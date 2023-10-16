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Коммерсантъ FM
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«Мы заглянули в замочную скважину ада»

Волонтер Макс Бродский рассказал «Ъ» о сборе тел погибших на юге Израиля

Прошло уже больше недели с тех пор, как боевики палестинского движения «Хамас» атаковали территорию Израиля. Но точное число погибших в тот день израильтян и граждан других стран неизвестно до сих пор. В СМИ пишут об 1,4 тыс. человек. Но этот показатель все время растет. Поиски тел погибших и их идентификация продолжаются. О том, как идет эта работа и что произошло на юге Израиля в первый день войны, корреспондент «Ъ» Марианна Беленькая поговорила с Максом Бродским — волонтером израильской общественной организации ЗАКА.

Макс Бродский

Макс Бродский

Фото: из личного архива Макса Бродского

Макс Бродский

Фото: из личного архива Макса Бродского

— Чем занимается организация, волонтером которой вы являетесь?

— ЗАКА была создана во время первой палестинской интифады, которая вспыхнула в конце 1980-х. Тогда было много терактов — и никого, кто мог бы заняться телами погибших прямо на месте трагедии. В итоге после одного из таких терактов небольшая группа религиозных ребят самоорганизовалась и начала собирать части тел погибших, чтобы их можно было быстро похоронить. Согласно еврейским традициям, это нужно делать как можно скорее. По возможности в тот же день.

Есть определенные законы, как нужно хоронить правильно, законы, касающиеся уважения к телу покойного. Чтобы выполнить заповедь правильного захоронения, ребята и стали волонтерами.

Постепенно их деятельность разрослась, небольшая группа превратилась в общественную организацию, начала обрастать добровольцами, появилась структура управления, координации с правительственными структурами — армией, полицией. На сегодняшний день ЗАКА — это одна из самых крупных волонтерских организаций в Израиле. Она также имеет статус международного консультанта ООН по чрезвычайным ситуациям. Они с нами часто советуются, когда происходят катастрофы с большим числом жертв, как лучше разобраться на месте с погибшими. У нас в этом, к сожалению, большой опыт. Вот и сейчас наши руки и знания пригодились.

— Как вы узнали о том, что произошло на юге?

— Я живу в Хайфе, на севере страны. Днем в синагогу пришла женщина, моя соседка, и рассказала, что началась война, был большой теракт на юге, и много людей погибло.

— Вы не стали нарушать святость субботы? Сразу вникать в произошедшее?

— Было очень трудно оценить масштаб, понять, что на самом деле произошло. Без радио, без телефона, без интернета, которыми не пользуются религиозные евреи в субботу и в праздники, это все сначала показалось нам чем-то абстрактным. Тем более что в Хайфе не было сигналов ракетной тревоги, как на юге и в центре страны. Поэтому масштаб трагедии мы поняли только на исходе субботы, когда открыли интернет.

— И вы сразу отправились на место трагедии?

— На юг я и мой 19-летний сын, который тоже волонтерит в ЗАКА, выехали только во вторник. Дело в том, что мы работаем в подразделении дайверов. То есть наша специализация — извлечение тел утонувших. Но когда мы поняли, с каким объемом работы столкнулись наши коллеги из других подразделений, я связался с командиром, мы предложили свою помощь и поехали на юг. К работе приступили в среду.

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Работа Национального центра судебной медицины, где проводится экспертиза жертв нападения боевиков палестинского движения «Хамас»

Работа Национального центра судебной медицины, где проводится экспертиза жертв нападения боевиков палестинского движения «Хамас»

Фото: Коммерсантъ / Марианна Беленькая  /  купить фото

Работа Национального центра судебной медицины, где проводится экспертиза жертв нападения боевиков палестинского движения «Хамас»

Работа Национального центра судебной медицины, где проводится экспертиза жертв нападения боевиков палестинского движения «Хамас»

Фото: Коммерсантъ / Марианна Беленькая  /  купить фото

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Работа Национального центра судебной медицины, где проводится экспертиза жертв нападения боевиков палестинского движения «Хамас»

Фото: Коммерсантъ / Марианна Беленькая  /  купить фото

Работа Национального центра судебной медицины, где проводится экспертиза жертв нападения боевиков палестинского движения «Хамас»

Фото: Коммерсантъ / Марианна Беленькая  /  купить фото

— Что вы увидели на юге?

