, а не свидетелю. Согласно версии ГВСУ СКР, подполковник Магасумов «в грубой форме» высказал потерпевшей претензию по поводу ее манеры поведения, после чего у него возник спонтанный умысел на ее убийство. Доверие к словам Павла Яськевича, по мнению близкого к следствию источника «Ъ», подорвал его прослушанный и записанный оперативниками телефонный разговор с родственником. Узнав о том, что он «берет на себя» убийство девушки, тот сказал ему: «Ты что, дурак, Паша? Тебе же за это не орден, а срок дадут».

Так в уголовном деле появилась версия о том, что старшего лейтенанта Яськевича якобы склонили к признанию некие друзья Ирека Магасумова, пообещав ему взамен переквалификацию обвинения на менее тяжкую статью УК об убийстве по неосторожности и орден.

По данным следствия, версию девушки, ставшей свидетелем гибели подруги, отчасти подтверждают и регистрировавшие перемещения компании от кафе «Панорама» видеокамеры, однако, что именно зафиксировано на видеосъемках, пока не ясно.

Так или иначе, но окончательно прояснить ситуацию, очевидно, смогут только экспертизы, уже назначенные в рамках расследования.

Как стало известно от источника «Ъ», баллистическая экспертиза ПМ показала, что пистолет был в заводском исполнении, исправен и не мог произвести случайный выстрел в результате «удара или падения».

При судебно-медицинском исследовании трупа потерпевшей обнаружено, что девушка, в крови которой было обнаружено около 2 промилле алкоголя, погибла от острого внутреннего кровотечения. Пуля от ПМ попала ей в верхнюю часть живота, пробив при этом аорту.

Сейчас проводится наиболее важная, медико-криминалистическая экспертиза, которой предстоит сопоставить полученное потерпевшей ранение и оставленные на ее одежде повреждения от пули с показаниями свидетелей, в том числе Яськевича. Как сообщил «Ъ» адвокат подполковника Магасумова Алексей Сандалов, следствие не совсем корректно сформулировало вопросы для экспертов, попросив их уточнить лишь локализацию входного отверстия от пули. «По нашему мнению, изучить следует расположение входного и выходного отверстий на теле и одежде, оценить направление раневого канала и травмы, полученные раненой в результате падения». Как пояснил адвокат, защита будет настаивать на расширении списка вопросов к медико-криминалистической экспертизе, а также обжалует продление ареста своего подзащитного в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

Сергей Машкин