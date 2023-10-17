Автовладельцы заехали на ценомонтаж

Средневзвешенная стоимость зимних шин за год выросла на 8–14%. При этом средние цены на наиболее популярные типоразмеры, наоборот, немного снизились за год, а основной рост наблюдается по дефицитным большим типоразмерам. Спрос на зимнюю резину уже активизировался, но участники рынка ожидают, что пик продаж в этом году из-за теплой осени сдвинется с середины октября на более позднее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средневзвешенная стоимость шипованных зимних шин за год увеличилась на 14%, до 6,65 тыс. руб., подсчитали в ЦРПТ на основе данных системы маркировки «Честный знак». Только за прошедший месяц она выросла на 5%. Нешипованная зимняя резина за год прибавила в цене 8%, до 6,18 тыс. руб.

Согласно информации TyresAddict, который отслеживает предложения на рынке, средние цены на шины популярных типоразмеров плавно растут с начала сентября, хотя небольшое удешевление наблюдалось в середине прошедшего месяца. Впрочем, средние цены в ряде случаев остаются немного ниже уровня прошлого года — в основном по наиболее популярным типоразмерам, тогда как размеры от R17 и больше стоят заметно дороже, чем годом ранее. Так, например, дефицитный R20 в среднем обойдется сейчас на 12 тыс. дороже, чем год назад,— около 40 тыс. руб. за шину. В октябре цены у продавцов также продолжили активно обновляться — только за выходные некоторые предложения зимних шин прибавили от 700 руб. до 4 тыс. руб., однако в понедельник ряд предложений дешевели.

Увеличение средневзвешенной стоимости шин связано как с ростом цен у конечных продавцов, так и со структурой спроса. Как рассказывал в интервью “Ъ” глава Ikon Tyres (до покупки «Татнефтью» — Nokian Tyres) Андрей Пантюхов, предсезонные продажи шин начались как раз в сентябре. Он также отмечал, что цены у производителей на этот зимний сезон сформировались еще весной и были ниже, чем в прошлом году.

О растущем с середины сентября спросе на зимние шины говорит и глава категории «Запчасти и аксессуары» в «Авито» Александр Куроптев: «Продажи выросли на 25% в сравнении с тем же периодом 2022 года». Около половины продаж на классифайде приходится на новую резину. Популярными марками в «Авито» называют Nokian Tyres, Bridgestone, Michelin, Yokohama и Cordiant, но указывают на заметный рост продаж китайских Triangle и Sailun, а также южнокорейских Kumho и Hankook.

В «Дроме» говорят, что в западной части России и на Урале по спросу лидируют шины Yokohama, в Сибири — Bridgestone, а на Дальнем Востоке самым продаваемым брендом стал Triangle. Там также отмечают, что объем предложения автомобильных шин из Китая вырос на 18%, что позволило им занять до 12% рынка. В сентябре минимальная стоимость новой зимней покрышки типоразмера 195/65 R15 составила 4,1 тыс. руб., добавляют в «Дроме»: за эту сумму можно приобрести шину российского производства, тогда как предложения марок из других стран, кроме Азии, в среднем обойдутся примерно на 3 тыс. руб. дороже. У «Авито» сходные данные: шины Cordiant обойдутся в среднем от 16 тыс. руб. за комплект, тогда как, к примеру, Bridgestone — от 24 тыс. руб.

По данным системы маркировки, в июле—сентябре в оборот введено на 25% больше нешипованных зимних шин, чем годом ранее,— более 4,5 млн штук. Оборот шипованных шин вырос на 32%, до 6,2 млн штук. «Объемы введенных в оборот шин производства РФ на несколько процентных пунктов превышают импорт»,— отметил руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков.

Розничный рынок шин обладает ярко выраженной сезонностью, напоминают в АО «Кордиант» (после покупки АО «Кордиант» вошло в промышленный холдинг S8 Capital, в эту же компанию входит бывший завод Continental). В компании полагают, что традиционный пик покупок — с середины октября по середину ноября — скорее всего, сдвинется из-за теплой осени в центральных регионах.

Основная загрузка канала продаж к зимнему сезону уже подходит к концу, добавляют в «Кордианте», но «производство и продажа зимних шин продолжатся как минимум до декабря». В Ikon Tyres также говорили, что сейчас занимаются довыпуском шин к зимнему сезону. В «Кордианте» отмечают, что зимний ассортимент, адаптированный для российских условий, традиционно производился преимущественно локально.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что прошлой осенью ситуация на рынке была неопределенной: «Никто не понимал, что будет с имеющимися в РФ производствами и импортом, поэтому цены перед сезоном были выше». Сейчас уже налажен импорт массовых типоразмеров, работают производства под новыми брендами — например, Ikon, а ситуация в целом стабилизировалась, продолжает он. Большие типоразмеры традиционно поставлялись только по импорту небольшими партиями, что в нынешних условиях стало сложнее, отмечает аналитик, к тому же на их цену влияет курс рубля.

Ольга Никитина