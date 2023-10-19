Газа близко, Газа далеко

Израиль затягивает начало наземной операции в секторе Газа, которую анонсировал с самого начала войны с палестинским движением «Хамас» около двух недель назад. Израильские СМИ сообщают, что некоторых резервистов начали отпускать домой при условии, что они будут готовы в любой момент вернуться в свои части. Кроме того, президент США Джо Байден по итогам визита в Израиль неожиданно заявил, что американские военные обсуждают со своими израильскими коллегами альтернативы наземной операции. Между тем обещания Израиля положить конец «Хамасу» по-прежнему остаются в силе. Эксперты считают, что без проведения наземной операции это нереально, поэтому прогнозируют долгую войну, причем на нескольких фронтах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Израиля Йоав Галант (справа)

Фото: Ronen Zvulun, Reuters Министр обороны Израиля Йоав Галант (справа)

Фото: Ronen Zvulun, Reuters

«Вы сейчас видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Приказ придет»,— сказал в четверг министр обороны Израиля Йоав Галант высокопоставленным командирам во время посещения Южного военного округа. В том же районе находился и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который отправился в четверг на приграничные с сектором Газа территории, чтобы проверить боевой дух военных.

Все это происходило через несколько часов после заявления президента США Джо Байдена о том, что американские и израильские военные обсуждают альтернативы наземной операции, которую уже почти как две недели Израиль обещает начать в секторе Газа. Господин Байден произнес эти слова по завершении визита в Израиль, где встречался с Биньямином Нетаньяху, а также принял участие в заседании кабинета военного времени (в него входят израильский премьер, а также действующий и бывший министры обороны — Йоав Галант и Бени Ганц).

Заявление президента Байдена было неожиданным, так как до этого в израильском информационном пространстве не звучало сомнений в том, что наземная операция в секторе Газа скоро начнется. Израильские военные и политики не раз за последние 13 дней повторили: они сделают все, чтобы положить конец власти палестинского движения «Хамас» в секторе Газа и уничтожить его военную инфраструктуру. По мнению экспертов, сделать это только при помощи ударов с воздуха невозможно. Так, бывший командующий Центральным округом армии генерал-майор запаса Гади Шамни сказал в интервью радиостанции «Кан РЭКА», что нужна не просто наземная операция в секторе Газа, а полная демилитаризация этого района.

Для достижения этой цели требуется возвращение Израиля в район стыка между Египтом и сектором. Там проходит основной маршрут контрабандных поставок оружия и боеприпасов в сектор Газа. Израиль покинул этот район в рамках отступления из сектора в 2005 году. В то же время политический корреспондент газеты «Гаарец» Йонатан Лис в том же эфире утверждал, что в военно-политическом кабинете есть силы, которые предлагают ограничиться атаками с воздуха по «Хамасу», чтобы минимизировать масштаб жертв — как среди израильских военных, так и среди населения Газы.

Таким образом, наземная операция, анонсированная практически сразу после того, как «Хамас» атаковал 7 октября израильскую территорию, все время откладывается.

И это при том, что в результате срочной мобилизации были призваны 360 тыс. израильтян — рекордное за десятилетия количество. Однако в четверг военный обозреватель сайта Walla Амир Бухбут сообщил, что армия начала постепенно отпускать часть резервистов домой. Правда, пока непонятно, о каком числе идет речь. Кроме того, освобождаемым сказано оставаться в состоянии боевой готовности: в любой момент их могут вернуть обратно в войска. И это, как пишет Walla, вызывает недовольство, так как люди не могут ничего планировать — ни работу, ни домашние дела. Сказывается ситуация и на боевом духе, да и не только солдат. Многие израильтяне не понимают, почему армия не действует, и опасаются, что с «Хамасом» не будет покончено.

Walla приводит несколько причин, по которым операция все откладывается и откладывается. Среди них — международное давление, в том числе со стороны США, касающееся требования минимизировать потери среди гражданского населения сектора, а также подготовка к возможной масштабной атаке по Израилю ливанского движения «Хезболла» с севера.

Кроме того, утверждается, что израильские военные не хотели начинать операцию во время визитов Джо Байдена, который был в Израиле в среду, и премьер-министра Великобритании Риши Сунака в четверг.

Не факт, что подходящей будет и пятница. Именно на этот день запланировано начало поставок гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Наблюдать за этим планирует лично генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В то же время еще один информированный израильский журналист Рон Бен Ишай излагает на сайте Ynet возможный план действий Израиля в отношении Газы, который включает в себя пять боевых и пять стратегических целей. К первым относится, например, установление военного контроля над северной частью сектора, откуда израильтяне еще на прошлой неделе попросили эвакуироваться гражданское население. Этот район, который включает в том числе сам город Газа, важен тем, что именно там находится центр управления «Хамаса» и его основная военная инфраструктура. На юге сектора Израиль будет работать другими методами — более точечно. Одновременно на северной границе Израиля продолжатся боестолкновения с «Хезболлой» и другими союзными с ней вооруженными группировками. Продолжится и работа по минимизации ущерба палестинскому населению — создание гуманитарных коридоров и безопасных зон.

Целью должна стать демилитаризация сектора и создание гражданско-профессиональной, а не идеологически-религиозной администрации Газы, которая будет опираться на международные силы. Газа получит свой порт для сообщения с внешним миром. Израиль, со своей стороны, усилит границу с сектором и создаст зону безопасности шириной в 1–3 км. Израильская армия не останется в секторе Газа, но оставит за собой право входить туда для «преследования террористов по горячим следам».

В целом это можно свести к словам члена кабинета военного времени Бени Ганца: «Война на юге — а при необходимости и на севере или где-либо еще — может занять месяцы, а восстановление займет годы». Бывший министр обороны отмечает, что цель Израиля — не просто победить «Хамас», но превратить разрушенный боевиками юг страны в «стопроцентный рай».

Марианна Беленькая, Тель-Авив