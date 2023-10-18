Черно-серое кино подорожало

Как стало известно “Ъ”, цены на цифровые копии фильмов ушедших из РФ правообладателей с сентября выросли на 10–13%. Их закупают кинотеатры, занимающиеся «предсеансным обслуживанием». Участники рынка называют причиной подорожания увеличение числа блокбастеров после летнего перерыва и усложнение схемы поставок. Сейчас в сегменте фактически сложилась монополия, полагают эксперты, допуская появление новых поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дистрибуторы фильмов, представленных в неофициальном показе, повышают цены для киносетей, занимающихся «предсеансным обслуживанием», рассказали источники “Ъ” на рынке. Так, цена ключа (специальное оборудование, с помощью которого можно включить фильм определенное количество раз) с сентября выросла на 10–13%, утверждают собеседники. Стоимость ключей в среднем составляла 100 тыс. руб. в период «премьеры», а затем снижалась в зависимости от актуальности контента. Причиной подорожания, утверждают собеседники “Ъ”, стал рост объемов поставляемого контента после летнего перерыва.

Студии Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount остановили прокат фильмов в РФ из-за военных действий на Украине. Из-за отсутствия иностранных премьер число работающих в стране кинозалов в 2022 году сократилось более чем на треть (см. “Ъ” от 30 июня 2022 года). В попытках удержать зрителя некоторые стали показывать нелицензионные копии во время «предсеансного обслуживания» к отечественным короткометражкам. Так делают, например, сети «Мираж Синема», «Алмаз Синема», кинотеатры «Великан Парк» и «Гринвич Синема». Там не ответили “Ъ”.

Одним из самых крупных дистрибуторов ключей выступает студия перевода и дубляжа Red Head Sound (RHS). В июне она вытеснила с российского рынка WesternRus, ввозившую ключи из Казахстана. В последней пояснили решение низкой окупаемостью релизов и дешевой ценой ключей. Однако участники рынка утверждали, что проблема в другом: кинокомпании-мейджоры смогли вычислить продавцов пиратских копий для больших экранов, что усложнило схемы поставки. На сайте RHS в обращении к кинопрокатчикам указано, что «авторские права, использующиеся при несогласованных показах, принадлежат студии». В компании отказались от комментариев.

Неофициальная дистрибуция контента в российских кинотеатрах — это бизнес с огромным потенциалом и столь же огромными рисками, «сегмент вынужден работать в серой зоне авторского права и на плаву удерживается исключительно благодаря решению профильных госорганов закрывать глаза на очевидные нарушения», говорят авторы профильного Telegram-канала VODоворOTT. Государство имеет все средства для пресечения показа пиратских фильмов, но «не особо ими пользуется, подтверждает» глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. «Государство не допускает реального дефицита контента, поддерживая кинотеатры без расходов бюджета»,— добавляют в VODоворOTT.

Пока кинотеатры готовы терпеть повышение цен, поскольку поставщиков контента немного, а сети не хотят отказываться от громких премьер, говорят собеседники “Ъ” на рынке. «Однако сегмент дистрибуции контента все еще остается открытым для новых участников, которые могут предложить альтернативные схемы доставки фильмов через дружественные страны. Вероятно, стоимость прокатных копий будет регулироваться именно конкуренцией»,— отмечают они.

В Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК; объединяет более 2,6 тыс. кинозалов) ждут, что «государство примет соответствующие правовые акты, выводящие прокат иностранного кино недружественных государств в правовую плоскость». АВК еще в июле 2022 года предлагала освободить кинотеатры от ответственности за показ фильмов иностранных кинокомпаний, приостановивших работу в России (см. “Ъ” от 29 июля 2022 года), однако инициатива развития не получила.

Юлия Юрасова