— К среде большинство тел погибших израильтян уже было собрано. Поэтому нам в основном пришлось заниматься телами террористов. Но все равно до сих пор постоянно попадаются тела погибших израильтян.

Как вам объяснить, с чем мы столкнулись? Вот, наверное, если сказать, что есть ад на земле, то ад пережили люди, которые там оказались. Мы заглянули в замочную скважину ада.

Вы знаете, что такое ад? Я его видел. Я видел сожженные тела людей в их домах. Я был в кибуце Беэри. Там многие семьи прятались в мамадах — это специальные укрепленные комнаты в домах. Террористы не могли зайти в эти комнаты и поджигали дома. Я видел сожженные тела детей, я видел убитых родителей рядом с детьми. Огромное число убитых террористов, конечно, тоже. Это уже когда армия вошла в кибуц. Видя, какое число убитых террористов, я могу только представить, что они там делали, пока находились в кибуце несколько часов.

— Сколько их было?

В Беэри, я думаю, мы за два дня вынесли тел 120 террористов. Эти 120 человек… нет, людьми, я не могу их назвать…. 120 хамасовцев ходили по кибуцу пять или шесть часов. Просто убивали детей, женщин, стариков. Вы знаете, меня журналисты в эти дни спрашивали, видел ли я отрезанные головы, сколько их было. Вы, наверное, тоже хотите спросить об этом. Это неважно, сколько их было — 40, 30, 20 или 2. Это ничего не меняет. Но я все же считаю важным свидетельствовать.

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Так как я приехал позже коллег, то я пошел к тем, кто работал с телами погибших с самого начала, и спросил, что видели они. Ни им, ни мне нет смысла что-то придумывать и сгущать краски. Я спросил, были ли отрезанные головы. И они ответили — были. Да, отрезали головы детям. Скорее всего, на глазах у родителей, потому что связанные дети лежали отдельно, родители — отдельно.

Были семьи, где родители и дети умирали в объятьях друг друга. Они прятались во дворах, в кустах и были расстреляны из автоматов. Взрослые и маленькие дети. Это все было, и все задокументировано. Израиль передал эти фотографии мировым лидерам и СМИ. Это не фейк.

— Разговоры о фейках появились, когда армия не смогла официально подтвердить число погибших детей в Кфар-Азе…

— А я не уверен, что армия знает все цифры. Сейчас армия занята войной, армия занята авиаударами по Газе и подготовкой к наступлению. Дислокация войск, логистика, защита. Это колоссальное мероприятие для армии, это полномасштабная война. Вы не представляете, сколько техники на юге. Я сейчас ехал с юга переночевать к друзьям в центре страны, чтобы не возвращаться в Хайфу. Представьте себе военную базу длиной в 50 км. В каждом поле стоят танки, едут колонны грузовиков с техникой. Все цифры будут, мы подведем итог, когда закончим работу.

Работа Национального центра судебной медицины, где проводится экспертиза жертв нападения боевиков палестинского движения «Хамас»

Работа Национального центра судебной медицины, где проводится экспертиза жертв нападения боевиков палестинского движения «Хамас»

Фото: Марианна Беленькая, Коммерсантъ

Работа Национального центра судебной медицины, где проводится экспертиза жертв нападения боевиков палестинского движения «Хамас»

Фото: Марианна Беленькая, Коммерсантъ

Мы каждый день находим тела, из тех, что найдены, еще сотни тел не опознаны.


Опознание на военной базе Шура идет круглосуточно. Раввины разрешили продолжать заниматься идентификацией тел даже в субботу, без остановки.

— ЗАКА сама занимается идентификацией тел?

— Этим занимается военный раввинат. ЗАКА помогает. Буквально пару часов назад в нашей группе прошло сообщение: «Кто может приехать помочь?» Мы с сыном не поехали, так как целый день работали на солнцепеке и завтра нас ждет новая смена. Поехали другие волонтеры. Мой друг уже неделю не выходит с этой базы, где идет опознание тел. Так что цифры будут. Но работа еще на закончена.

— Что из того, что вы своими глазами видели, ужаснуло вас больше всего?

