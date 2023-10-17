На деньгах не нашли крестов

Представление Банком России обновленных банкнот номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. вызвало скандал. Дизайн тысячерублевой купюры возмутил представителей РПЦ и православную общественность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На банкноте изображены Никольская башня Нижегородского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике в Казанском кремле и Музей истории государственности татарского народа в Казани. Последний расположен в здании бывшей Введенской церкви на территории Казанского кремля: в 1918 году храм был разграблен, крест сняли, с тех же пор в нем не велись службы. В советское время здесь располагалась столовая, но в 2002 году здание отреставрировали, однако купол остался без креста — в здании открыли музей. При этом на башне Сююмбике полумесяц, также снятый в советское время, был восстановлен, поэтому на купюре символ фигурирует.

Это обстоятельство возмутило священника Павла Островского, настоятеля Георгиевского храма в Нахабино. В своем телеграм-канале он отметил, что 99% жителей России увидят на купюре храм без креста и минарет с полумесяцем: «Неужели на всю Казань только этот кадр нужно было делать, и нельзя было найти чего-либо несущего мир и согласие, а не раздор, тем более на религиозной почве». «Полагаю, что к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно,— поддержал глава отдела РПЦ по взаимодействию со СМИ Владимир Легойда.— Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно быть».

«Если в случае речь идет не о церковном здании, то совершенно нет никакой проблемы в том, что она без креста,— попробовал успокоить страсти зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.— Почему там должен быть крест, если его в жизни там нет?» Впрочем, позже и он написал в своем телеграм-канале, что «был миллион способов показать, что Казань — межрелигиозный город... (как это и есть на самом деле), но, как говорится, увы».

Член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил заявил, что православные активисты из движения «Сорок сороков» уже обратились в связи с дизайном купюры в Генпрокуратуру и СК РФ «для защиты своих прав, потому что у православных есть права и чувства верующих так же, как и у верующих других религий/конфессий».

Полина Ячменникова