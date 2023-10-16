Генпрокуратура признала нежелательным Центрально-Европейский университет

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность расположенного в Австрии Центрально-Европейского университета. Как сообщило ведомство, международная неправительственная организация Central European University (CEU), финансируемая из фонда американского миллиардера Джорджа Сороса, формирует «глобальную медийную антироссийскую повестку».

Организация, по версии Генпрокуратуры, заявляет своими целями продвижение ценностей «открытого общества и демократии» в странах Центральной и Восточной Европы, а также в республиках бывшего Советского Союза. «На самом же деле в настоящее время усилия организации сосредоточены на дискредитации специальной военной операции и политического руководства Российской Федерации»,— говорится в сообщении генпрокуратуры.

Как отмечает Генпрокуратура, университет запустил ряд образовательных программ, в которых обесценивал и искажал историю России. «Преуменьшаются заслуги видных российских ученых, писателей, деятелей культуры, продвигаются псевдоутверждения о вине России во всех мировых катаклизмах, что явно не соответствует действительности»,— отмечает надзорное ведомство. В сообщении также говорится, что программы университета «сформированы с акцентом на якобы «военные преступления» России на Украине, «российскую пропаганду», заявления про «второсортность» граждан Российской Федерации, которые поддерживают специальную военную операцию».

CEU — частное высшее учебное заведение, расположенное в Вене. Университет имеет аккредитацию в США и Австрии. Он был основан в Праге в 1991 году, а с 1993 года начал работать в венгерской столице Будапеште при финансовой поддержке американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса. По задумке господина Сороса, цель университета — развитие открытого общества и демократии в странах Центральной и Восточной Европы, а также в странах СНГ.

В марте 2017 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, критически высказывавшийся об университете и Джордже Соросе, внес на рассмотрение законопроект, согласно которому аккредитованные за пределами Евросоюза университеты (в том числе CEU) будут обязаны открывать кампусы за рубежом и изменить свой юридический статус. С 2019 года университет перенес учебную деятельность из Будапешта в Вену в связи с изменениями венгерского законодательства. В Будапеште CEU сохранил исследовательские центры и архивы, а бывший учебный кампус стал местом проведения публичных лекций.