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Коммерсантъ FM
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Совет директоров «Вымпелкома» назначил Александра Панкова новым президентом компании

Совет директоров ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») назначил новым президентом компании вице-президента Александра Панкова. В должность он вступает с 16 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте «Вымпелкома».

«Теперь, когда мы стали полностью российской компанией, GR-направление нашей работы стало еще более значимым. В этом смысле назначение Александра Панкова на новую должность — логичный шаг»,— приводит слова гендиректора Александра Торбахова пресс-служба компании.

Господин Панков, как сказано в сообщении, продолжит возглавлять направление компании по взаимодействию с органами государственной власти. Срок его полномочий продлится три года — до 15 октября 2026 года. Предыдущий президент «Вымпелкома» Рашид Исмаилов покидает компанию.

9 октября нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon закрыл сделку по продаже «Вымпелкома» группе топ-менеджеров компании во главе с Александром Торбаховым. Соглашения об обратном выкупе не предусмотрены.

Подробнее в тексте «Ъ» «"Вымпелком" вернули на родину».

Петр Бузлаев

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