— Резкий переход из мирной гражданской жизни в полный хаос. Там все было резко. Мы много работаем в местах, где происходят трагедии. Но никто из нас не привык к таким сценам, какие увидели здесь. Зайти в красивейшую деревню и увидеть десятки сожженных, разрушенных домов и сотни тел, лежащие на улице, в домах. Запахи… Я не хочу сгущать краски, но это все было ненормально. Какое-то сумасшествие, сюрреализм. Что врезалось в память особенно? Наверное, сожженные тела людей. И это только один кибуц, а таких кибуцев было много.

— Как после того, что вы увидели, вы работаете с телами хамасовцев?

— Это очень хороший вопрос, потому что по логике вещей с ними вообще ничего не надо было бы делать. Бросить и забыть. Но Родина сказала: надо. Государству эти тела нужны, потому что потом, возможно, получится обменять их на тела наших солдат, на заложников, что-то еще.

Да, мотивация падает, когда ты работаешь с телами террористов. Но если надо и больше никто не может делать эту работу, надо ее делать.

И знаете, когда Всевышний создал первого человека, он ему сказал: «Из земли я тебя сделал, и в землю ты уйдешь». Мы обязаны, как верующие люди, уважать Всевышнего. И тело, которое создано по образу и подобию Божьему, должно быть похоронено, даже если это тело террориста.

И еще, повторю, среди тел террористов все еще находятся тела евреев. Только в пятницу мои друзья нашли несколько тел в поле рядом с Беэри. Чем больше израильтян мы сможем опознать, тем четче будем понимать, сколько человек оказались в заложниках. Сейчас ведь точных цифр нет, есть много пропавших без вести. Не про всех мы знаем — убит человек или попал в плен. Это очень важно, потому что чем меньше цифра пленных, тем больше развязаны руки у армии.

Работа Национального центра судебной медицины, где проводится экспертиза жертв нападения боевиков палестинского движения «Хамас»

Работа Национального центра судебной медицины, где проводится экспертиза жертв нападения боевиков палестинского движения «Хамас»

Фото: Марианна Беленькая, Коммерсантъ

Работа Национального центра судебной медицины, где проводится экспертиза жертв нападения боевиков палестинского движения «Хамас»

Фото: Марианна Беленькая, Коммерсантъ

— Как после того, что вы увидели, можно вернуться к нормальной жизни, растить детей?

— Я вам отвечу на этот вопрос, когда мы вернемся к нормальной жизни. Пока никто из нас еще не был в такой ситуации. Было разное во время работы, но такого — никогда. Ни у кого. Но пока я вижу, что у меня хватает душевных сил заниматься этой работой, и я предполагаю, что смогу и дальше продолжить жить нормальной жизнью.

— Если позволите, я задам вам вопрос как религиозному человеку. Этот вопрос звучал у многих евреев после холокоста. Как не потерять веру во Всевышнего после того, что вы увидели?

— Наоборот. Я вышел из этого с укрепленной верой. У каждого события есть три плоскости: что случилось, как случилось и почему случилось. Вот что случилось, мы уже знаем. Как это случилось, покажет следствие. Будут разбираться. Причин было много. Но то, что важно лично мне как религиозному человеку,— это обратить внимание на тот раскол, который произошел в нашем народе в течение последнего года. Этот раскол зашел слишком далеко. Мы практически превратились в два лагеря, которые ненавидят друг друга. И наладить мосты было очень сложно.

Так вот, лекарство от раскола, оно очень горькое, очень болезненное, как химиотерапия. Это стресс для всего организма. Приходит внешний враг, и он нас объединяет. Вот я вижу духовную линию этого события именно в этом.

Это ужасная трагедия для нашего народа, но она нас объединила, она нас сплотила. А дальше выбор за нами. Мы можем извлечь урок и остаться объединенными, а можем потерять все, как было во времена Второго Храма, когда сюда пришли римляне. Оба лагеря продолжали враждовать, ослабляя друг друга. В итоге император Тит захватил Иерусалим, разрушил храм, и было изгнание евреев с их земли. Сегодня опять пришел враг. Но мы смогли объединиться. На юге я вижу разных людей, самых разных взглядов, религиозных, светских, правых, левых. Я вижу, как ультралевые организации, которые всегда критиковали Израиль за убийства палестинских детей, сейчас помогают государству и жителям юга. И я не сомневаюсь, что как нация мы переживем эту катастрофу. Армия, население справятся. Мы сможем одержать победу.

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

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Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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